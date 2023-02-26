ARA
Bist 100
5058,75
-0,54%
Bist 100
Dolar/TL
18,8791
0,0212%
Dolar/TL
Euro/TL
19,9113
-0,5684%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0545
-0,5484%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1099,39
-0,66%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Ekonomist’te Bu Hafta

Ekonomist’in bu haftaki başlıkları şöyle...

26 Şubat 2023 | 09:00
Son Güncellenme: 26 Şubat 2023 | 09:08
0
Ekonomist’te Bu Hafta

YARALARI SARMA ZAMANI

PANO
MORTGAGE
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İstihdam için harekete geçildi

GÖSTERGE
Enflasyon yeniden yükselişe geçebilir
“Ekonomik sistem çarpık ve ranta dayalı”
TCMB ‘faiz indirimine devam’ dedi
Sanayi üretimi aylık bazda arttı

“Afetin öncesinde riski yönetmeliyiz”
Deprem 10 OSB’de üretimi vurdu 
“Göç dalgasından dört kent etkilenecek”
Deprem sigortaları nasıl ödenecek? 
Afetlerde hayat kurtaran teknolojiler

PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Markalar ‘afet iletişimi’ sınavı veriyor

VERGİDE GÜNDEM
Kira beyanı başlıyor

BORSA 
Borsadaki hızlı yükseliş sürecek mi?
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...

YATIRIMCIYA ÖZEL
Yapı Kredi Bankası ve T. Şişecam’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri...
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri 
Teknik Analiz
Şirketlerin alım, satım aralıkları...
Neden düştü?
Niçin yükseldi? 
BİST-30
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...
Sermaye & Temettü takvimi...
Takas Analizi
Yabancıların aldığı ve çıktığı şirketler...

0
  • ALTIN GRAM - TL 1099,39 -0,66%
  • ALTIN ONS 1811,22 -0,68%
  • BIST 100 5058,75 -0,54%
  • DOLAR/TURK LIRASI 18,8791 0,0212%
  • EURO/TURK LIRASI 19,9113 -0,5684%
  • EURO/USD 1,0545 -0,5484%
  • INGILIZ STERLINI 1,19429 -0,66705%
  • JAPON YENI 136,417 1,318%
  • KANADA DOLARI 1,3606 0,46593%
  • RUS RUBLESI 76,015 0,383%
Günün En Çok Okunanları
Makyajlı 2023 Toyota Corolla satışa sunuldu: Türkiye fiyatları ne kadar?
"Borcu yoktur" yazısı almada kolaylık sağlandı
"Borcu yoktur" yazısı almada kolaylık sağlandı
Ağır hasarlı evlerin içi dron kamerasında
Ağır hasarlı evlerin içi dron kamerasında
AB, Rusya'ya 10. yaptırım paketini onayladı
AB, Rusya'ya 10. yaptırım paketini onayladı
Endişelendiren görüntü
Endişelendiren görüntü
Kahramanmaraş depremleri İstanbul'da deprem riskini artırdı mı?
Kahramanmaraş depremleri İstanbul'da deprem riskini artırdı mı?
Şok Marketler'den depremzedelere istihdam desteği
Şok Marketler'den depremzedelere istihdam desteği
Bakanlık sözleşmeli personel alacak... Başvuru detayları
GERİ
İLERİ
Makyajlı 2023 Toyota Corolla satışa sunuldu: Türkiye fiyatları ne kadar?
"Borcu yoktur" yazısı almada kolaylık sağlandı
Ağır hasarlı evlerin içi dron kamerasında
AB, Rusya'ya 10. yaptırım paketini onayladı
Endişelendiren görüntü
"Borcu yoktur" yazısı almada kolaylık sağlandı
Ağır hasarlı evlerin içi dron kamerasında
AB, Rusya'ya 10. yaptırım paketini onayladı
Endişelendiren görüntü
Kahramanmaraş depremleri İstanbul'da deprem riskini artırdı mı?
Ağır hasarlı evlerin içi dron kamerasında
AB, Rusya'ya 10. yaptırım paketini onayladı
Endişelendiren görüntü
Kahramanmaraş depremleri İstanbul'da deprem riskini artırdı mı?
Şok Marketler'den depremzedelere istihdam desteği
GERİ
İLERİ
AYLIK DERGİ
Aylık dergiyi takip etmek için abone olun
Aylık Dergi
ABONE OL