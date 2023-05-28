Ekonomist’te Bu Hafta

MARKALARIN YURTDIŞI ATAĞI

PANO

MORTGAGE

İŞ’TE İZ BIRAKANLAR

İş dünyasındaki son terfi ve atamalar...

FİNANS KORİDORU

AHE, ‘Çocuğum İçin BES’ ile 200 bin çocuğa ulaştı

Polaris Sigorta, Londra’da ofis açmaya hazırlanıyor

Aksigorta’nın organizasyon yapısında önemli değişimler

Mastercard’da Murat Durmaz’a üst düzey görev

BNP Paribas Cardif Türkiye’de yeni atama

GÖSTERGE

Piyasada döviz baskısı artıyor

Tüketici güveninde şaşırtan iyileşme

İşsizlik yeniden tek haneyi gördü

İş liderleri ‘yeşil ekonomi’ için buluştu

“Yeni yatırımlar için holdingleşeceğiz”

Bursalı Copa’dan Çin’e yatırım hamlesi

200 milyon TL’ye ‘yeşil’ fabrika kuracak

Kıyı otelleri için 8 bin çalışan aranıyor

Start up dünyasının afet planları

Züccaciye’de Çin’e karşı yeni hesaplar

İlaç sektörü ‘kur’ düzenlemesi bekliyor

“Hindistan ve ABD’de fabrika kuracağız”

İŞ DÜNYASINDAN

Deprem bölgesinde sigorta sorunu büyüyor

Esas Gayrimenkul’den ‘super app’ adımı

Yüksek enflasyon KOBİ tanımını değiştirdi

İngiltere’nin eleman arayışı arttı

Dünyaca ünlü markayı Türkiye’ye getirdi

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

Sanata destek markalarada değer katıyor

Deprem bölgesine 'yenileyici tarım' desteği

SİGORTA DÜNYASI

Sigorta sektörünün 2023 görünümü nasıl?

Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem başlıyor

"Bu yıl sigorta şirketleri iyi bir finansal performans gösterecek"

GİRİŞİM

Yazılım holdingine dönüşecek

Unicorn olmayı hedefliyor

ÖZEL DOSYA

Siber güvenlik pazarı yeni teknolojilerle gelişecek

VERGİDE GÜNDEM

Ek verginin anayasaya aykırılığı

BORSA

Finansal gücüyle dikkat çeken 31 şirket Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...

YATIRIMCIYA ÖZEL

Garanti BBVA ve Koç Holding'den en son haberler ve analist tavsiyeleri...

Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri

Teknik Analiz

Şirketlerin alım, satım aralıkları...

BİST-30 Neden düştü?

Niçin yükseldi?

Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...

Sermaye & Temettü takvimi...

Takas Analizi

Yabancıların aldığı ve çıktığı şirketler...

