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Ekonomist'te bu hafta (29 Eylül-12 Ekim)

Ekonomist'in bu haftaki (29 Eylül-12 Ekim) konuları şöyle

29 Eylül 2024 | 09:26
Ekonomist'te bu hafta (29 Eylül-12 Ekim)

PANO
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar...

ETKİNLİK
50 Güçlü Kadın CEO ödüllerini aldı

FİNANS KORİDORU
“Yatırımcılarımızı teknolojiyle buluşturmaya devam edeceğiz”
Ata Yatırım’da Alphan Akiz dönemi
Yapı Kredi FRWRD, girişimleri ‘yatırımcı’ rolüyle de destekleyecek
NN Group Türkiye’den çıkma kararı aldı
ÜNLÜ & Co, “Türkiye’nin En İyisi” seçildi
Gayrimenkulde ‘yeni nesil yatırım’ modeli mi geliyor?

KAPAK
GÖSTERGE
Faiz indirimi için gözler yıl sonunda
KKO 1,5 yılın en düşüğünde
Vatandaşın enflasyon beklentisi ne?
Turizm sektörü 100 bin çalışan arıyor
“Enflasyon yükünü eşit olarak çekmeliyiz”
İngiltere’de şirket almaya hazırlanıyor
Meksika ve ABD’ye açılım yapacak
Perakendede global marka hareketliliği
“Uzakdoğu ile rekabette çok geride kaldık”
Eğitim teknolojisinde yerli girişim rüzgarı

İŞ DÜNYASINDAN
Ağır vasıta pazarı elektrikli modele hazır mı?
Karaca mağaza sayısını artıracak
Sistem Alüminyum’dan yurt dışında güçlü adım
Türkiye’de 2027’de 200 otele ulaşacak
Rotayı çok çocuklu ülkelere çevirdi
Gürok’tan Burdur’a 200 milyon $’lık yatırım

PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Marka olmak sorumluluk getirir
Deprem bölgesindeki çocukları unutmadılar

GİRİŞİM
Pizza sektöründe girişim fırsatı
Letven Capital’den 120 milyon TL yatırım

ÖZEL DOSYA
Ankara gayrimenkul piyasası yükselişte

VERGİDE GÜNDEM
“Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi”ne girişte süre kısalıyor

BORSA
Enflasyon muhasebesi bilançoları nasıl etkiliyor?
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...
Yatırımcıya Özel: Türk Telekom ve Akbank’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri...
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri...
Teknik Analiz Şirketlerin alım, satım aralıkları...
Neden düştü? Niçin yükseldi?
BİST-30
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...
Sermaye & Temettü
Takas Analizi: BİST’te yabancı takas payı yüzde 38,28’de

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Gelecek hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 8 şirket
Borsada bu hafta en çok artan-azalan 3 hisse
Haftanın kazandıranı yine altın oldu!
Pazartesi günü 4 hissenin fiyatında düzeltme olacak
Borsada pazartesi günü temettü dağıtacak 3 şirket
Göltaş Çimento (GOLTS) temettü tarihini duyurdu
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (28.09.2024)
Gersan Elektrik bedelsiz tarihini duyurdu
Oba Makarna'dan 'söylentilerle ilgili' açıklama
Piyasalar son işlem gününe pozitif başladı
Borsada dün geri alım yapan 7 şirket (26 Eylül)
Coca Cola İçecek'ten satın alma açıklaması
Tüpraş (TUPRS) temettü ödeme tarihi ne zaman?
Yabancılar 96,1 milyon dolarlık hisse aldı
HSBC'den Türkiye analizi: Borsadaki düşüş alım fırsatı mı?
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