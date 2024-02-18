Ekonomist’te Bu Hafta

HOLDİNGLERİN 2024 AJANDASI

PANO

MORTGAGE

İŞ’TE İZ BIRAKANLAR

İş dünyasındaki son terfi ve atamalar...

FİNANS KORİDORU

“Yapay zekâ ve dijitalleşmeyle kişiselleştirilmiş çözümler sunuyoruz”

Visa ve Fenerbahçe’den iş birliği

GÖSTERGE

Ocak enflasyonu 22 yılın zirvesinde

İşsizliğe sevinsek mi üzülsek mi?

Cari açık OVP tahminini aştı

İş dünyası SKDM için alarma geçti

“6 projede 4 bin konut üretiyoruz”

30 milyon dolarlık fon kurdu

Yurtdışında kendi ürünleri ile büyüyecek

Termal turizmde hedef 10 milyar dolar

Döner zincirleri 297 girişimci arıyor

“Kahve sektörüne giriş yapıyoruz”

Mobil aksesuar pazarı yükseliş devrinde

İŞ DÜNYASINDAN

Türkiye’ye uluslararası doğrudan yatırımlar nasıl artacak?

Costa Coffee’yi Türkiye’ye yayacak

Elite World Hotels 50 otele ulaşacak

Sakarya’ya 3,5 milyar TL’lik yatırım

AVM’lerde 60 bin metrekare alanı yeniledi

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

Markaların sürdürülebilirlik adımları hızlandı

“Hedefimiz kullanıcı sayısının 10 milyonu aşması”

GİRİŞİM

Müziği yatırım aracına dönüştürecek

VERGİDE GÜNDEM

2023 menkul kıymet gelirlerinin vergisi

BORSA

20 kurum 56 hisse öneriyor

Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...

YATIRIMCIYA ÖZEL

Yapı Kredi Bankası ve Anadolu Hayat Emeklilik’ten en son haberler ve analist tavsiyeleri...

Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri...

Teknik Analiz

Şirketlerin alım, satım aralıkları...

BİST-30

Neden düştü?

Niçin yükseldi?

Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...

Sermaye & Temettü

Takas Analizi

Hissede yabancı alımları 200 milyon dolara yaklaştı