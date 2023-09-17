Ekonomist’te Bu Hafta

YAPAY ZEKA RÜZGARI
PANO
MORTGAGE
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar...
FİNANS KORİDORU
Endüstriyel ürün ve emtia ticaretinde referans platform
Garanti BBVA’dan ‘İhracatta Sürdürülebilir Gelecek’
AXA Sigorta ve Koç Healthcare’den ‘Dijital Sağlık Sigortası’
Deniz Portföy’den karbon ayak izini azaltan fon
GÖSTERGE
Enflasyon yıl sonunda yüzde 70’leri görebilir
İşsizlikte düşüş trendi sürüyor
Dış açık 100 milyar dolara gidiyor
Cari denge yeniden negatifte
Satın almalar 10 milyar dolara ulaşacak
‘’Türkiye’ye 3 yeni marka getiriyoruz’’
İhracatla ciroyu ikiye katlayacak
Olgar, Kazakistan pazarına hızlı giriyor
Turizmde sezon uzadı gelir beklentisi arttı
Lüks markalar Türkiye’deki yatırımlarını hızlandırdı
“Dünya standartlarında tesis kuracağız”
44 yıl önce geldi ihracat lideri oldu
İŞ DÜNYASINDAN
Düzce’ye madeni yağ fabrikası kuracak
Karbon emisyonlarına teknolojik çözüm
İkonik karavan markasını Türkiye’ye getirdi
Deprem bölgesinde ihracat kaybı 2,5 milyar dolar
Sürdürülebilir tarım ile verimi katladı
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Markalardan sürdürülebilirlik taahhütleri
Denizlerin geleceğine odaklandı
GİRİŞİM
Fast food’da ‘gel-al’ dönemi
ÖZEL DOSYA
ŞARJ İSTASYONLARI
VERGİDE GÜNDEM
2024–2026 ‘Orta vadeli Program’daki vergi iklimi
BORSA
Banka sektörü ve hisselerinde ne bekleniyor?
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...
YATIRIMCIYA ÖZEL
Akçansa ve Logo Yazılım’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri...
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri...
Teknik Analiz
Şirketlerin alım, satım aralıkları...
Neden düştü?
Niçin yükseldi?
BİST-30
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...
Sermaye & Temettü takvimi...
Takas Analizi
Yabancıların aldığı ve çıktığı şirketler...