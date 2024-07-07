PANO

İŞ’TE İZ BIRAKANLAR

İş dünyasındaki son terfi ve atamalar...

FİNANS KORİDORU

“Türkiye, Visa’nın Avrupa’daki kilit pazarları arasında”

Siber tehditler artarken sigorta fiyatları düşüyor

Elektrikli araç ekosistemine ‘GSYF’ desteği

KAPAK

GÖSTERGE

Enflasyondaki düşüş gerçek bir trend mi?

İmalat PMI’da gerileme 4’ncü aya girdi

İhracatta kan kaybı sürüyor

Şirketler ‘çalışansızlık sendromu’na girdi

“Yılda 100 ton altın ekonomiye girebilir”

Dünyanın en büyük GES’ini hayata geçiriyor

Yurt dışında 40 mağaza açacak

Tıbbi cihaz sektöründe ‘MDR CE’ belgesi krizi

Yabancı yatırımcının Türkiye iştahı azaldı

Siber güvenlikte yerli şirket atağı

“2024 sonunda üç kat büyüme hedefliyoruz”

İŞ DÜNYASINDAN

Bu yıl 53 yatı denize indirecek

Pırlantanın merkezi Hindistan’a giriyor

50 milyon dolarlık GES yatırımı yaptı

Kıbrıs, Antalya ile rekabete girdi

GlassHouse’a stratejik yatırım

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

Tüketiciler ‘çevresel sürdürülebilirlik’ bekliyor

Dijital sağlığın ‘süper app’i olmayı hedefliyor

GİRİŞİM

Kurum içi girişimden büyüme hedefi

Decacorn Angels’dan İngiltere açılımı

Getir’den yeni şirket yapılanması

VERGİDE GÜNDEM

Mali tatil 2 Temmuz’da başladı

BORSA

ABD’de nikel kaplamalı tel yatırımı planlıyor

Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...

Yatırımcıya Özel: Vakıfbank ve Koç Holding’ten en son haberler ve analist tavsiyeleri...

Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri...

Teknik Analiz Şirketlerin alım, satım aralıkları...

Neden düştü?

Niçin yükseldi?

BİST-30

Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...

Sermaye & Temettü

Takas Analizi: Yabancı alımları tahvil tarafında yoğunlaşıyor