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Ekonomist’te Bu Hafta

Ekonomist’in bu haftaki başlıkları şöyle...

14 Mayıs 2023 | 09:00
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Ekonomist’te Bu Hafta

SAYFİYELERE KAÇIŞ HIZLANDI

PANO
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar...

FİNANS KORİDORU
“Sigorta sektörü ekonomiye 644 milyar TL’lik fon sağlıyor”
“Proemtia, global emtia borsasının ilk adımı”
Deprem bölgelerine yardım fonu oluşturacak
“Yabancı yatırımcıları sermaye piyasalarına çekmeye odaklanmalıyız”
ING Türkiye’den globale üst düzey atama
Anadolubank Operasyon Bölümü’nün başına geçti

GÖSTERGE
Enflasyon seçim öncesi %50’nin altında
Dış ticaret açığı yıllık yüzde 44 arttı
İmalat PMI’da iyileşme sürüyor

İş dünyası ‘UEZ 2023 SAPANCA’da buluştu
“Seçim sonrası ihracatta düzelme bekliyorum”
Tarfin Polonya pazarına açılacak
İnovatif ürünlerle cirosunu katlayacak
Mobilya sektöründe bayilik fırsatı
AVM’ler çatılarını GES’le donatıyor
Yeşil hidrojende 2050 hedefi 8 milyar dolar
“Halka arzı gündemimize aldık”

İŞ DÜNYASINDAN
“Alarko’dan tarım ve gıdaya yatırım hamlesi
“Türkiye’de üretime yatırım yapıyoruz’’
Alman ZF Adapazarı’nda 40 milyon Euro’luk yatırım yapıyor
ABD’de 1000 bayiye ulaştı
Canik İngiltere merkezli AEI Systems’i satın aldı

PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Markaların ‘yeşil’ katkısı artıyor
Yepyeni bir konsept sunacak

GİRİŞİM
1773 İTÜ Teknopark açılıyor
Dijital lojistik girişimine yatırım
Tarımda değişim yaratan kadın girişimciler aranıyor
1,8 milyon dolar yatırım aldı

VERGİDE GÜNDEM
Vadesi geçmiş vergi borçlarına taksit imkanı

BORSA
Dalgalı piyasada hangi 48 hisse öneriliyor?
Şirketlerden gelen
açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...

YATIRIMCIYA ÖZEL
Yapı Kredi ve T. Şişecem’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri...
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
Teknik Analiz Şirketlerin alım, satım aralıkları...
Neden düştü?
Niçin yükseldi?
BİST-30
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...
Sermaye & Temettü
takvimi... 114 Takas Analizi
Yabancıların aldığı ve çıktığı şirketler...

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