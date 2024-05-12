Ekonomist’te Bu Hafta

PANO

İŞ’TE İZ BIRAKANLAR

İş dünyasındaki son terfi ve atamalar...

FİNANS KORİDORU

“Hedef, yeşil enerji finansmanında akla ilk gelen leasing şirketi olmak”

Odeabank’tan ‘Yeşil Dönüşüm Kredisi’

“Yönettiğimiz GSYF büyüklüğümüzü 250 milyon dolara taşıyacağız”

ING Türkiye’de üst düzey atama

TSKB’de yeni genel müdür yardımcısı



GÖSTERGE

Yeni programda kritik viraja girildi

İhracat durdu, dış açık daraldı

İmalat PMI eşik değerin altında



UEZ Sapanca 2024 gündeme damga vurdu

“450 milyon dolar yatırım yapacağız”

38 1,4 milyar TL yatırımla

80 yeni mağaza açacak

100 milyon Euro’luk yatırım yapacak

Pahalılık ve kira derdi yönü yurtdışına çevirdi

Rekabetin yeni sahası ‘ödeme sistemleri’ oldu

“Çikolata üretim tesisi kuracağız”

LNG hamlesi Türkiye’yi nasıl etkileyecek?

İŞ DÜNYASINDAN

500 bin turist Efes’i gece gezecek

35 bin gence yapay zekâ eğitimi verecek

Amerikalı dev Türkiye’den dünyaya malzeme gönderecek

“Yüzde 56 büyüdük”

Deneyim endüstrisi Avrupa liginde

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

Şirketlerin gündeminde ‘SROI’ raporu var

Tüketici ‘Deneyim mağazacılığı’ sevdi

GİRİŞİM

Dijital İK’yı yurtdışına taşıyacak

Girişimde kadının gücü görünecek

60 takım yarışacak

VERGİDE GÜNDEM

Tevkifat oranlarına ince ayar

BORSA

Doğanlar enerji, mobilya ve inşaatta atakta

Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...

Yatırımcıya Özel:

Yapı Kredi Bankası ve TAV Havalimanları’tan en son haberler ve analist tavsiyeleri...

Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri...

Teknik Analiz

Şirketlerin alım, satım aralıkları...

BİST-30

Neden düştü?

Niçin yükseldi?

Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...

Sermaye & Temettü

Takas Analizi:

Tahvil+hissede 2,12 milyar $’lık yabancı girişi