Ekonomist’te Bu Hafta

PANO
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar...
FİNANS KORİDORU
“Hedef, yeşil enerji finansmanında akla ilk gelen leasing şirketi olmak”
Odeabank’tan ‘Yeşil Dönüşüm Kredisi’
“Yönettiğimiz GSYF büyüklüğümüzü 250 milyon dolara taşıyacağız”
ING Türkiye’de üst düzey atama
TSKB’de yeni genel müdür yardımcısı
GÖSTERGE
Yeni programda kritik viraja girildi
İhracat durdu, dış açık daraldı
İmalat PMI eşik değerin altında
UEZ Sapanca 2024 gündeme damga vurdu
“450 milyon dolar yatırım yapacağız”
38 1,4 milyar TL yatırımla
80 yeni mağaza açacak
100 milyon Euro’luk yatırım yapacak
Pahalılık ve kira derdi yönü yurtdışına çevirdi
Rekabetin yeni sahası ‘ödeme sistemleri’ oldu
“Çikolata üretim tesisi kuracağız”
LNG hamlesi Türkiye’yi nasıl etkileyecek?
İŞ DÜNYASINDAN
500 bin turist Efes’i gece gezecek
35 bin gence yapay zekâ eğitimi verecek
Amerikalı dev Türkiye’den dünyaya malzeme gönderecek
“Yüzde 56 büyüdük”
Deneyim endüstrisi Avrupa liginde
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Şirketlerin gündeminde ‘SROI’ raporu var
Tüketici ‘Deneyim mağazacılığı’ sevdi
GİRİŞİM
Dijital İK’yı yurtdışına taşıyacak
Girişimde kadının gücü görünecek
60 takım yarışacak
VERGİDE GÜNDEM
Tevkifat oranlarına ince ayar
BORSA
Doğanlar enerji, mobilya ve inşaatta atakta
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...
Yatırımcıya Özel:
Yapı Kredi Bankası ve TAV Havalimanları’tan en son haberler ve analist tavsiyeleri...
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri...
Teknik Analiz
Şirketlerin alım, satım aralıkları...
BİST-30
Neden düştü?
Niçin yükseldi?
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...
Sermaye & Temettü
Takas Analizi:
Tahvil+hissede 2,12 milyar $’lık yabancı girişi