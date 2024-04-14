Ekonomist’te Bu Hafta

GİRİŞİMCİYE YATIRIM YAĞMURU

PANO

MORTGAGE MARKET

İŞ’TE İZ BIRAKANLAR

İş dünyasındaki son terfi ve atamalar...

FİNANS KORİDORU

“Türkiye’nin girişim ekosisteminin ana bankası olmayı hedefliyoruz”

İstanbul Film Festivali’nin sponsoru N Kolay

“Türkiye, hasar yönetiminde zor ilerlenen bir ülke konumunda”

Atilla Benli’nin yeni adresi Zurich Yaşam

Mastercard Danışmanlık’ta üst düzey atama

GÖSTERGE

Enflasyon üç ayda yüzde 15’e dayandı

Yaşlı nüfus yoksullaşıyor

Ekonominin merkezleri ana muhalefette

Dış ticaret açığında hızlı düşüş

Genç nüfus fırsatı sona mı eriyor?

“Hedefimizde teknoloji odaklı yatırımlar var”

Şahinler Holding yeni alanlarla büyüyor

Romanya’daki tesis ile hedef büyüttü

Dizi ihracatında hedef Çin pazarı

Turizm 60 milyar dolar hedefine odaklandı

“Kadınlar için bir istihdam durağı olduk”

İnovatif ürünler için 560 milyon TL ayırdı

İŞ DÜNYASINDAN

Mavi’de yeni dönem başlattı

İhracatta büyümeye odaklandı

Söke’den GES yatırımı

Yurtdışında hedef büyüttü

TİDER israfa karşı bayrak açtı

“Yalıtım milli görevimiz”

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

‘Geri dönüşüm sanatı’na şirketlerden tam destek

Bir yeniden doğuş öyküsü

GİRİŞİM

İK deneyimini yurtdışına taşıyacak

Girişimcilere hız kazandıracaklar

Yeşil Paket’e 9 milyon TL yatırım geldi

VERGİDE GÜNDEM

Vergiye uyumlu kurumlarda vergi indirimi

BORSA

“Hisse, faiz ve emtia sepeti öneriyoruz”

Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...

Yatırımcıya Özel: Koç Holding ve Halkbank’tan en son haberler ve analist tavsiyeleri...

Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri...

Teknik Analiz

Şirketlerin alım, satım aralıkları...

Neden düştü?

Niçin yükseldi?

BİST-30

Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...

Sermaye & Temettü

Takas Analizi:

Hisse stok tutarı 34,04 milyar dolara çıktı