Ekonomist’te Bu Hafta

PANO
İŞ'TE İZ BIRAKANLAR
iş dünyasındaki son terfi ve atamalar...
ETKİNLİK
Yeni ekonomi düzeni masaya yatırıldı
HSBC Prem ier Nights'tan ilham veren 'Art Talks' gecesi
Finansta Dijitalleşme ve Teknoloji Zirvesi 2023 gerçekleşti
FİNANS KORİDORU
Polaris Sigorta 2024 ilk çeyrekte Londra'ya açılacak
Çağatay Baydar üçüncü kez FCI Başkanı seçildi
'Yarınlara Kartopu Eğitim ve Gelişim Projesi'
McKinsey & Company'den fintech raporu
Sanko Yatırım'da Kemal Akkaya dönemi
GÖSTERGE
Enflasyon ekimde hafif fren yaptı
10 aylık dış açık 94,4 milyar dolar
İmalat PMI yılın en düşüğünde
İş dünyasının gündemi sürdürülebilir rekabet
"Şirketler için 'Yeşil Dönüşüm Fonu' kurulmalı"
“Temiz enerji yeni bir çığır açıyor"
“Kalkınmanın omurgası yeşil dönüşüm olmalı”
“Sürdürülebilir ihracat için platform kuruyoruz”
“Üretim ve ihracat üssü olabiliriz”
Yeşil projelere finans desteği artıyor
İŞ DÜNYASINDAN
Online operasyonlarını üç yılda üçe katlayacak
PepsiCo'dan yenilenebilir enerji yatırımı
"10 yılda bin sakız ağacı diktik"
Markalar İstanbul Finans Merkezi'nin AVM'si için sıraya girdi
İtalya'da lojistik merkezi açacak
Turizm gelirinin yüzde18'i Kapadokya'dan
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Şirketler 'Eco Etiket' yarışında
Moda endüstrisinde sürdürülebilirlik rüzgarı
GİRİŞİM
16 girişime yatırım yapacak
SUCool Kuluçka Merkezi açıldı
Silikon Vadisi ile köprü kurdu
ÖZEL DOSYA
Yeşil yatırımları 26 milyar Euro'ya ulaşacak
4 milyon ton karbon salımını engelleyecek
Kuruluş felsefesi toprağa, suya ve yeşile saygı
"İklim ve sürdürülebilirlik liderleri arasındayız''
"Yeşil Dönüşüm Merkezi'ni hayata geçireceğiz"
Çevre dostu yatırımlar yapıyor
VERGİDE GÜNDEM
Yeniden değerleme oranı ve 2024 artışları
BORSA
Artan mevduat faizleri BİST'e rakip mi?
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...
YATIRIMCIYA ÖZEL
Garanti BBVA ve KOÇ Holding'den en son haberler ve analist tavsiyeleri...
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri...
Teknik Analiz
Şirketlerin alım, satım aralıkları...
Neden düştü?
Niçin yükseldi?
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...
Sermaye & Temettü takvimi...
Takas Analizi
Yabancıların aldığı ve çıktığı şirketler...