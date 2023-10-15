Ekonomist’te Bu Hafta

6 PANO

MORTGAGE

İŞ'TE İZ BIRAKANLAR

İş dünyasındaki son terfi ve atamalar...

ETKİNLİK

CEO'ları buluşturan özel bir yemek

FİNANS KORİDORU

Token, pazarda yeni ürünlerle büyüyecek

157 bankacı adayına eğitim verilecek

Kaan Gür, Akbank'a 'genel müdür' olarak döndü

Ceyhan Hancıoğlu, Magdeburger Sigorta'da

Dijital bankacılık, Melis Tosun Arslan'a emanet

GÖSTERGE

Yıl sonuna kadar her ay yeni zirve

10 sektörün 7'sinde üretim artışı yok

Dokuz aylık dış ticaret açığı 87 milyar dolar

İş dünyası İklim Yasası'nda teşvik bekliyor

Online yemekte liderlik hedefliyoruz"

60 milyon dolarlık yatırım yapacak

Avrupa’da 1.000 MW’lık yatırım hedefliyor

Bungalov ve Tiny House trendi yaygınlaşıyor

Kuluçka merkezleri 2024’e hızlı girecek

“Kalıcı barış için tek yol Filistin sorununu çözmek”

Arazi yatırımlarının merkezi Çanakkale

İŞ DÜNYASINDAN

Makinecilerin 'Çin' endişesi büyüyor

"6 Şubat öncesine dönene kadar buradayız"

Yeni yatırımla glutensiz pazarını büyütecek

2024’te yurtdışına açılacak

“Türkiye, güçlü bir merkez üs olabilir”

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

Bilim yolculuğuna markalardan destek

Avrupa pazarına Türkiye'den giriş yaptı

ÖZEL DOSYA

Risk yönetimi öne çıkacak

VERGİDE GÜNDEM

Değişen küresel vergi iklimine hazır mısınız?

BANKNOT

BORSA

Artan mevduat faizleri BİST'e rakip mi?

Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...

Yatırımcıya Özel:

Aksa Enerji ve Türk Telekom'dan en son haberler ve analist tavsiyeleri...

Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri...

Teknik Analiz Şirketlerin alım, satım aralıkları...

Neden düştü?

Niçin yükseldi?

BİST-30

Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...

Sermaye & Temettü takvimi...

Takas Analizi Yabancıların aldığı ve çıktığı şirketler...

