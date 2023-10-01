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Ekonomist’te Bu Hafta

Ekonomist’in bu haftaki başlıkları şöyle...

01 Ekim 2023 | 10:00
Son Güncellenme: 01 Ekim 2023 | 10:03
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Ekonomist’te Bu Hafta

ARSA VE ARAZİ FIRSATLARI

PANO
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR

İş dünyasındaki son terfi ve atamalar...
FİNANS KORİDORU
HSBC Türkiye’den finansal okuryazarlık oyunu FinQuest’e destek 
Uluslararası para transferi dijital cüzdanlara da taşındı
“Kripto paranın kullanım oranında artış sürüyor”
İkram Göktaş Vakıf Katılım’a veda etti
Bir kadın lider daha globalde üst düzey pozisyonda!
Garanti BBVA’da Murat Çağrı Süzer’e yeni görev
Tacirler Portföy’den ÜNLÜ Portföy’e transfer

GÖSTERGE
Faizde yıl sonu beklentisi ne?
Tarımda girdi enflasyonu korkutuyor
İSO 500’de 2023 senaryoları olumsuz 
Tüketici güveninde sınırlı toparlanma

Deprem bölgesinde kış tedirginliği
“Yeni ortaklıkla dünyada büyüyeceğiz”
Beş yılda ciroyu ikiye katlayacak 
İki yatırım için 250 milyon TL harcayacak 
Teknoparklar 2024’te yatırıma hız verecek
Devlet desteği, yerli telefonu öne çıkardı
“Wellness alanında bir platform olacağız”
Şirketler afet planlarını revize etti

İŞ DÜNYASINDAN
2024’te 20 bulut mutfak açacak
Lifestyle termal konsepti oluşturdu
Türkiye’den nitelikli eleman ihraç ediyor
Uludağ’ı 12 ay açık tutacak proje
Un tedariki için 30 milyon TL’lik yatırım
80 olimpik havuz kadar su tasarrufu yapacak

PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Teknoloji markalarından sürdürülebilir adımlar
2023’ü üç kat büyüme ile kapatacak

GİRİŞİM
Fransa’da kozmetik üretiyor
Yerli podcast platformu
ABD’de büyüyecek

VERGİDE GÜNDEM
Yirmi yıl sonra yine ‘Enflasyon Düzeltmesi’
BANKNOT

BORSA
18 kurumdan 50 hisse önerisi
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...

YATIRIMCIYA ÖZEL
İş Bankası ve Mavi Giyim’den en son haberler ve analist tavsiyeleri...
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri...
Teknik Analiz
Şirketlerin alım, satım aralıkları...
Neden düştü?
Niçin yükseldi?
BİST-30
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...
Sermaye & Temettü takvimi...
Takas Analizi
Yabancıların aldığı
ve çıktığı şirketler...

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