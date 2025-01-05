Ekonomist'te bu hafta (5-18 Ocak 2025)

İSTİHDAM 50

PANO

MORTGAGE MARKET

İŞ’TE İZ BIRAKANLAR

İş dünyasındaki son terfi ve atamalar...

FİNANS KORİDORU

“Alternatif yatırım fonlarının 2025’te 500 milyar TL barajını aşmasını bekliyoruz”

“Odağımızda; teknoloji odaklı yenilikçilik ve operasyonel verimlilik var”

Artan yaşlı nüfus, finansal sürdürülebilirliği etkiliyor

Empatika Nöropazarlama Araştırma Merkezi açıldı

KAPAK

GÖSTERGE

Faiz indirim süreci başladı

Türkiye’de asgari ücretli kaç kişi var?

Reel kesim güveni geriledi

Suriye’de yeniden inşa dönemi başlıyor

“Batarya işinde Çin’le iş birliği gündemde”

Yurt dışında büyümek için 100 milyon TL yatırım

KKTC’de 96 milyon Pound yatırım yapacak

Kayak merkezlerinde doluluk %100’e dayandı

Zeytinyağı kadın girişimcilere emanet

“Yenilik yapmayan şirketin geleceği yok”

2025’te 400 fuara 7 milyon kişi gelecek

İŞ DÜNYASINDAN

LC Waikiki büyüme rotasını yurt dışına çevirdi

Kimya sektöründen stratejik hamle

Karadağ’a 36 milyon Euro’luk Türk projesi

Global açılıma İspanya’dan başlayacak

Yüksek enflasyon sağlık sigortasının önemini artırdı

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

Z kuşağı markaları dönüştürüyor

’Dünya yaşasın diye’ kendinden renkli pamuk üretti

GİRİŞİM

Yapay zeka girişimine yatırım geldi

BTM’den start up’lara teknoloji merkezi

Yeni fon kurdular

VERGİDE GÜNDEM

2025 Bütçe Kanunu’nda verginin fotoğrafı

BORSA

21 kurumdan 58 hisse önerisi

Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...

Yatırımcıya Özel: Türkiye İş Bankası ve Koç Holding’den en son haberler ve analist tavsiyeleri...

Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri...

Teknik Analiz Şirketlerin alım, satım aralıkları...

BİST-30

Neden düştü? Niçin yükseldi?

Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...

Sermaye & Temettü

Takas Analizi: Yabancılar, yıl sonunda hisse ve tahvilde satıştaydı