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Ekonomist’te Bu Hafta

Ekonomist’in bu haftaki başlıkları şöyle...

08 Ocak 2023 | 09:00
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Ekonomist’te Bu Hafta

2023 YATIRIM PORTFÖYÜ

PANO
MORTGAGE
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar...
FİNANS KORİDORU
“Hedefimiz, yenilenebilir enerjide 1000 MW’lık portföye ulaşmak”
Sertuğ Özkan’ın yeni adresi Marsh oldu
ING’den Pınar Abay’a bir önemli görev daha
Yatırım Finansman’da üst düzey atama
İş Bankası’na yeni genel müdür yardımcısı

GÖSTERGE
Enflasyonda baz etkisi sahnede
Dış fazla rüyası kötü bitti
İmalat PMI 48,1’e yükseldi

İhracatçılar Çin rekabetine çözüm arayışında
“Florida’da yatırım yapmayı planlıyoruz”
Seramik işine 7 milyar TL yatıracak
Eğitim sistemi yurtdışına model oldu
İzmir rüzgâr enerjisinin tedarik merkezi oldu
Dijital yayınlarda rekabet yarışı hızlandı
Kağıthane-Seyrantepe aksında 13 proje var
Eroğlu, enerji işine 100 milyon $ yatıracak
Klinik araştırmalarda ‘hub’ olma hedefi koydu

İŞ DÜNYASINDAN
Karaköy Güllüoğlu yurtdışında Nadir markasıyla büyüyecek
“Ülke markası için çalışılmalı”
Halka arz geliriyle GES’e yatırım yapacak
Turistlerin giyim harcaması artacak
Altyapı ve mevzuat iyileşmeli

PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Kadın üreticilere marka desteği
Sürdürülebilirlik çalışmaları 2023’te hızlanacak

GİRİŞİM
Tekfen Ventures inovatif girişimlere odaklandı
Mükellef Hollanda’ya açıldı
Zorlu PSM 500 bin kişiyi ağırlayacak

VERGİDE GÜNDEM
Vergi anlaşmalarına aykırılığın bedeli ne olur?

BORSA
Hangi 41 hisse alım fırsatı sunuyor?
“Beş yılda global ölçekte söz sahibi olacağız”
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...

YATIRIMCIYA ÖZEL
Halkbank ve Türk Traktör’den en son haberler ve analist tavsiyeleri...
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
Teknik Analiz Şirketlerin alım, satım aralıkları...
Neden düştü?
Niçin yükseldi?
BİST-30
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...
Sermaye & Temettü takvimi...
Takas Analizi
Yabancıların aldığı ve çıktığı şirketler...

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