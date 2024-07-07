PANO
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar...
FİNANS KORİDORU
“Türkiye, Visa’nın Avrupa’daki kilit pazarları arasında”
Siber tehditler artarken sigorta fiyatları düşüyor
Elektrikli araç ekosistemine ‘GSYF’ desteği
KAPAK
GÖSTERGE
Enflasyondaki düşüş gerçek bir trend mi?
İmalat PMI’da gerileme 4’ncü aya girdi
İhracatta kan kaybı sürüyor
Şirketler ‘çalışansızlık sendromu’na girdi
“Yılda 100 ton altın ekonomiye girebilir”
Dünyanın en büyük GES’ini hayata geçiriyor
Yurt dışında 40 mağaza açacak
Tıbbi cihaz sektöründe ‘MDR CE’ belgesi krizi
Yabancı yatırımcının Türkiye iştahı azaldı
Siber güvenlikte yerli şirket atağı
“2024 sonunda üç kat büyüme hedefliyoruz”
İŞ DÜNYASINDAN
Bu yıl 53 yatı denize indirecek
Pırlantanın merkezi Hindistan’a giriyor
50 milyon dolarlık GES yatırımı yaptı
Kıbrıs, Antalya ile rekabete girdi
GlassHouse’a stratejik yatırım
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Tüketiciler ‘çevresel sürdürülebilirlik’ bekliyor
Dijital sağlığın ‘süper app’i olmayı hedefliyor
GİRİŞİM
Kurum içi girişimden büyüme hedefi
Decacorn Angels’dan İngiltere açılımı
Getir’den yeni şirket yapılanması
VERGİDE GÜNDEM
Mali tatil 2 Temmuz’da başladı
BORSA
ABD’de nikel kaplamalı tel yatırımı planlıyor
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...
Yatırımcıya Özel: Vakıfbank ve Koç Holding’ten en son haberler ve analist tavsiyeleri...
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri...
Teknik Analiz Şirketlerin alım, satım aralıkları...
Neden düştü?
Niçin yükseldi?
BİST-30
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...
Sermaye & Temettü
Takas Analizi: Yabancı alımları tahvil tarafında yoğunlaşıyor