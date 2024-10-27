Ekonomist'te bu hafta (27 Ekim - 9 Kasım)

OFİS PİYASASINDA YENİ DÖNEM

PANO

İŞ’TE İZ BIRAKANLAR

İş dünyasındaki son terfi ve atamalar...

ETKİNLİK

Yeni Land Cruiser Prado CEO Network Brunch’ta tanıtıldı

‘CEO Network Dinner’ iş dünyasını buluşturdu

FİNANS KORİDORU

‘Finansbank’ ismine veda: Yola ‘QNB’ olarak devam edecek

Denizbank’tan sürdürülebilirlik odaklı girişimlere destek

KAPAK

GÖSTERGE

Faiz indirimi 2025’e mi kaldı?

Sanayi çarkları alarm veriyor

Bütçeden yatırıma zayıf destek

Tedarik zincirleri yeniden yapılanıyor 34 “2,3 milyar $’lık yatırımla yüzde 50 büyüyeceğiz”

191 milyon dolar yatırımla tersine göç yarattı

Baymak’a ısı pompası enerji verecek

Turizmde ‘Sarı Yaz’ heyecanı yaşanıyor

Yerli robotlar globale açılıyor

“2025 yılı 2024’ten daha kolay olmayacak”

Motosiklet pazarına ‘elektrik’ dopingi

İŞ DÜNYASINDAN

İnovatif ürünlere yatırım yaparak büyüyecek

Yeni hat yatırımı ile ihracata odaklandı

Rekor iş hacmine ulaştı

Hedef dünyada ilk 10’a girmek

Tarihi yarımadaya yeni otel

Breastanbul Konferansı’na yoğun ilgi

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

Medya ve reklam yatırımları yüzde 145 büyüdü

Mağaza personelinin yüzde 90’ı kadın

GİRİŞİM

6 bin KOBİ’ye ulaşmayı hedefliyor

Sabancı’dan girişimcilere 82 milyon TL destek

Start up’lara Big Bang sahnesinden davet

VERGİDE GÜNDEM

Nakit işlemler mercek altında

BORSA

20 kurumdan

hisse önerisi

Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...

Yatırımcıya Özel: Turkcell ve Mavi Giyim’den en son haberler ve analist tavsiyeleri...

Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri...

Teknik Analiz Şirketlerin alım, satım aralıkları...

Neden düştü? Niçin yükseldi?

BİST-30

Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...

Sermaye & Temettü

Takas Analizi: Yabancılar, tahvil alırken hisse satıyor