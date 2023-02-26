Ekonomist’te Bu Hafta

YARALARI SARMA ZAMANI

PANO

MORTGAGE

İŞ’TE İZ BIRAKANLAR

İstihdam için harekete geçildi

GÖSTERGE

Enflasyon yeniden yükselişe geçebilir

“Ekonomik sistem çarpık ve ranta dayalı”

TCMB ‘faiz indirimine devam’ dedi

Sanayi üretimi aylık bazda arttı

“Afetin öncesinde riski yönetmeliyiz”

Deprem 10 OSB’de üretimi vurdu

“Göç dalgasından dört kent etkilenecek”

Deprem sigortaları nasıl ödenecek?

Afetlerde hayat kurtaran teknolojiler

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

Markalar ‘afet iletişimi’ sınavı veriyor

VERGİDE GÜNDEM

Kira beyanı başlıyor

BORSA

Borsadaki hızlı yükseliş sürecek mi?

Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...

YATIRIMCIYA ÖZEL

Yapı Kredi Bankası ve T. Şişecam’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri...

Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri

Teknik Analiz

Şirketlerin alım, satım aralıkları...

Neden düştü?

Niçin yükseldi?

BİST-30

Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...

Sermaye & Temettü takvimi...

Takas Analizi

Yabancıların aldığı ve çıktığı şirketler...