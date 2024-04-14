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Ekonomist’te Bu Hafta

Ekonomist’in bu haftaki başlıkları şöyle...

14 Nisan 2024 | 10:00
Son Güncellenme: 14 Nisan 2024 | 10:27
Ekonomist’te Bu Hafta

GİRİŞİMCİYE YATIRIM YAĞMURU

PANO
MORTGAGE MARKET
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar...
FİNANS KORİDORU
“Türkiye’nin girişim ekosisteminin ana bankası olmayı hedefliyoruz”
İstanbul Film Festivali’nin sponsoru N Kolay
“Türkiye, hasar yönetiminde zor ilerlenen bir ülke konumunda”
Atilla Benli’nin yeni adresi Zurich Yaşam
Mastercard Danışmanlık’ta üst düzey atama

GÖSTERGE
Enflasyon üç ayda yüzde 15’e dayandı
Yaşlı nüfus yoksullaşıyor
Ekonominin merkezleri ana muhalefette
Dış ticaret açığında hızlı düşüş

Genç nüfus fırsatı sona mı eriyor?
“Hedefimizde teknoloji odaklı yatırımlar var”
Şahinler Holding yeni alanlarla büyüyor
Romanya’daki tesis ile hedef büyüttü
Dizi ihracatında hedef Çin pazarı
Turizm 60 milyar dolar hedefine odaklandı
“Kadınlar için bir istihdam durağı olduk”
İnovatif ürünler için 560 milyon TL ayırdı

İŞ DÜNYASINDAN
Mavi’de yeni dönem başlattı
İhracatta büyümeye odaklandı
Söke’den GES yatırımı
Yurtdışında hedef büyüttü
TİDER israfa karşı bayrak açtı
“Yalıtım milli görevimiz”

PAZARLAMA İLETİŞİMİ
‘Geri dönüşüm sanatı’na şirketlerden tam destek
Bir yeniden doğuş öyküsü

GİRİŞİM
İK deneyimini yurtdışına taşıyacak
Girişimcilere hız kazandıracaklar
Yeşil Paket’e 9 milyon TL yatırım geldi

VERGİDE GÜNDEM
Vergiye uyumlu kurumlarda vergi indirimi

BORSA
“Hisse, faiz ve emtia sepeti öneriyoruz”
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...
Yatırımcıya Özel: Koç Holding ve Halkbank’tan en son haberler ve analist tavsiyeleri...
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri...
Teknik Analiz
Şirketlerin alım, satım aralıkları...
Neden düştü?
Niçin yükseldi?
BİST-30
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...
Sermaye & Temettü
Takas Analizi:
Hisse stok tutarı 34,04 milyar dolara çıktı

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