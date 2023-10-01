Ekonomist’te Bu Hafta

ARSA VE ARAZİ FIRSATLARI

PANO

İŞ’TE İZ BIRAKANLAR

İş dünyasındaki son terfi ve atamalar...

FİNANS KORİDORU

HSBC Türkiye’den finansal okuryazarlık oyunu FinQuest’e destek

Uluslararası para transferi dijital cüzdanlara da taşındı

“Kripto paranın kullanım oranında artış sürüyor”

İkram Göktaş Vakıf Katılım’a veda etti

Bir kadın lider daha globalde üst düzey pozisyonda!

Garanti BBVA’da Murat Çağrı Süzer’e yeni görev

Tacirler Portföy’den ÜNLÜ Portföy’e transfer

GÖSTERGE

Faizde yıl sonu beklentisi ne?

Tarımda girdi enflasyonu korkutuyor

İSO 500’de 2023 senaryoları olumsuz

Tüketici güveninde sınırlı toparlanma

Deprem bölgesinde kış tedirginliği

“Yeni ortaklıkla dünyada büyüyeceğiz”

Beş yılda ciroyu ikiye katlayacak

İki yatırım için 250 milyon TL harcayacak

Teknoparklar 2024’te yatırıma hız verecek

Devlet desteği, yerli telefonu öne çıkardı

“Wellness alanında bir platform olacağız”

Şirketler afet planlarını revize etti

İŞ DÜNYASINDAN

2024’te 20 bulut mutfak açacak

Lifestyle termal konsepti oluşturdu

Türkiye’den nitelikli eleman ihraç ediyor

Uludağ’ı 12 ay açık tutacak proje

Un tedariki için 30 milyon TL’lik yatırım

80 olimpik havuz kadar su tasarrufu yapacak

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

Teknoloji markalarından sürdürülebilir adımlar

2023’ü üç kat büyüme ile kapatacak

GİRİŞİM

Fransa’da kozmetik üretiyor

Yerli podcast platformu

ABD’de büyüyecek

VERGİDE GÜNDEM

Yirmi yıl sonra yine ‘Enflasyon Düzeltmesi’

BANKNOT

BORSA

18 kurumdan 50 hisse önerisi

Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...

YATIRIMCIYA ÖZEL

İş Bankası ve Mavi Giyim’den en son haberler ve analist tavsiyeleri...

Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri...

Teknik Analiz

Şirketlerin alım, satım aralıkları...

Neden düştü?

Niçin yükseldi?

BİST-30

Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...

Sermaye & Temettü takvimi...

Takas Analizi

Yabancıların aldığı

ve çıktığı şirketler...