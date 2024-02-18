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Ekonomist’te Bu Hafta

Ekonomist’in bu haftaki başlıkları şöyle...

18 Şubat 2024 | 10:30
Son Güncellenme: 18 Şubat 2024 | 13:29
Ekonomist’te Bu Hafta

HOLDİNGLERİN 2024 AJANDASI

PANO
MORTGAGE
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar...
FİNANS KORİDORU
“Yapay zekâ ve dijitalleşmeyle kişiselleştirilmiş çözümler sunuyoruz”
Visa ve Fenerbahçe’den iş birliği

GÖSTERGE
Ocak enflasyonu 22 yılın zirvesinde
İşsizliğe sevinsek mi üzülsek mi?
Cari açık OVP tahminini aştı

İş dünyası SKDM için alarma geçti
“6 projede 4 bin konut üretiyoruz”
30 milyon dolarlık fon kurdu
Yurtdışında kendi ürünleri ile büyüyecek
Termal turizmde hedef 10 milyar dolar
Döner zincirleri 297 girişimci arıyor
“Kahve sektörüne giriş yapıyoruz”
Mobil aksesuar pazarı yükseliş devrinde

İŞ DÜNYASINDAN
Türkiye’ye uluslararası doğrudan yatırımlar nasıl artacak?
Costa Coffee’yi Türkiye’ye yayacak 
Elite World Hotels 50 otele ulaşacak
Sakarya’ya 3,5 milyar TL’lik yatırım
AVM’lerde 60 bin metrekare alanı yeniledi

PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Markaların sürdürülebilirlik adımları hızlandı
“Hedefimiz kullanıcı sayısının 10 milyonu aşması”
GİRİŞİM
Müziği yatırım aracına dönüştürecek
VERGİDE GÜNDEM
2023 menkul kıymet gelirlerinin vergisi

BORSA
20 kurum 56 hisse öneriyor
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...

YATIRIMCIYA ÖZEL
Yapı Kredi Bankası ve Anadolu Hayat Emeklilik’ten en son haberler ve analist tavsiyeleri...

Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri...
Teknik Analiz
Şirketlerin alım, satım aralıkları...
BİST-30
Neden düştü?
Niçin yükseldi?
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...
Sermaye & Temettü
Takas Analizi
Hissede yabancı alımları 200 milyon dolara yaklaştı

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Küresel piyasalar yoğun veri gündemine odaklandı, yurt içinde gözler faiz kararında
AB'de elektrikli otomobilin pazar payı dizeli geçti... Satışlarda öne çıkan 3 marka
Cem Boyner'den 'kredi kartına kısıtlama' çıkışı
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30 milyon dolarlık fon kurdu
AB'de elektrikli otomobilin pazar payı dizeli geçti... Satışlarda öne çıkan 3 marka
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