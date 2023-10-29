Ekonomist’te Bu Hafta

NE BAŞARDIK? NE EKSİK?
PANO
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar...
FİNANS KORİDORU
“Türkiye’ye yabancı yatırımcı ilgisi artıyor”
Alternatif Bank’ta Ozan Kırmızı dönemi
Paynet, açık bankacılık lisansı aldı
“2023’ü 1 milyar TL’ye yakın ciroyla kapatacağız”
“Hedefimiz ihracatta sürdürülebilir artış”
“Daha büyük hayaller kurma zamanı”
GÖSTERGE
Faiz yıl sonunda nerede olur?
Tüketici güveni yükselişini sürdürdü
12. Kalkınma Planı ne öngörüyor?
Sefalet endeksi yüksek seviyesini koruyor
Cumhuriyet’in lokomotif sektörü oldu
Türkiye turizmde dünya dördüncüsü
İnşaatta dünya markası olduk
Yerel üretimden ihracat liderliğine
Ekonomik büyümenin finansmanı oldu
Yeni hedef küresel markalar çıkarmak
Büyüme hamlesi devam edecek
Global rekabet gücünü artıracak
2. yüzyılda ekonomiye katkısını hızla artıracak
İklim krizi tarımın önemini hatırlattı
100 yılda 2 bin kat büyüme yakaladı
Lojistik dünya liginde yükseliyor
6 milyar dolarlık ihracata koşuyor
Dijital dönüşüme liderlik ediyor
100 yılda tarımdan sanayi ve hizmetlere geçiş
“En önemli meselemiz eğitim olmalı”
Cumhuriyet’in 100 yıllık markaları
Türk şirketleri globalde büyüyor
Yeni yatırımcı sermaye piyasalarını büyütüyor
“İkinci yüzyılda kadının sesi daha çok duyulmalı”
Yabancı yatırımcı 2. yüzyıla hazırlanıyor
“İkinci yüzyılın hedefi dijital dönüşüm olmalı”
ÖZEL DOSYA
Şirketlerin Cumhuriyetin ikinci yüzyılı vizyonu
İŞ DÜNYASINDAN
“Gümrük Birliği bir maskeli balo”
Yeni işlere girerek büyüyecek
1,7 milyar TL’lik dev yatırım
Zorlu Enerji’den stratejik iş birliği
“Cumhuriyet’in Çelik Kadınları” buluştu
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Cumhuriyetin 100. yılına saygı duruşu
“İki yeni kahve markası getiriyoruz”
GİRİŞİM
Dünyanın ilk hidrojenli scooter’ını üretti
KOBİ’ler için güçlerini birleştirdiler
VERGİDE GÜNDEM
Cumhuriyet’in 100 yılında vergi politikaları
BANKNOT
BORSA
59 şirkette net kâr beklentileri
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...
YATIRIMCIYA ÖZEL
Yapı Kredi Bankası ve TAV Havalimanları’ndan en son haberler ve analist tavsiyeleri...
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri...
Neden düştü?
Niçin yükseldi?
Teknik Analiz
Şirketlerin alım, satım aralıkları...
BİST-30
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...
Sermaye & Temettü takvimi...
Takas Analizi
Yabancıların aldığı ve çıktığı şirketler...