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Ekonomist'te bu hafta (27 Ekim - 9 Kasım)

Ekonomist'in bu haftaki (27 Ekim - 9 Kasım) konuları şöyle:

27 Ekim 2024 | 09:27
Ekonomist'te bu hafta (27 Ekim - 9 Kasım)

OFİS PİYASASINDA YENİ DÖNEM
PANO
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar...

ETKİNLİK
Yeni Land Cruiser Prado CEO Network Brunch’ta tanıtıldı
‘CEO Network Dinner’ iş dünyasını buluşturdu

FİNANS KORİDORU
‘Finansbank’ ismine veda: Yola ‘QNB’ olarak devam edecek
Denizbank’tan sürdürülebilirlik odaklı girişimlere destek

KAPAK
GÖSTERGE
Faiz indirimi 2025’e mi kaldı?
Sanayi çarkları alarm veriyor
Bütçeden yatırıma zayıf destek
Tedarik zincirleri yeniden yapılanıyor 34 “2,3 milyar $’lık yatırımla yüzde 50 büyüyeceğiz”
191 milyon dolar yatırımla tersine göç yarattı
Baymak’a ısı pompası enerji verecek
Turizmde ‘Sarı Yaz’ heyecanı yaşanıyor
Yerli robotlar globale açılıyor
“2025 yılı 2024’ten daha kolay olmayacak”
Motosiklet pazarına ‘elektrik’ dopingi

İŞ DÜNYASINDAN
İnovatif ürünlere yatırım yaparak büyüyecek
Yeni hat yatırımı ile ihracata odaklandı
Rekor iş hacmine ulaştı
Hedef dünyada ilk 10’a girmek
Tarihi yarımadaya yeni otel
Breastanbul Konferansı’na yoğun ilgi

PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Medya ve reklam yatırımları yüzde 145 büyüdü
Mağaza personelinin yüzde 90’ı kadın

GİRİŞİM
6 bin KOBİ’ye ulaşmayı hedefliyor
Sabancı’dan girişimcilere 82 milyon TL destek
Start up’lara Big Bang sahnesinden davet

VERGİDE GÜNDEM
Nakit işlemler mercek altında

BORSA
20 kurumdan
hisse önerisi
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...
Yatırımcıya Özel: Turkcell ve Mavi Giyim’den en son haberler ve analist tavsiyeleri...
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri...
Teknik Analiz Şirketlerin alım, satım aralıkları...
Neden düştü? Niçin yükseldi?
BİST-30
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...
Sermaye & Temettü
Takas Analizi: Yabancılar, tahvil alırken hisse satıyor

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İbrahim Erdemoğlu anlattı: 2,3 milyar $’lık yatırımla yüzde 50 büyüyeceğiz
Piyasaları yeni haftada neler bekliyor? Gözler S&P'nin Türkiye kararında
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 5 şirket
Borsada bu hafta en çok kazandıran ve kaybettiren 3 hisse (21-25 Ekim 2024)
KARDEMİR'den "Sizing Block" açıklaması
Borsa, altın, dolar, fonlar: Haftalık performans
Şişecam’dan (SISE) ICRON hisseleri hakkında açıklama
BİM'den (BIMAS) geri alım açıklaması
Doğuş Otomotiv (DOAS) bilanço tarihini duyurdu
Anadolu Efes'ten sermaye tavanı artırımı kararı
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (21-24 Ekim 2024)
Coca Cola (CCOLA) bilanço tarihi belli oldu
24 Ekim borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
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