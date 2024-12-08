Ekonomist'te bu hafta (8 - 21 Aralık 2024)

ANADOLU 500
PANO
MORTGAGE MARKET
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar...
FİNANS KORİDORU
Sigorta sektörünün 2030 hedefi: 44,3 milyar dolar brüt prim
Garanti BBVA’da üst düzey atama
Artan yaşlı nüfus, finansal sürdürülebilirliği etkiliyor
Kurumsal yatırımcıların reel ekonomiye katkısı artıyor
KAPAK
“Beş yıl içinde dünyada ilk 20’ye gireceğiz”
87 yıllık Kardemir döküm rekoru kırdı
“İnovasyon odaklı yatırımlarla büyüdük”
MAKRO ANALİZ
Sayılarla Anadolu 500
Üç yıl sonra tekrar liderliğe oturdu
Cirosunu bir yılda yüzde 306 artırdı
Kârlılıkta kur ve deprem etkisi
İhracatta yüzde 1841 artışla rekor kırdı
Bursalı BPlas istihdamı ikiye katladı
Listede 35 sektörden temsilci var
Bursa ve Gaziantep yerlerini korudu
FİHRİST
İŞ DÜNYASINDAN
İş dünyasının gündemi enflasyon
Lojistikte rotayı Çin’e çevirdi
Küresel fitness devi Türkiye’de üretim planlıyor
“Üretimde ikinci, lezzette birinciyiz”
Çelikçilerden Gürcistan çıkarması
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Sürdürülebilirlik duyarlı bir seçim
Meyve vermeyen mango ağaçlarından mobilya üretiyor
GİRİŞİM
Dijital fabrika olacak
Sanal deneme girişimi
Yerli robot teknolojisi
VERGİDE GÜNDEM
2024 sonu vergide gündemdeki bazı konular
BORSA
Faiz indirimi hangi sektörlere yarayacak?
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...
Yatırımcıya Özel: Akbank ve Aksa Enerji’den en son haberler ve analist tavsiyeleri...
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri...
Teknik Analiz Şirketlerin alım, satım aralıkları...
BİST-30
Neden düştü? Niçin yükseldi?
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...
Sermaye & Temettü
Takas Analizi