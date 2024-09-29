Ekonomist'te bu hafta (29 Eylül-12 Ekim)

PANO

İŞ’TE İZ BIRAKANLAR

İş dünyasındaki son terfi ve atamalar...

ETKİNLİK

50 Güçlü Kadın CEO ödüllerini aldı

FİNANS KORİDORU

“Yatırımcılarımızı teknolojiyle buluşturmaya devam edeceğiz”

Ata Yatırım’da Alphan Akiz dönemi

Yapı Kredi FRWRD, girişimleri ‘yatırımcı’ rolüyle de destekleyecek

NN Group Türkiye’den çıkma kararı aldı

ÜNLÜ & Co, “Türkiye’nin En İyisi” seçildi

Gayrimenkulde ‘yeni nesil yatırım’ modeli mi geliyor?

KAPAK

GÖSTERGE

Faiz indirimi için gözler yıl sonunda

KKO 1,5 yılın en düşüğünde

Vatandaşın enflasyon beklentisi ne?

Turizm sektörü 100 bin çalışan arıyor

“Enflasyon yükünü eşit olarak çekmeliyiz”

İngiltere’de şirket almaya hazırlanıyor

Meksika ve ABD’ye açılım yapacak

Perakendede global marka hareketliliği

“Uzakdoğu ile rekabette çok geride kaldık”

Eğitim teknolojisinde yerli girişim rüzgarı

İŞ DÜNYASINDAN

Ağır vasıta pazarı elektrikli modele hazır mı?

Karaca mağaza sayısını artıracak

Sistem Alüminyum’dan yurt dışında güçlü adım

Türkiye’de 2027’de 200 otele ulaşacak

Rotayı çok çocuklu ülkelere çevirdi

Gürok’tan Burdur’a 200 milyon $’lık yatırım

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

Marka olmak sorumluluk getirir

Deprem bölgesindeki çocukları unutmadılar

GİRİŞİM

Pizza sektöründe girişim fırsatı

Letven Capital’den 120 milyon TL yatırım

ÖZEL DOSYA

Ankara gayrimenkul piyasası yükselişte

VERGİDE GÜNDEM

“Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi”ne girişte süre kısalıyor

BORSA

Enflasyon muhasebesi bilançoları nasıl etkiliyor?

Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...

Yatırımcıya Özel: Türk Telekom ve Akbank’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri...

Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri...

Teknik Analiz Şirketlerin alım, satım aralıkları...

Neden düştü? Niçin yükseldi?

BİST-30

Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...

Sermaye & Temettü

Takas Analizi: BİST’te yabancı takas payı yüzde 38,28’de