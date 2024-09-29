Ekonomist'te bu hafta (29 Eylül-12 Ekim)

PANO
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar...
ETKİNLİK
50 Güçlü Kadın CEO ödüllerini aldı
FİNANS KORİDORU
“Yatırımcılarımızı teknolojiyle buluşturmaya devam edeceğiz”
Ata Yatırım’da Alphan Akiz dönemi
Yapı Kredi FRWRD, girişimleri ‘yatırımcı’ rolüyle de destekleyecek
NN Group Türkiye’den çıkma kararı aldı
ÜNLÜ & Co, “Türkiye’nin En İyisi” seçildi
Gayrimenkulde ‘yeni nesil yatırım’ modeli mi geliyor?
KAPAK
GÖSTERGE
Faiz indirimi için gözler yıl sonunda
KKO 1,5 yılın en düşüğünde
Vatandaşın enflasyon beklentisi ne?
Turizm sektörü 100 bin çalışan arıyor
“Enflasyon yükünü eşit olarak çekmeliyiz”
İngiltere’de şirket almaya hazırlanıyor
Meksika ve ABD’ye açılım yapacak
Perakendede global marka hareketliliği
“Uzakdoğu ile rekabette çok geride kaldık”
Eğitim teknolojisinde yerli girişim rüzgarı
İŞ DÜNYASINDAN
Ağır vasıta pazarı elektrikli modele hazır mı?
Karaca mağaza sayısını artıracak
Sistem Alüminyum’dan yurt dışında güçlü adım
Türkiye’de 2027’de 200 otele ulaşacak
Rotayı çok çocuklu ülkelere çevirdi
Gürok’tan Burdur’a 200 milyon $’lık yatırım
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Marka olmak sorumluluk getirir
Deprem bölgesindeki çocukları unutmadılar
GİRİŞİM
Pizza sektöründe girişim fırsatı
Letven Capital’den 120 milyon TL yatırım
ÖZEL DOSYA
Ankara gayrimenkul piyasası yükselişte
VERGİDE GÜNDEM
“Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi”ne girişte süre kısalıyor
BORSA
Enflasyon muhasebesi bilançoları nasıl etkiliyor?
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...
Yatırımcıya Özel: Türk Telekom ve Akbank’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri...
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri...
Teknik Analiz Şirketlerin alım, satım aralıkları...
Neden düştü? Niçin yükseldi?
BİST-30
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...
Sermaye & Temettü
Takas Analizi: BİST’te yabancı takas payı yüzde 38,28’de