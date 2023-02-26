Ekonomist’te Bu Hafta

YARALARI SARMA ZAMANI
PANO
MORTGAGE
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İstihdam için harekete geçildi
GÖSTERGE
Enflasyon yeniden yükselişe geçebilir
“Ekonomik sistem çarpık ve ranta dayalı”
TCMB ‘faiz indirimine devam’ dedi
Sanayi üretimi aylık bazda arttı
“Afetin öncesinde riski yönetmeliyiz”
Deprem 10 OSB’de üretimi vurdu
“Göç dalgasından dört kent etkilenecek”
Deprem sigortaları nasıl ödenecek?
Afetlerde hayat kurtaran teknolojiler
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Markalar ‘afet iletişimi’ sınavı veriyor
VERGİDE GÜNDEM
Kira beyanı başlıyor
BORSA
Borsadaki hızlı yükseliş sürecek mi?
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...
YATIRIMCIYA ÖZEL
Yapı Kredi Bankası ve T. Şişecam’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri...
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
Teknik Analiz
Şirketlerin alım, satım aralıkları...
Neden düştü?
Niçin yükseldi?
BİST-30
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...
Sermaye & Temettü takvimi...
Takas Analizi
Yabancıların aldığı ve çıktığı şirketler...