Ekonomist’te Bu Hafta

2023 YATIRIM PORTFÖYÜ

PANO

MORTGAGE

İŞ’TE İZ BIRAKANLAR

İş dünyasındaki son terfi ve atamalar...

FİNANS KORİDORU

“Hedefimiz, yenilenebilir enerjide 1000 MW’lık portföye ulaşmak”

Sertuğ Özkan’ın yeni adresi Marsh oldu

ING’den Pınar Abay’a bir önemli görev daha

Yatırım Finansman’da üst düzey atama

İş Bankası’na yeni genel müdür yardımcısı

GÖSTERGE

Enflasyonda baz etkisi sahnede

Dış fazla rüyası kötü bitti

İmalat PMI 48,1’e yükseldi

İhracatçılar Çin rekabetine çözüm arayışında

“Florida’da yatırım yapmayı planlıyoruz”

Seramik işine 7 milyar TL yatıracak

Eğitim sistemi yurtdışına model oldu

İzmir rüzgâr enerjisinin tedarik merkezi oldu

Dijital yayınlarda rekabet yarışı hızlandı

Kağıthane-Seyrantepe aksında 13 proje var

Eroğlu, enerji işine 100 milyon $ yatıracak

Klinik araştırmalarda ‘hub’ olma hedefi koydu

İŞ DÜNYASINDAN

Karaköy Güllüoğlu yurtdışında Nadir markasıyla büyüyecek

“Ülke markası için çalışılmalı”

Halka arz geliriyle GES’e yatırım yapacak

Turistlerin giyim harcaması artacak

Altyapı ve mevzuat iyileşmeli

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

Kadın üreticilere marka desteği

Sürdürülebilirlik çalışmaları 2023’te hızlanacak

GİRİŞİM

Tekfen Ventures inovatif girişimlere odaklandı

Mükellef Hollanda’ya açıldı

Zorlu PSM 500 bin kişiyi ağırlayacak

VERGİDE GÜNDEM

Vergi anlaşmalarına aykırılığın bedeli ne olur?

BORSA

Hangi 41 hisse alım fırsatı sunuyor?

“Beş yılda global ölçekte söz sahibi olacağız”

Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...

YATIRIMCIYA ÖZEL

Halkbank ve Türk Traktör’den en son haberler ve analist tavsiyeleri...

Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri

Teknik Analiz Şirketlerin alım, satım aralıkları...

Neden düştü?

Niçin yükseldi?

BİST-30

Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...

Sermaye & Temettü takvimi...

Takas Analizi

Yabancıların aldığı ve çıktığı şirketler...