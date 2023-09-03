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Ekonomist’te Bu Hafta

Ekonomist’in bu haftaki başlıkları şöyle...

03 Eylül 2023 | 09:00
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Ekonomist’te Bu Hafta

SONBAHAR PORTFÖYÜ

PANO
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar...
FİNANS KORİDORU
“Satın alma ve yeni ürünlerle büyümemiz sürüyor”
DFC’den Şekerbank’a 100 milyon dolar kredi
TSB’de başkanlık seçimi 14 Eylül’de
İş Bankası Grubu’ndan stratejik adım

GÖSTERGE
Faiz enflasyona yetişebilecek mi?
Euro Bölgesi’nde alarm sinyalleri artıyor
İkinci çeyrekte tüketerek büyüdük
Tüketici güveninde rekor gerileme

Yerli turist hesaplı tatile yöneldi
“2024’te 1 milyar TL’lik yatırım yapacağız”
400 milyon dolara üç yeni hastane açıyor
Kuyaş’tan maden ve enerjide yatırım atağı
Yeni tesis yatırımıyla yurtdışı satışları artıracak
Bu yıl 7.7 milyar paket yola çıkıyor
Site aidatları zirve yaptı
‘‘Avrupa pazarında büyümeyi hedefliyoruz’’
Kirtasiyede artan KDV oranları düşürülsün

İŞ DÜNYASINDAN
E-ihracatla büyümeyi katlayacak
Enerjide karbonsuzlaşmaya odaklanıyor
Gelecek yıl yurtdışı operasyonlarını büyütecek
İki markadan 1,5 milyar TL ciro hedefliyor
Özbek hastaları çekmek için Taşkent’te ofis açtı

PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Projeler, çocuklar ve gençlerin iyileşmesini hedefliyor
Odağında sürdürülebilirlik var
GİRİŞİM
Dükkanı olmayan kahve zinciri kuracak
Şile bezi dünyaya açılıyor
Kalkınma ajanslarından start up’lara çağrı

VERGİDE GÜNDEM
Ek MTV’ye itiraz için son günler

BORSA
Finansallarıyla dikkat çeken 32 şirket
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...

YATIRIMCIYA ÖZEL
Akbank ve T. Şişecam’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri...
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri...
Teknik Analiz Şirketlerin alım, satım aralıkları...
Neden düştü?
Niçin yükseldi?
BİST-30 82 Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...
Sermaye & Temettü takvimi...
Takas Analizi
Yabancıların aldığı ve çıktığı şirketler...

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