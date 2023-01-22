Ekonomist’te Bu Hafta

ŞAMPİYON FONCULARDAN YATIRIM STRATEJİLERİ

PANO

10 İŞ’TE İZ BIRAKANLAR

İş dünyasındaki son terfi ve atamalar...

FİNANS KORİDORU

“Kârlılıkta geçen yıldan daha düşük büyüme olacak”

“BES’te yeni düzenlemelerle katılımcı artacak”

Teknoloji ihracatıyla 1 milyar TL ciro hedefliyor

“Sürdürülebilir finans yatırımları hızlandırılmalı”

OKS’de 700 milyon TL fon büyüklüğüne ulaştı

GÖSTERGE

Sanayide pandemi sonrası ilk daralma

İşsizlik kasımda değişmedi

Konut fiyatlarının ateşi düşmüyor

Satın alma ve birleşme işlemleri fren yaptı

“5G’de bölgesel lisanslar verilmeli”

Yerli lityum akü için 20 milyon dolar yatırım

Büyümeye 50 milyon dolar yatıracak

Yeni nesil sanayi siteleri kuruluyor

Teknoloji şirketi kurma yarışı hızlandı

“İklim teknolojilerinde büyüyeceğiz”

Japon devi bölgesel merkez hedefi koydu

İŞ DÜNYASINDAN

Tarihi yarımadanın Yeni Han’ını açtı

Eğitime yeni bir fonla destek olacak

İhracatın payını yüzde 20’ye çıkaracak

Üretimini ikiye katlayacak

Tarımda çocuk işçi için harekete geçti

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

Markalarda ‘hiper kişişelleştirme’ trendi

Sürdürülebilirlikte ‘zamansız tasarım’ dönemi

GİRİŞİM

Online eğitimi büyütecek

İş kazalarını önleyen girişim

VERGİDE GÜNDEM

Bağımsız denetim kapsamındaki şirketler

BORSA

Yüksek temettüyle parlayan 32 hisse

“İhracat rotamızda dört ana bölge var”

Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...

YATIRIMCIYA ÖZEL

TSKB ve Tüpraş’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri...

Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri

Teknik Analiz

Şirketlerin alım, satım aralıkları...

BİST-30

Neden düştü?

Niçin yükseldi?

Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...

Sermaye & Temettü takvimi...

Takas Analizi

Yabancıların aldığı ve çıktığı şirketler...