Ekonomist’te Bu Hafta

YARALAR SARILDI MI?
PANO
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar...
ETKİNLİK
Gastronomi ve Sürdürülebilirlik Gecesi
FİNANS KORİDORU
“2024’ün ve 2025’in ana konusu enflasyon olacak”
DeBa Ventures’dan 30 milyon dolarlık yeni fon
GÖSTERGE
Faizde ‘bekle-gör’ dönemi başladı
Dış ticaret açığı 2023’te geriledi
Tüketici güveni ocakta yüzde 3,9 arttı
Sanayide normale dönüş 2026’yı bulacak
“Savunmaya 2,5 milyar TL yatırım yapacağız”
Rotasını ABD ve İngiltere’ye çevirdi
Lüleburgaz’a 30 milyon Euro’luk yeni hat kuruyor
Girişimci ve üreticiye proje desteği
İş gücü piyasasında sarsıntı geçmedi
Perakendede yeşil dönüşüm hareketi
“Dolaylı vergiler adaletsizliği artırıyor”
İŞ DÜNYASINDAN
Şimşek’ten ‘mucize beklemeyin’ mesajı
Ek yatırımlarla üretim kapasitesini artıracak
Turizm sektöründe ‘TÜRSAB’ gerilimi
2024’te 25 milyon dolar yatırım yapacak
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Deprem bölgesindeki kadınlara merhem olan projeler
Geri dönüşümde şirket iş birliklerine gidiyor
GİRİŞİM
ABD’de veri merkezi kuracak
Teknoloji şirketine yatırım geldi
KAGİDER’e önemli görev
VERGİDE GÜNDEM
2024 bütçesinde vergi iade çarpıklığı
BORSA
Yabancı yatırımcı hangi hisselere yöneliyor?
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...
YATIRIMCIYA ÖZEL
Garanti BBVA ve Türk Telekom’da en son haberler ve analist tavsiyeleri...
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri...
Teknik Analiz
Şirketlerin alım, satım aralıkları...
BİST-30
Neden düştü?
Niçin yükseldi?
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...
Sermaye & Temettü takvimi...
Takas Analizi
Yabancıların aldığı ve çıktığı şirketler...