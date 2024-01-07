ARA
Bist 100
7628,73
1,07%
Bist 100
Dolar/TL
29,8375
0,2692%
Dolar/TL
Euro/TL
32,6956
0,0331%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0941
-0,0749%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1961,95
0,37%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Ekonomist’te Bu Hafta

Ekonomist’in bu haftaki başlıkları şöyle...

07 Ocak 2024 | 14:10
0
Ekonomist’te Bu Hafta

İSTİHDAM 50

PANO
MORTGAGE
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar...
FİNANS KORİDORU
“KOBİ’lere yenilikçi çözümlerle önemli finansal kaynaklar sunuyoruz”
Neo Portföy ve Fenercioğlu’ndan iki yeni fon

GÖSTERGE
Enflasyonda şimdi gözler 2024’ün ikinci yarısında
Dış ticaret açığı 80 milyar doları geçti
İmalat PMI 6 aydır eşiğin altında

İş dünyasında ‘akademi’ rüzgarı
“Yurtdışında mağaza yatırımlarımız artacak”
Türkiye’yi üretimde dünya lideri yaptı
Beş yılda 100 mağazaya ulaşacak
Tarımda teknoloji girişimciliği büyüyor
Kayak merkezlerinde gözler kar yağışında
“Global ayak izimizi genişletmek istiyoruz”
Yemeni’yle başladı 1,5 milyar TL ciroya ulaştı

İŞ DÜNYASINDAN
Avrupalı girişimcilerin başkanlığında iddialı
Gelirin yüzde 25’i sürdürülebilir ürünlerden
Lojistik ağına beş nokta daha ekleyecek
ABD pazarında büyümeyi planlıyor
2050’de karbon nötr olmayı hedefliyor

PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Teknolojide kadın varlığı güçleniyor
Genç kitle ile sporda buluşuyor

GİRİŞİM
Dijital göçebelere içerik üretecek
KOSGEB girişimciye odaklanacak

VERGİDE GÜNDEM
2024 Bütçe Kanunu’ndaki vergi fotoğrafı

BORSA
16 kurum hangi 56 hisseyi öneriyor?
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...

YATIRIMCIYA ÖZEL
Vakıfbank ve Şok Marketler’den en son haberler ve analist tavsiyeleri...
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri...
Teknik Analiz
Şirketlerin alım, satım aralıkları...
BİST-30
Neden düştü?
Niçin yükseldi?
Şirketlerin karnesi ve 80 Sermaye & Temettü takvimi...
Takas Analizi
Yabancıların aldığı ve çıktığı şirketler...

0
  • ALTIN GRAM - TL 1961,95 0,37%
  • ALTIN ONS 2045,15 0,1%
  • BIST 100 7628,73 1,07%
  • DOLAR/TURK LIRASI 29,8375 0,2692%
  • EURO/TURK LIRASI 32,6956 0,0331%
  • EURO/USD 1,0941 -0,0749%
  • INGILIZ STERLINI 1,27202 0,28263%
  • JAPON YENI 144,753 0,11%
  • KANADA DOLARI 1,33644 0,08762%
  • RUS RUBLESI 91,35 0%
Günün En Çok Okunanları
Seyit Onbaşı'dan esinlenilerek geliştirildi, 3 kıtada 30 ülkeye ihraç ediliyor
2024 yılında öne çıkacak 5 İK trendi
2024 yılında öne çıkacak 5 İK trendi
Karadeniz'de yetiştiriliyor, 45 ülkeye satılıyor
Karadeniz'de yetiştiriliyor, 45 ülkeye satılıyor
Citroen Ocak 2024 kampanyasını duyurdu
Citroen Ocak 2024 kampanyasını duyurdu
Yetimhaneden multi-milyarderliğe götüren büyük fikir
Yetimhaneden multi-milyarderliğe götüren büyük fikir
TÜPRAŞ'ın fuel oil dönüşüm tesisi bakıma girecek
TÜPRAŞ'ın fuel oil dönüşüm tesisi bakıma girecek
Borsanın 10 yıllık ocak performansı
Borsanın 10 yıllık ocak performansı
McDonalds üst yöneticisinden boykot açıklaması
GERİ
İLERİ
Seyit Onbaşı'dan esinlenilerek geliştirildi, 3 kıtada 30 ülkeye ihraç ediliyor
2024 yılında öne çıkacak 5 İK trendi
Karadeniz'de yetiştiriliyor, 45 ülkeye satılıyor
Citroen Ocak 2024 kampanyasını duyurdu
Yetimhaneden multi-milyarderliğe götüren büyük fikir
2024 yılında öne çıkacak 5 İK trendi
Karadeniz'de yetiştiriliyor, 45 ülkeye satılıyor
Citroen Ocak 2024 kampanyasını duyurdu
Yetimhaneden multi-milyarderliğe götüren büyük fikir
TÜPRAŞ'ın fuel oil dönüşüm tesisi bakıma girecek
Karadeniz'de yetiştiriliyor, 45 ülkeye satılıyor
Citroen Ocak 2024 kampanyasını duyurdu
Yetimhaneden multi-milyarderliğe götüren büyük fikir
TÜPRAŞ'ın fuel oil dönüşüm tesisi bakıma girecek
Borsanın 10 yıllık ocak performansı
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL