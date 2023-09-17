Ekonomist’te Bu Hafta

YAPAY ZEKA RÜZGARI

PANO

MORTGAGE

İŞ’TE İZ BIRAKANLAR

İş dünyasındaki son terfi ve atamalar...

FİNANS KORİDORU

Endüstriyel ürün ve emtia ticaretinde referans platform

Garanti BBVA’dan ‘İhracatta Sürdürülebilir Gelecek’

AXA Sigorta ve Koç Healthcare’den ‘Dijital Sağlık Sigortası’

Deniz Portföy’den karbon ayak izini azaltan fon

GÖSTERGE

Enflasyon yıl sonunda yüzde 70’leri görebilir

İşsizlikte düşüş trendi sürüyor

Dış açık 100 milyar dolara gidiyor

Cari denge yeniden negatifte

Satın almalar 10 milyar dolara ulaşacak

‘’Türkiye’ye 3 yeni marka getiriyoruz’’

İhracatla ciroyu ikiye katlayacak

Olgar, Kazakistan pazarına hızlı giriyor

Turizmde sezon uzadı gelir beklentisi arttı

Lüks markalar Türkiye’deki yatırımlarını hızlandırdı

“Dünya standartlarında tesis kuracağız”

44 yıl önce geldi ihracat lideri oldu

İŞ DÜNYASINDAN

Düzce’ye madeni yağ fabrikası kuracak

Karbon emisyonlarına teknolojik çözüm

İkonik karavan markasını Türkiye’ye getirdi

Deprem bölgesinde ihracat kaybı 2,5 milyar dolar

Sürdürülebilir tarım ile verimi katladı

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

Markalardan sürdürülebilirlik taahhütleri

Denizlerin geleceğine odaklandı

GİRİŞİM

Fast food’da ‘gel-al’ dönemi

ÖZEL DOSYA

ŞARJ İSTASYONLARI

VERGİDE GÜNDEM

2024–2026 ‘Orta vadeli Program’daki vergi iklimi

BORSA

Banka sektörü ve hisselerinde ne bekleniyor?

Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...

YATIRIMCIYA ÖZEL

Akçansa ve Logo Yazılım’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri...

Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri...

Teknik Analiz

Şirketlerin alım, satım aralıkları...

Neden düştü?

Niçin yükseldi?

BİST-30

Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...

Sermaye & Temettü takvimi...

Takas Analizi

Yabancıların aldığı ve çıktığı şirketler...