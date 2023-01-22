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Ekonomist’te Bu Hafta

Ekonomist’in bu haftaki başlıkları şöyle...

22 Ocak 2023 | 10:00
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Ekonomist’te Bu Hafta

ŞAMPİYON FONCULARDAN YATIRIM STRATEJİLERİ

PANO
10 İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar...
FİNANS KORİDORU
“Kârlılıkta geçen yıldan daha düşük büyüme olacak”
“BES’te yeni düzenlemelerle katılımcı artacak”
Teknoloji ihracatıyla 1 milyar TL ciro hedefliyor
“Sürdürülebilir finans yatırımları hızlandırılmalı”
OKS’de 700 milyon TL fon büyüklüğüne ulaştı

GÖSTERGE
Sanayide pandemi sonrası ilk daralma
İşsizlik kasımda değişmedi
Konut fiyatlarının ateşi düşmüyor

Satın alma ve birleşme işlemleri fren yaptı 
“5G’de bölgesel lisanslar verilmeli” 
Yerli lityum akü için 20 milyon dolar yatırım
Büyümeye 50 milyon dolar yatıracak
Yeni nesil sanayi siteleri kuruluyor
Teknoloji şirketi kurma yarışı hızlandı
“İklim teknolojilerinde büyüyeceğiz”
Japon devi bölgesel merkez hedefi koydu

İŞ DÜNYASINDAN
Tarihi yarımadanın Yeni Han’ını açtı
Eğitime yeni bir fonla destek olacak
İhracatın payını yüzde 20’ye çıkaracak
Üretimini ikiye katlayacak
Tarımda çocuk işçi için harekete geçti

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

Markalarda ‘hiper kişişelleştirme’ trendi
Sürdürülebilirlikte ‘zamansız tasarım’ dönemi

GİRİŞİM
Online eğitimi büyütecek
İş kazalarını önleyen girişim

VERGİDE GÜNDEM
Bağımsız denetim kapsamındaki şirketler

BORSA
Yüksek temettüyle parlayan 32 hisse
“İhracat rotamızda  dört ana bölge var”
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...

YATIRIMCIYA ÖZEL

TSKB ve Tüpraş’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri...
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
Teknik Analiz 
Şirketlerin alım, satım aralıkları...
BİST-30 
Neden düştü?
Niçin yükseldi?
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...
Sermaye & Temettü takvimi...
Takas Analizi
Yabancıların aldığı ve çıktığı şirketler...

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