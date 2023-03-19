Ekonomist’te Bu Hafta

KÜÇÜK EVLERE AKIN BAŞLADI
PANO
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İstihdam için harekete geçildi
Türkiye iş dünyası Capital500’de buluştu
GÖSTERGE
Cari açıkta rekor kırıldı
İnşaat maliyetinde enflasyon artışı
İşsizlik nasıl sert geriledi?
Sanayi üretimi beklentiyi aştı
Şirketlerden üretime destek için güç birliği
“Normalleşmek için mücadele veriyoruz”
30 milyon dolar fon yatırımı yapacak
Almanya’da şirket almaya hazırlanıyor
Seçim portföyünde hisse ve altın öne çıkıyor
41 yıllık mermerci halka arza hazırlanıyor
Turizm ekonomiye merhem olacak
“Yeni tesisle büyümeyi üçe katlayacağız”
İŞ DÜNYASINDAN
Mısır’daki fabrikasını büyütecek
Dünyanın kekik talebini Türkiye karşılıyor
Küresel büyüme hamlesiyle ABD pazarına açıldı
Celestyal yeni cruise gemisi aldı
Amerika ve İtalya’ya ürün gönderiyor
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Bölge ekonomisine uzun vadeli destek sözü
Yerel üretici ve çiftçinin yanında
GİRİŞİM
Bakiyem, global arenaya açılıyor
ÖZEL DOSYA
Aracı kurumların 2023 stratejileri
KSS projelerinin odağı değişecek
VERGİDE GÜNDEM
2022 menkul kıymet gelirlerinin beyanında son günler
PİYASA
15 kurum 52 hisse için ‘al’ diyor
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...
YATIRIMCIYA ÖZEL
Akbank ve Petkim’den en son haberler ve analist tavsiyeleri...
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
Teknik Analiz
Şirketlerin alım, satım aralıkları...
BİST-30 88 Neden düştü?
Niçin yükseldi?
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...
Sermaye & Temettü takvimi...
Takas Analizi
Yabancıların aldığı ve çıktığı şirketler...