Ekonomist'te bu hafta (5-18 Ocak 2025)

İSTİHDAM 50
PANO
MORTGAGE MARKET
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar...
FİNANS KORİDORU
“Alternatif yatırım fonlarının 2025’te 500 milyar TL barajını aşmasını bekliyoruz”
“Odağımızda; teknoloji odaklı yenilikçilik ve operasyonel verimlilik var”
Artan yaşlı nüfus, finansal sürdürülebilirliği etkiliyor
Empatika Nöropazarlama Araştırma Merkezi açıldı
KAPAK
GÖSTERGE
Faiz indirim süreci başladı
Türkiye’de asgari ücretli kaç kişi var?
Reel kesim güveni geriledi
Suriye’de yeniden inşa dönemi başlıyor
“Batarya işinde Çin’le iş birliği gündemde”
Yurt dışında büyümek için 100 milyon TL yatırım
KKTC’de 96 milyon Pound yatırım yapacak
Kayak merkezlerinde doluluk %100’e dayandı
Zeytinyağı kadın girişimcilere emanet
“Yenilik yapmayan şirketin geleceği yok”
2025’te 400 fuara 7 milyon kişi gelecek
İŞ DÜNYASINDAN
LC Waikiki büyüme rotasını yurt dışına çevirdi
Kimya sektöründen stratejik hamle
Karadağ’a 36 milyon Euro’luk Türk projesi
Global açılıma İspanya’dan başlayacak
Yüksek enflasyon sağlık sigortasının önemini artırdı
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Z kuşağı markaları dönüştürüyor
’Dünya yaşasın diye’ kendinden renkli pamuk üretti
GİRİŞİM
Yapay zeka girişimine yatırım geldi
BTM’den start up’lara teknoloji merkezi
Yeni fon kurdular
VERGİDE GÜNDEM
2025 Bütçe Kanunu’nda verginin fotoğrafı
BORSA
21 kurumdan 58 hisse önerisi
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...
Yatırımcıya Özel: Türkiye İş Bankası ve Koç Holding’den en son haberler ve analist tavsiyeleri...
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri...
Teknik Analiz Şirketlerin alım, satım aralıkları...
BİST-30
Neden düştü? Niçin yükseldi?
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...
Sermaye & Temettü
Takas Analizi: Yabancılar, yıl sonunda hisse ve tahvilde satıştaydı