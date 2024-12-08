Ekonomist'te bu hafta (8 - 21 Aralık 2024)

ANADOLU 500

PANO

MORTGAGE MARKET

İŞ’TE İZ BIRAKANLAR

İş dünyasındaki son terfi ve atamalar...

FİNANS KORİDORU

Sigorta sektörünün 2030 hedefi: 44,3 milyar dolar brüt prim

Garanti BBVA’da üst düzey atama

Artan yaşlı nüfus, finansal sürdürülebilirliği etkiliyor

Kurumsal yatırımcıların reel ekonomiye katkısı artıyor

KAPAK

“Beş yıl içinde dünyada ilk 20’ye gireceğiz”

87 yıllık Kardemir döküm rekoru kırdı

“İnovasyon odaklı yatırımlarla büyüdük”

MAKRO ANALİZ

Sayılarla Anadolu 500

Üç yıl sonra tekrar liderliğe oturdu

Cirosunu bir yılda yüzde 306 artırdı

Kârlılıkta kur ve deprem etkisi

İhracatta yüzde 1841 artışla rekor kırdı

Bursalı BPlas istihdamı ikiye katladı

Listede 35 sektörden temsilci var

Bursa ve Gaziantep yerlerini korudu

FİHRİST

İŞ DÜNYASINDAN

İş dünyasının gündemi enflasyon

Lojistikte rotayı Çin’e çevirdi

Küresel fitness devi Türkiye’de üretim planlıyor

“Üretimde ikinci, lezzette birinciyiz”

Çelikçilerden Gürcistan çıkarması

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

Sürdürülebilirlik duyarlı bir seçim

Meyve vermeyen mango ağaçlarından mobilya üretiyor

GİRİŞİM

Dijital fabrika olacak

Sanal deneme girişimi

Yerli robot teknolojisi

VERGİDE GÜNDEM

2024 sonu vergide gündemdeki bazı konular

BORSA

Faiz indirimi hangi sektörlere yarayacak?

Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...

Yatırımcıya Özel: Akbank ve Aksa Enerji’den en son haberler ve analist tavsiyeleri...

Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri...

Teknik Analiz Şirketlerin alım, satım aralıkları...

BİST-30

Neden düştü? Niçin yükseldi?

Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...

Sermaye & Temettü

Takas Analizi