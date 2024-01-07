Ekonomist’te Bu Hafta

İSTİHDAM 50

PANO

MORTGAGE

İŞ’TE İZ BIRAKANLAR

İş dünyasındaki son terfi ve atamalar...

FİNANS KORİDORU

“KOBİ’lere yenilikçi çözümlerle önemli finansal kaynaklar sunuyoruz”

Neo Portföy ve Fenercioğlu’ndan iki yeni fon

GÖSTERGE

Enflasyonda şimdi gözler 2024’ün ikinci yarısında

Dış ticaret açığı 80 milyar doları geçti

İmalat PMI 6 aydır eşiğin altında

İş dünyasında ‘akademi’ rüzgarı

“Yurtdışında mağaza yatırımlarımız artacak”

Türkiye’yi üretimde dünya lideri yaptı

Beş yılda 100 mağazaya ulaşacak

Tarımda teknoloji girişimciliği büyüyor

Kayak merkezlerinde gözler kar yağışında

“Global ayak izimizi genişletmek istiyoruz”

Yemeni’yle başladı 1,5 milyar TL ciroya ulaştı

İŞ DÜNYASINDAN

Avrupalı girişimcilerin başkanlığında iddialı

Gelirin yüzde 25’i sürdürülebilir ürünlerden

Lojistik ağına beş nokta daha ekleyecek

ABD pazarında büyümeyi planlıyor

2050’de karbon nötr olmayı hedefliyor

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

Teknolojide kadın varlığı güçleniyor

Genç kitle ile sporda buluşuyor

GİRİŞİM

Dijital göçebelere içerik üretecek

KOSGEB girişimciye odaklanacak

VERGİDE GÜNDEM

2024 Bütçe Kanunu’ndaki vergi fotoğrafı

BORSA

16 kurum hangi 56 hisseyi öneriyor?

Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...

YATIRIMCIYA ÖZEL

Vakıfbank ve Şok Marketler’den en son haberler ve analist tavsiyeleri...

Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri...

Teknik Analiz

Şirketlerin alım, satım aralıkları...

BİST-30

Neden düştü?

Niçin yükseldi?

Şirketlerin karnesi ve 80 Sermaye & Temettü takvimi...

Takas Analizi

Yabancıların aldığı ve çıktığı şirketler...