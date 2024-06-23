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Ekonomist'te bu hafta

Ekonomist'in bu haftaki konuları şöyle

23 Haziran 2024 | 16:12
Ekonomist'te bu hafta

PANO
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar...

FİNANS KORİDORU
“‘Sürdürülebilir gelecek için nitelikli kalkınma’ 
odağıyla ilerliyoruz”
Alternatif yatırım fonlarına erişimi kolaylaştıracak
QNB Finansbank’tan çevreci ihtiyaç kredisi
Uğur Gülen 15 yıl sonra Aksigorta’ya veda etti
ING’de yerelde ve globalde yeni atamalar
Vakıf Katılım’da görev değişimi
Mustafa Aşık’ın son adresi Şekerbank oldu

KAPAK

GÖSTERGE
Geniş tanımlı işsizlik yüzde 27,2’ye ulaştı 
Sanayi üretimi nisanda azaldı 
İhracat iklimi 13 ayın zirvesinde
12 aylık cari açık 31,5 milyar dolar
Gri listede gözler 28 Haziran’daki kararda
“ABD’de 500 milyon $’lık yatırım yapacağız”
Sanko, Çimko’yu halka arz edecek
75 milyon dolarlık  yatırıma hazırlanıyor
Global açılımını İtalya’dan yapacak
Arıcıların hedefi paketli bal ihracatı
Sanayide kadın emeğinin rolü artıyor
“Elektrikli araçlarla eski pazar payımıza ulaşacağız”
Girişimcilere franchise destekleri artıyor

İŞ DÜNYASINDAN
Sivas’ta savunma ve uzay sanayi için çözüm üretecek
Rolls-Royce’dan tamamen elektrikli dönem
İş dünyasında ‘insana değer’ yükseliyor
İstanbullu sanayicilerden Şırnak ve Hakkari’ye ziyaret
“Doğrudan yabancı yatırımda sınıf atladık”
Probiyotikli noodle üretti

PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Şirketlerin dijital emisyonlarını azaltacak
Yerli ayçiçek tohumunu tescil ettirdi
Reklam dünyasında beyin göçü artıyor

GİRİŞİM
Kolektif House franchise verecek
Girişimciler için yeni merkez
Mobil dünyanın kapılarını açacak

VERGİDE GÜNDEM
Vergi teşviklerine son, hoş gelsin yeni vergiler

BORSA
18 kurum 58 hissede ‘al’ diyor 
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...
Yatırımcıya Özel: Türkiye İş Bankası ve Turkcell’den en son haberler ve analist tavsiyeleri... 
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri...
Teknik Analiz Şirketlerin alım, satım aralıkları...
BİST-30
Neden düştü?Niçin yükseldi? 
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...
Sermaye & Temettü 
Takas Analizi 
 

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BIST 100 hisselerinin teknik analizi (23.06.2024)
Borsada bu hafta temettü dağıtması kesinleşen 6 şirket
18 kurum 58 hissede ‘al’ diyor
Borsa İstanbul'da bu hafta en çok kazandıran ve kaybettiren 3 hisse
Borsada geçen hafta temettü kararı/teklifi açıklayan 8 şirket
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kazandırdı?
Borsa rekorla kapandı: Yeni haftada hangi veriler var?
Yeni halka arzlarda yön nereye?
Borsanın yeni şirketi Hareket'in (HRKET) temettü teklifi belli oldu
Borsa güne yükselişle başladı (20.06.2024)
Teknik Analiz: Endekste bayram sonrası beklentileri neler?
Borsa İstanbul hangi günler kapalı olacak? BİST'te 2024 tatil günleri (Tablo)
ASELSAN, Altınay, Onur, SDT... 4 borsa şirketi bu yıl ne kadarlık iş açıkladı?
Akfen Yenilenebilir Enerji'den (AKFYE) ilk çeyrek değerlendirmesi
Borsada en büyük portföy bu yaş grubunda
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