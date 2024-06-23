Ekonomist'te bu hafta

PANO
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar...
FİNANS KORİDORU
“‘Sürdürülebilir gelecek için nitelikli kalkınma’
odağıyla ilerliyoruz”
Alternatif yatırım fonlarına erişimi kolaylaştıracak
QNB Finansbank’tan çevreci ihtiyaç kredisi
Uğur Gülen 15 yıl sonra Aksigorta’ya veda etti
ING’de yerelde ve globalde yeni atamalar
Vakıf Katılım’da görev değişimi
Mustafa Aşık’ın son adresi Şekerbank oldu
KAPAK
GÖSTERGE
Geniş tanımlı işsizlik yüzde 27,2’ye ulaştı
Sanayi üretimi nisanda azaldı
İhracat iklimi 13 ayın zirvesinde
12 aylık cari açık 31,5 milyar dolar
Gri listede gözler 28 Haziran’daki kararda
“ABD’de 500 milyon $’lık yatırım yapacağız”
Sanko, Çimko’yu halka arz edecek
75 milyon dolarlık yatırıma hazırlanıyor
Global açılımını İtalya’dan yapacak
Arıcıların hedefi paketli bal ihracatı
Sanayide kadın emeğinin rolü artıyor
“Elektrikli araçlarla eski pazar payımıza ulaşacağız”
Girişimcilere franchise destekleri artıyor
İŞ DÜNYASINDAN
Sivas’ta savunma ve uzay sanayi için çözüm üretecek
Rolls-Royce’dan tamamen elektrikli dönem
İş dünyasında ‘insana değer’ yükseliyor
İstanbullu sanayicilerden Şırnak ve Hakkari’ye ziyaret
“Doğrudan yabancı yatırımda sınıf atladık”
Probiyotikli noodle üretti
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Şirketlerin dijital emisyonlarını azaltacak
Yerli ayçiçek tohumunu tescil ettirdi
Reklam dünyasında beyin göçü artıyor
GİRİŞİM
Kolektif House franchise verecek
Girişimciler için yeni merkez
Mobil dünyanın kapılarını açacak
VERGİDE GÜNDEM
Vergi teşviklerine son, hoş gelsin yeni vergiler
BORSA
18 kurum 58 hissede ‘al’ diyor
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...
Yatırımcıya Özel: Türkiye İş Bankası ve Turkcell’den en son haberler ve analist tavsiyeleri...
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri...
Teknik Analiz Şirketlerin alım, satım aralıkları...
BİST-30
Neden düştü?Niçin yükseldi?
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...
Sermaye & Temettü
Takas Analizi