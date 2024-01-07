Ekonomist’te Bu Hafta

İSTİHDAM 50
PANO
MORTGAGE
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar...
FİNANS KORİDORU
“KOBİ’lere yenilikçi çözümlerle önemli finansal kaynaklar sunuyoruz”
Neo Portföy ve Fenercioğlu’ndan iki yeni fon
GÖSTERGE
Enflasyonda şimdi gözler 2024’ün ikinci yarısında
Dış ticaret açığı 80 milyar doları geçti
İmalat PMI 6 aydır eşiğin altında
İş dünyasında ‘akademi’ rüzgarı
“Yurtdışında mağaza yatırımlarımız artacak”
Türkiye’yi üretimde dünya lideri yaptı
Beş yılda 100 mağazaya ulaşacak
Tarımda teknoloji girişimciliği büyüyor
Kayak merkezlerinde gözler kar yağışında
“Global ayak izimizi genişletmek istiyoruz”
Yemeni’yle başladı 1,5 milyar TL ciroya ulaştı
İŞ DÜNYASINDAN
Avrupalı girişimcilerin başkanlığında iddialı
Gelirin yüzde 25’i sürdürülebilir ürünlerden
Lojistik ağına beş nokta daha ekleyecek
ABD pazarında büyümeyi planlıyor
2050’de karbon nötr olmayı hedefliyor
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Teknolojide kadın varlığı güçleniyor
Genç kitle ile sporda buluşuyor
GİRİŞİM
Dijital göçebelere içerik üretecek
KOSGEB girişimciye odaklanacak
VERGİDE GÜNDEM
2024 Bütçe Kanunu’ndaki vergi fotoğrafı
BORSA
16 kurum hangi 56 hisseyi öneriyor?
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...
YATIRIMCIYA ÖZEL
Vakıfbank ve Şok Marketler’den en son haberler ve analist tavsiyeleri...
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri...
Teknik Analiz
Şirketlerin alım, satım aralıkları...
BİST-30
Neden düştü?
Niçin yükseldi?
Şirketlerin karnesi ve 80 Sermaye & Temettü takvimi...
Takas Analizi
Yabancıların aldığı ve çıktığı şirketler...