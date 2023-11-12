Ekonomist’te Bu Hafta

PANO

İŞ'TE İZ BIRAKANLAR

iş dünyasındaki son terfi ve atamalar...

ETKİNLİK

Yeni ekonomi düzeni masaya yatırıldı

HSBC Prem ier Nights'tan ilham veren 'Art Talks' gecesi

Finansta Dijitalleşme ve Teknoloji Zirvesi 2023 gerçekleşti

FİNANS KORİDORU

Polaris Sigorta 2024 ilk çeyrekte Londra'ya açılacak

Çağatay Baydar üçüncü kez FCI Başkanı seçildi

'Yarınlara Kartopu Eğitim ve Gelişim Projesi'

McKinsey & Company'den fintech raporu

Sanko Yatırım'da Kemal Akkaya dönemi

GÖSTERGE

Enflasyon ekimde hafif fren yaptı

10 aylık dış açık 94,4 milyar dolar

İmalat PMI yılın en düşüğünde

İş dünyasının gündemi sürdürülebilir rekabet

"Şirketler için 'Yeşil Dönüşüm Fonu' kurulmalı"

“Temiz enerji yeni bir çığır açıyor"

“Kalkınmanın omurgası yeşil dönüşüm olmalı”

“Sürdürülebilir ihracat için platform kuruyoruz”

“Üretim ve ihracat üssü olabiliriz”

Yeşil projelere finans desteği artıyor

İŞ DÜNYASINDAN

Online operasyonlarını üç yılda üçe katlayacak

PepsiCo'dan yenilenebilir enerji yatırımı

"10 yılda bin sakız ağacı diktik"

Markalar İstanbul Finans Merkezi'nin AVM'si için sıraya girdi

İtalya'da lojistik merkezi açacak

Turizm gelirinin yüzde18'i Kapadokya'dan

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

Şirketler 'Eco Etiket' yarışında

Moda endüstrisinde sürdürülebilirlik rüzgarı

GİRİŞİM

16 girişime yatırım yapacak

SUCool Kuluçka Merkezi açıldı

Silikon Vadisi ile köprü kurdu

ÖZEL DOSYA

Yeşil yatırımları 26 milyar Euro'ya ulaşacak

4 milyon ton karbon salımını engelleyecek

Kuruluş felsefesi toprağa, suya ve yeşile saygı

"İklim ve sürdürülebilirlik liderleri arasındayız''

"Yeşil Dönüşüm Merkezi'ni hayata geçireceğiz"

Çevre dostu yatırımlar yapıyor

VERGİDE GÜNDEM

Yeniden değerleme oranı ve 2024 artışları

BORSA

Artan mevduat faizleri BİST'e rakip mi?

Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...

YATIRIMCIYA ÖZEL

Garanti BBVA ve KOÇ Holding'den en son haberler ve analist tavsiyeleri...

Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri...

Teknik Analiz

Şirketlerin alım, satım aralıkları...

Neden düştü?

Niçin yükseldi?

Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...

Sermaye & Temettü takvimi...

Takas Analizi

Yabancıların aldığı ve çıktığı şirketler...