Ekonomist'te bu hafta

PANO

İŞ’TE İZ BIRAKANLAR

İş dünyasındaki son terfi ve atamalar...

FİNANS KORİDORU

“‘Sürdürülebilir gelecek için nitelikli kalkınma’

odağıyla ilerliyoruz”

Alternatif yatırım fonlarına erişimi kolaylaştıracak

QNB Finansbank’tan çevreci ihtiyaç kredisi

Uğur Gülen 15 yıl sonra Aksigorta’ya veda etti

ING’de yerelde ve globalde yeni atamalar

Vakıf Katılım’da görev değişimi

Mustafa Aşık’ın son adresi Şekerbank oldu

KAPAK

GÖSTERGE

Geniş tanımlı işsizlik yüzde 27,2’ye ulaştı

Sanayi üretimi nisanda azaldı

İhracat iklimi 13 ayın zirvesinde

12 aylık cari açık 31,5 milyar dolar

Gri listede gözler 28 Haziran’daki kararda

“ABD’de 500 milyon $’lık yatırım yapacağız”

Sanko, Çimko’yu halka arz edecek

75 milyon dolarlık yatırıma hazırlanıyor

Global açılımını İtalya’dan yapacak

Arıcıların hedefi paketli bal ihracatı

Sanayide kadın emeğinin rolü artıyor

“Elektrikli araçlarla eski pazar payımıza ulaşacağız”

Girişimcilere franchise destekleri artıyor

İŞ DÜNYASINDAN

Sivas’ta savunma ve uzay sanayi için çözüm üretecek

Rolls-Royce’dan tamamen elektrikli dönem

İş dünyasında ‘insana değer’ yükseliyor

İstanbullu sanayicilerden Şırnak ve Hakkari’ye ziyaret

“Doğrudan yabancı yatırımda sınıf atladık”

Probiyotikli noodle üretti

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

Şirketlerin dijital emisyonlarını azaltacak

Yerli ayçiçek tohumunu tescil ettirdi

Reklam dünyasında beyin göçü artıyor

GİRİŞİM

Kolektif House franchise verecek

Girişimciler için yeni merkez

Mobil dünyanın kapılarını açacak

VERGİDE GÜNDEM

Vergi teşviklerine son, hoş gelsin yeni vergiler

BORSA

18 kurum 58 hissede ‘al’ diyor

Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...

Yatırımcıya Özel: Türkiye İş Bankası ve Turkcell’den en son haberler ve analist tavsiyeleri...

Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri...

Teknik Analiz Şirketlerin alım, satım aralıkları...

BİST-30

Neden düştü?Niçin yükseldi?

Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...

Sermaye & Temettü

Takas Analizi

