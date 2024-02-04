Ekonomist’te Bu Hafta

YARALAR SARILDI MI?

PANO

İŞ’TE İZ BIRAKANLAR

İş dünyasındaki son terfi ve atamalar...

ETKİNLİK

Gastronomi ve Sürdürülebilirlik Gecesi

FİNANS KORİDORU

“2024’ün ve 2025’in ana konusu enflasyon olacak”

DeBa Ventures’dan 30 milyon dolarlık yeni fon

GÖSTERGE

Faizde ‘bekle-gör’ dönemi başladı

Dış ticaret açığı 2023’te geriledi

Tüketici güveni ocakta yüzde 3,9 arttı

Sanayide normale dönüş 2026’yı bulacak

“Savunmaya 2,5 milyar TL yatırım yapacağız”

Rotasını ABD ve İngiltere’ye çevirdi

Lüleburgaz’a 30 milyon Euro’luk yeni hat kuruyor

Girişimci ve üreticiye proje desteği

İş gücü piyasasında sarsıntı geçmedi

Perakendede yeşil dönüşüm hareketi

“Dolaylı vergiler adaletsizliği artırıyor”

İŞ DÜNYASINDAN

Şimşek’ten ‘mucize beklemeyin’ mesajı

Ek yatırımlarla üretim kapasitesini artıracak

Turizm sektöründe ‘TÜRSAB’ gerilimi

2024’te 25 milyon dolar yatırım yapacak

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

Deprem bölgesindeki kadınlara merhem olan projeler

Geri dönüşümde şirket iş birliklerine gidiyor

GİRİŞİM

ABD’de veri merkezi kuracak

Teknoloji şirketine yatırım geldi

KAGİDER’e önemli görev

VERGİDE GÜNDEM

2024 bütçesinde vergi iade çarpıklığı

BORSA

Yabancı yatırımcı hangi hisselere yöneliyor?

Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...

YATIRIMCIYA ÖZEL

Garanti BBVA ve Türk Telekom’da en son haberler ve analist tavsiyeleri...

Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri...

Teknik Analiz

Şirketlerin alım, satım aralıkları...

BİST-30

Neden düştü?

Niçin yükseldi?

Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...

Sermaye & Temettü takvimi...

Takas Analizi

Yabancıların aldığı ve çıktığı şirketler...