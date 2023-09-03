Ekonomist’te Bu Hafta

SONBAHAR PORTFÖYÜ

PANO

İŞ’TE İZ BIRAKANLAR

İş dünyasındaki son terfi ve atamalar...

FİNANS KORİDORU

“Satın alma ve yeni ürünlerle büyümemiz sürüyor”

DFC’den Şekerbank’a 100 milyon dolar kredi

TSB’de başkanlık seçimi 14 Eylül’de

İş Bankası Grubu’ndan stratejik adım

GÖSTERGE

Faiz enflasyona yetişebilecek mi?

Euro Bölgesi’nde alarm sinyalleri artıyor

İkinci çeyrekte tüketerek büyüdük

Tüketici güveninde rekor gerileme

Yerli turist hesaplı tatile yöneldi

“2024’te 1 milyar TL’lik yatırım yapacağız”

400 milyon dolara üç yeni hastane açıyor

Kuyaş’tan maden ve enerjide yatırım atağı

Yeni tesis yatırımıyla yurtdışı satışları artıracak

Bu yıl 7.7 milyar paket yola çıkıyor

Site aidatları zirve yaptı

‘‘Avrupa pazarında büyümeyi hedefliyoruz’’

Kirtasiyede artan KDV oranları düşürülsün

İŞ DÜNYASINDAN

E-ihracatla büyümeyi katlayacak

Enerjide karbonsuzlaşmaya odaklanıyor

Gelecek yıl yurtdışı operasyonlarını büyütecek

İki markadan 1,5 milyar TL ciro hedefliyor

Özbek hastaları çekmek için Taşkent’te ofis açtı

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

Projeler, çocuklar ve gençlerin iyileşmesini hedefliyor

Odağında sürdürülebilirlik var

GİRİŞİM

Dükkanı olmayan kahve zinciri kuracak

Şile bezi dünyaya açılıyor

Kalkınma ajanslarından start up’lara çağrı

VERGİDE GÜNDEM

Ek MTV’ye itiraz için son günler

BORSA

Finansallarıyla dikkat çeken 32 şirket

Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...

YATIRIMCIYA ÖZEL

Akbank ve T. Şişecam’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri...

Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri...

Teknik Analiz Şirketlerin alım, satım aralıkları...

Neden düştü?

Niçin yükseldi?

BİST-30 82 Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...

Sermaye & Temettü takvimi...

Takas Analizi

Yabancıların aldığı ve çıktığı şirketler...