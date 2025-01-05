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Ekonomist'te bu hafta (5-18 Ocak 2025)

Ekonomist'in bu haftaki (5-18 Ocak 2025) konuları şöyle:

05 Ocak 2025 | 10:35
Ekonomist'te bu hafta (5-18 Ocak 2025)

İSTİHDAM 50
PANO
MORTGAGE MARKET
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar...

FİNANS KORİDORU
“Alternatif yatırım fonlarının 2025’te 500 milyar TL barajını aşmasını bekliyoruz”
“Odağımızda; teknoloji odaklı yenilikçilik ve operasyonel verimlilik var”
Artan yaşlı nüfus, finansal sürdürülebilirliği etkiliyor
Empatika Nöropazarlama Araştırma Merkezi açıldı

KAPAK
GÖSTERGE
Faiz indirim süreci başladı
Türkiye’de asgari ücretli kaç kişi var?
Reel kesim güveni geriledi
Suriye’de yeniden inşa dönemi başlıyor
“Batarya işinde Çin’le iş birliği gündemde”
Yurt dışında büyümek için 100 milyon TL yatırım
KKTC’de 96 milyon Pound yatırım yapacak
Kayak merkezlerinde doluluk %100’e dayandı
Zeytinyağı kadın girişimcilere emanet
“Yenilik yapmayan şirketin geleceği yok”
2025’te 400 fuara 7 milyon kişi gelecek

İŞ DÜNYASINDAN
LC Waikiki büyüme rotasını yurt dışına çevirdi
Kimya sektöründen stratejik hamle
Karadağ’a 36 milyon Euro’luk Türk projesi
Global açılıma İspanya’dan başlayacak
Yüksek enflasyon sağlık sigortasının önemini artırdı

PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Z kuşağı markaları dönüştürüyor
’Dünya yaşasın diye’ kendinden renkli pamuk üretti

GİRİŞİM
Yapay zeka girişimine yatırım geldi
BTM’den start up’lara teknoloji merkezi
Yeni fon kurdular

VERGİDE GÜNDEM
2025 Bütçe Kanunu’nda verginin fotoğrafı

BORSA
21 kurumdan 58 hisse önerisi
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...
Yatırımcıya Özel: Türkiye İş Bankası ve Koç Holding’den en son haberler ve analist tavsiyeleri...
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri...
Teknik Analiz Şirketlerin alım, satım aralıkları...
BİST-30
Neden düştü? Niçin yükseldi?
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...
Sermaye & Temettü
Takas Analizi: Yabancılar, yıl sonunda hisse ve tahvilde satıştaydı

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21 kurumdan 58 hisse önerisi
BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Borsa İstanbul: 2024'te en çok artan otomotiv hisseleri belli oldu
BIST 100'de bu hafta en çok artan, azalan 3 hisse
Borsada cuma günü sermaye artırımı başvurusu duyuran 2 şirket
Borsada pazartesi günü kar payı avansı dağıtacak 1 şirket var
ASELSAN, organizasyon değişikliği ve atamaları KAP'a bildirdi
BIST 100'de 2024'te en çok kazandıran 5 hisse
Geçen yıl dünyada yatırımcısını sevindiren 2 sektör
İş Bankasından "Eti Menkul" adlı şirkete ilişkin açıklama
3 Ocak borsada gün sonu: Haftaya hangi veriler var?
Migros güncel mağaza sayısını duyurdu
Borsa İstanbul'da gong Armada Gıda için çaldı
1986'dan 2025'e: 19 hisse senedi ile Cağaloğlu'nda işleme başlamıştı
Borsa güne yükselişle başladı (3 Ocak)
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