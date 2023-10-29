Ekonomist’te Bu Hafta

NE BAŞARDIK? NE EKSİK?

PANO

İŞ’TE İZ BIRAKANLAR

İş dünyasındaki son terfi ve atamalar...

FİNANS KORİDORU

“Türkiye’ye yabancı yatırımcı ilgisi artıyor”

Alternatif Bank’ta Ozan Kırmızı dönemi

Paynet, açık bankacılık lisansı aldı

“2023’ü 1 milyar TL’ye yakın ciroyla kapatacağız”



“Hedefimiz ihracatta sürdürülebilir artış”

“Daha büyük hayaller kurma zamanı”

GÖSTERGE

Faiz yıl sonunda nerede olur?

Tüketici güveni yükselişini sürdürdü

12. Kalkınma Planı ne öngörüyor?

Sefalet endeksi yüksek seviyesini koruyor

Cumhuriyet’in lokomotif sektörü oldu

Türkiye turizmde dünya dördüncüsü

İnşaatta dünya markası olduk

Yerel üretimden ihracat liderliğine

Ekonomik büyümenin finansmanı oldu

Yeni hedef küresel markalar çıkarmak

Büyüme hamlesi devam edecek

Global rekabet gücünü artıracak

2. yüzyılda ekonomiye katkısını hızla artıracak

İklim krizi tarımın önemini hatırlattı

100 yılda 2 bin kat büyüme yakaladı

Lojistik dünya liginde yükseliyor

6 milyar dolarlık ihracata koşuyor

Dijital dönüşüme liderlik ediyor

100 yılda tarımdan sanayi ve hizmetlere geçiş

“En önemli meselemiz eğitim olmalı”

Cumhuriyet’in 100 yıllık markaları

Türk şirketleri globalde büyüyor

Yeni yatırımcı sermaye piyasalarını büyütüyor

“İkinci yüzyılda kadının sesi daha çok duyulmalı”

Yabancı yatırımcı 2. yüzyıla hazırlanıyor

“İkinci yüzyılın hedefi dijital dönüşüm olmalı”

ÖZEL DOSYA

Şirketlerin Cumhuriyetin ikinci yüzyılı vizyonu

İŞ DÜNYASINDAN

“Gümrük Birliği bir maskeli balo”

Yeni işlere girerek büyüyecek

1,7 milyar TL’lik dev yatırım

Zorlu Enerji’den stratejik iş birliği

“Cumhuriyet’in Çelik Kadınları” buluştu

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

Cumhuriyetin 100. yılına saygı duruşu

“İki yeni kahve markası getiriyoruz”

GİRİŞİM

Dünyanın ilk hidrojenli scooter’ını üretti

KOBİ’ler için güçlerini birleştirdiler

VERGİDE GÜNDEM

Cumhuriyet’in 100 yılında vergi politikaları

BANKNOT

BORSA

59 şirkette net kâr beklentileri

Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...

YATIRIMCIYA ÖZEL

Yapı Kredi Bankası ve TAV Havalimanları’ndan en son haberler ve analist tavsiyeleri...

Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri...

Neden düştü?

Niçin yükseldi?

Teknik Analiz

Şirketlerin alım, satım aralıkları...

BİST-30

Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...

Sermaye & Temettü takvimi...

Takas Analizi

Yabancıların aldığı ve çıktığı şirketler...