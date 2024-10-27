Ekonomist'te bu hafta (27 Ekim - 9 Kasım)

OFİS PİYASASINDA YENİ DÖNEM
PANO
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar...
ETKİNLİK
Yeni Land Cruiser Prado CEO Network Brunch’ta tanıtıldı
‘CEO Network Dinner’ iş dünyasını buluşturdu
FİNANS KORİDORU
‘Finansbank’ ismine veda: Yola ‘QNB’ olarak devam edecek
Denizbank’tan sürdürülebilirlik odaklı girişimlere destek
KAPAK
GÖSTERGE
Faiz indirimi 2025’e mi kaldı?
Sanayi çarkları alarm veriyor
Bütçeden yatırıma zayıf destek
Tedarik zincirleri yeniden yapılanıyor 34 “2,3 milyar $’lık yatırımla yüzde 50 büyüyeceğiz”
191 milyon dolar yatırımla tersine göç yarattı
Baymak’a ısı pompası enerji verecek
Turizmde ‘Sarı Yaz’ heyecanı yaşanıyor
Yerli robotlar globale açılıyor
“2025 yılı 2024’ten daha kolay olmayacak”
Motosiklet pazarına ‘elektrik’ dopingi
İŞ DÜNYASINDAN
İnovatif ürünlere yatırım yaparak büyüyecek
Yeni hat yatırımı ile ihracata odaklandı
Rekor iş hacmine ulaştı
Hedef dünyada ilk 10’a girmek
Tarihi yarımadaya yeni otel
Breastanbul Konferansı’na yoğun ilgi
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Medya ve reklam yatırımları yüzde 145 büyüdü
Mağaza personelinin yüzde 90’ı kadın
GİRİŞİM
6 bin KOBİ’ye ulaşmayı hedefliyor
Sabancı’dan girişimcilere 82 milyon TL destek
Start up’lara Big Bang sahnesinden davet
VERGİDE GÜNDEM
Nakit işlemler mercek altında
BORSA
20 kurumdan
hisse önerisi
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...
Yatırımcıya Özel: Turkcell ve Mavi Giyim’den en son haberler ve analist tavsiyeleri...
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri...
Teknik Analiz Şirketlerin alım, satım aralıkları...
Neden düştü? Niçin yükseldi?
BİST-30
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...
Sermaye & Temettü
Takas Analizi: Yabancılar, tahvil alırken hisse satıyor