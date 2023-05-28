Ekonomist’te Bu Hafta

MARKALARIN YURTDIŞI ATAĞI
PANO
MORTGAGE
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar...
FİNANS KORİDORU
AHE, ‘Çocuğum İçin BES’ ile 200 bin çocuğa ulaştı
Polaris Sigorta, Londra’da ofis açmaya hazırlanıyor
Aksigorta’nın organizasyon yapısında önemli değişimler
Mastercard’da Murat Durmaz’a üst düzey görev
BNP Paribas Cardif Türkiye’de yeni atama
GÖSTERGE
Piyasada döviz baskısı artıyor
Tüketici güveninde şaşırtan iyileşme
İşsizlik yeniden tek haneyi gördü
İş liderleri ‘yeşil ekonomi’ için buluştu
“Yeni yatırımlar için holdingleşeceğiz”
Bursalı Copa’dan Çin’e yatırım hamlesi
200 milyon TL’ye ‘yeşil’ fabrika kuracak
Kıyı otelleri için 8 bin çalışan aranıyor
Start up dünyasının afet planları
Züccaciye’de Çin’e karşı yeni hesaplar
İlaç sektörü ‘kur’ düzenlemesi bekliyor
“Hindistan ve ABD’de fabrika kuracağız”
İŞ DÜNYASINDAN
Deprem bölgesinde sigorta sorunu büyüyor
Esas Gayrimenkul’den ‘super app’ adımı
Yüksek enflasyon KOBİ tanımını değiştirdi
İngiltere’nin eleman arayışı arttı
Dünyaca ünlü markayı Türkiye’ye getirdi
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Sanata destek markalarada değer katıyor
Deprem bölgesine 'yenileyici tarım' desteği
SİGORTA DÜNYASI
Sigorta sektörünün 2023 görünümü nasıl?
Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem başlıyor
"Bu yıl sigorta şirketleri iyi bir finansal performans gösterecek"
GİRİŞİM
Yazılım holdingine dönüşecek
Unicorn olmayı hedefliyor
ÖZEL DOSYA
Siber güvenlik pazarı yeni teknolojilerle gelişecek
VERGİDE GÜNDEM
Ek verginin anayasaya aykırılığı
BORSA
Finansal gücüyle dikkat çeken 31 şirket Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...
YATIRIMCIYA ÖZEL
Garanti BBVA ve Koç Holding'den en son haberler ve analist tavsiyeleri...
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
Teknik Analiz
Şirketlerin alım, satım aralıkları...
BİST-30 Neden düştü?
Niçin yükseldi?
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...
Sermaye & Temettü takvimi...
Takas Analizi
Yabancıların aldığı ve çıktığı şirketler...