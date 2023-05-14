Ekonomist’te Bu Hafta

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PANO

İŞ’TE İZ BIRAKANLAR

İş dünyasındaki son terfi ve atamalar...

FİNANS KORİDORU

“Sigorta sektörü ekonomiye 644 milyar TL’lik fon sağlıyor”

“Proemtia, global emtia borsasının ilk adımı”

Deprem bölgelerine yardım fonu oluşturacak

“Yabancı yatırımcıları sermaye piyasalarına çekmeye odaklanmalıyız”

ING Türkiye’den globale üst düzey atama

Anadolubank Operasyon Bölümü’nün başına geçti

GÖSTERGE

Enflasyon seçim öncesi %50’nin altında

Dış ticaret açığı yıllık yüzde 44 arttı

İmalat PMI’da iyileşme sürüyor

İş dünyası ‘UEZ 2023 SAPANCA’da buluştu

“Seçim sonrası ihracatta düzelme bekliyorum”

Tarfin Polonya pazarına açılacak

İnovatif ürünlerle cirosunu katlayacak

Mobilya sektöründe bayilik fırsatı

AVM’ler çatılarını GES’le donatıyor

Yeşil hidrojende 2050 hedefi 8 milyar dolar

“Halka arzı gündemimize aldık”

İŞ DÜNYASINDAN

“Alarko’dan tarım ve gıdaya yatırım hamlesi

“Türkiye’de üretime yatırım yapıyoruz’’

Alman ZF Adapazarı’nda 40 milyon Euro’luk yatırım yapıyor

ABD’de 1000 bayiye ulaştı

Canik İngiltere merkezli AEI Systems’i satın aldı

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

Markaların ‘yeşil’ katkısı artıyor

Yepyeni bir konsept sunacak

GİRİŞİM

1773 İTÜ Teknopark açılıyor

Dijital lojistik girişimine yatırım

Tarımda değişim yaratan kadın girişimciler aranıyor

1,8 milyon dolar yatırım aldı

VERGİDE GÜNDEM

Vadesi geçmiş vergi borçlarına taksit imkanı

BORSA

Dalgalı piyasada hangi 48 hisse öneriliyor?

Şirketlerden gelen

açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...

YATIRIMCIYA ÖZEL

Yapı Kredi ve T. Şişecem’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri...

Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri

Teknik Analiz Şirketlerin alım, satım aralıkları...

Neden düştü?

Niçin yükseldi?

BİST-30

Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...

Sermaye & Temettü

takvimi... 114 Takas Analizi

Yabancıların aldığı ve çıktığı şirketler...