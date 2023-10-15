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Ekonomist’te Bu Hafta

Ekonomist’in bu haftaki başlıkları şöyle...

15 Ekim 2023 | 09:00
Son Güncellenme: 15 Ekim 2023 | 09:04
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Ekonomist’te Bu Hafta

6 PANO
MORTGAGE

İŞ'TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar...

ETKİNLİK
CEO'ları buluşturan özel bir yemek

FİNANS KORİDORU

Token, pazarda yeni ürünlerle büyüyecek
157 bankacı adayına eğitim verilecek
Kaan Gür, Akbank'a 'genel müdür' olarak döndü
Ceyhan Hancıoğlu, Magdeburger Sigorta'da
Dijital bankacılık, Melis Tosun Arslan'a emanet

GÖSTERGE

Yıl sonuna kadar her ay yeni zirve
10 sektörün 7'sinde üretim artışı yok
Dokuz aylık dış ticaret açığı 87 milyar dolar
İş dünyası İklim Yasası'nda teşvik bekliyor 
Online yemekte liderlik hedefliyoruz"
60 milyon dolarlık yatırım yapacak 
Avrupa’da 1.000 MW’lık yatırım hedefliyor
Bungalov ve Tiny House trendi yaygınlaşıyor
Kuluçka merkezleri 2024’e hızlı girecek
“Kalıcı barış için tek yol Filistin sorununu çözmek”
Arazi yatırımlarının merkezi Çanakkale

İŞ DÜNYASINDAN
Makinecilerin 'Çin' endişesi büyüyor
"6 Şubat öncesine dönene kadar buradayız"
Yeni yatırımla glutensiz pazarını büyütecek
2024’te yurtdışına açılacak
“Türkiye, güçlü bir merkez üs olabilir”

PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Bilim yolculuğuna markalardan destek
Avrupa pazarına Türkiye'den giriş yaptı

ÖZEL DOSYA
Risk yönetimi öne çıkacak

VERGİDE GÜNDEM
Değişen küresel vergi iklimine hazır mısınız?

BANKNOT

BORSA
Artan mevduat faizleri BİST'e rakip mi? 
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri... 
Yatırımcıya Özel:
Aksa Enerji ve Türk Telekom'dan en son haberler ve analist tavsiyeleri...
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri...
Teknik Analiz Şirketlerin alım, satım aralıkları...
Neden düştü?
Niçin yükseldi?
BİST-30
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri... 
Sermaye & Temettü takvimi...
Takas Analizi Yabancıların aldığı ve çıktığı şirketler...
 

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