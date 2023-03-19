Ekonomist’te Bu Hafta

KÜÇÜK EVLERE AKIN BAŞLADI

PANO

İŞ’TE İZ BIRAKANLAR

İstihdam için harekete geçildi

Türkiye iş dünyası Capital500’de buluştu

GÖSTERGE

Cari açıkta rekor kırıldı

İnşaat maliyetinde enflasyon artışı

İşsizlik nasıl sert geriledi?

Sanayi üretimi beklentiyi aştı

Şirketlerden üretime destek için güç birliği

“Normalleşmek için mücadele veriyoruz”

30 milyon dolar fon yatırımı yapacak

Almanya’da şirket almaya hazırlanıyor

Seçim portföyünde hisse ve altın öne çıkıyor

41 yıllık mermerci halka arza hazırlanıyor

Turizm ekonomiye merhem olacak

“Yeni tesisle büyümeyi üçe katlayacağız”

İŞ DÜNYASINDAN

Mısır’daki fabrikasını büyütecek

Dünyanın kekik talebini Türkiye karşılıyor

Küresel büyüme hamlesiyle ABD pazarına açıldı

Celestyal yeni cruise gemisi aldı

Amerika ve İtalya’ya ürün gönderiyor

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

Bölge ekonomisine uzun vadeli destek sözü

Yerel üretici ve çiftçinin yanında

GİRİŞİM

Bakiyem, global arenaya açılıyor

ÖZEL DOSYA

Aracı kurumların 2023 stratejileri

KSS projelerinin odağı değişecek

VERGİDE GÜNDEM

2022 menkul kıymet gelirlerinin beyanında son günler



PİYASA

15 kurum 52 hisse için ‘al’ diyor

Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...

YATIRIMCIYA ÖZEL

Akbank ve Petkim’den en son haberler ve analist tavsiyeleri...

Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri

Teknik Analiz

Şirketlerin alım, satım aralıkları...

BİST-30 88 Neden düştü?

Niçin yükseldi?

Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...

Sermaye & Temettü takvimi...

Takas Analizi

Yabancıların aldığı ve çıktığı şirketler...