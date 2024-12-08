ARA
DOLAR
34,79
0,30%
DOLAR
EURO
36,81
-0,03%
EURO
GRAM ALTIN
2944,98
0,36%
GRAM ALTIN
BIST 100
10081,00
1,46%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Ekonomist'te bu hafta (8 - 21 Aralık 2024)

Ekonomist'in bu haftaki (8 - 21 Aralık 2024) konuları şöyle:

08 Aralık 2024 | 10:42
Ekonomist'te bu hafta (8 - 21 Aralık 2024)

ANADOLU 500
PANO
MORTGAGE MARKET
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar...

FİNANS KORİDORU
Sigorta sektörünün 2030 hedefi: 44,3 milyar dolar brüt prim
Garanti BBVA’da üst düzey atama
Artan yaşlı nüfus, finansal sürdürülebilirliği etkiliyor
Kurumsal yatırımcıların reel ekonomiye katkısı artıyor

KAPAK
“Beş yıl içinde dünyada ilk 20’ye gireceğiz”
87 yıllık Kardemir döküm rekoru kırdı
“İnovasyon odaklı yatırımlarla büyüdük”

MAKRO ANALİZ
Sayılarla Anadolu 500
Üç yıl sonra tekrar liderliğe oturdu
Cirosunu bir yılda yüzde 306 artırdı
Kârlılıkta kur ve deprem etkisi
İhracatta yüzde 1841 artışla rekor kırdı
Bursalı BPlas istihdamı ikiye katladı
Listede 35 sektörden temsilci var
Bursa ve Gaziantep yerlerini korudu
FİHRİST

İŞ DÜNYASINDAN
İş dünyasının gündemi enflasyon
Lojistikte rotayı Çin’e çevirdi
Küresel fitness devi Türkiye’de üretim planlıyor
“Üretimde ikinci, lezzette birinciyiz”
Çelikçilerden Gürcistan çıkarması

PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Sürdürülebilirlik duyarlı bir seçim
Meyve vermeyen mango ağaçlarından mobilya üretiyor

GİRİŞİM
Dijital fabrika olacak
Sanal deneme girişimi
Yerli robot teknolojisi

VERGİDE GÜNDEM
2024 sonu vergide gündemdeki bazı konular

BORSA
Faiz indirimi hangi sektörlere yarayacak?
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...
Yatırımcıya Özel: Akbank ve Aksa Enerji’den en son haberler ve analist tavsiyeleri...
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri...
Teknik Analiz Şirketlerin alım, satım aralıkları...
BİST-30
Neden düştü? Niçin yükseldi?
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...
Sermaye & Temettü
Takas Analizi

0
  • ALTIN GRAM - TL 2944,98 0,36%
  • ALTIN ONS 2633,26 0,07%
  • BIST 100 10081 1,46%
  • DOLAR/JAPON YENI 149,961 -0,086%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,41505 0,87613%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 100,55 -0,9382%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,7865 0,2951%
  • EURO/DOLAR 1,0568 -0,1469%
  • EURO/TURK LIRASI 36,8113 -0,033%
  • STERLIN/DOLAR 1,27396 -0,0945%
Borsa Haberleri
Borsada pazartesi günü 4 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Gelecek hafta temettü dağıtacak 4 şirket
BIST 100'de bu hafta en çok artan, azalan 3 hisse (2-6 Aralık)
6 Aralık borsada gün sonu rakamları: Gelecek hafta gündem yoğun
Yatırım araçlarında bu hafta: Zirvede borsa var
Cuma günü geri alım yapan 3 şirket (6 Aralık)
Batısöke Söke Çimento (BSOKE) bedelli tarihi belli oldu
Sinpaş GYO (SNGYO) bedelsiz tarihi belli oldu
Peker GYO (PEKGY) bedelsiz tarihi tarihi oldu
Alkim Alkali Kimya (ALKIM) bedelsiz tarihi belli oldu
Alkim Kağıt (ALKA) bedelsiz tarihi belli oldu
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (06.12.2024)
Batısöke Çimento'dan (BSOKE) bedelli açıklaması
Merit Turizm (MERIT) bedelsiz açıklaması
Borsadaki otomotiv hisselerinin performansı
GERİ
İLERİ
Borsada pazartesi günü 4 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Gelecek hafta temettü dağıtacak 4 şirket
BIST 100'de bu hafta en çok artan, azalan 3 hisse (2-6 Aralık)
6 Aralık borsada gün sonu rakamları: Gelecek hafta gündem yoğun
Yatırım araçlarında bu hafta: Zirvede borsa var
Cuma günü geri alım yapan 3 şirket (6 Aralık)
Batısöke Söke Çimento (BSOKE) bedelli tarihi belli oldu
Sinpaş GYO (SNGYO) bedelsiz tarihi belli oldu
Peker GYO (PEKGY) bedelsiz tarihi tarihi oldu
Alkim Alkali Kimya (ALKIM) bedelsiz tarihi belli oldu
Alkim Kağıt (ALKA) bedelsiz tarihi belli oldu
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (06.12.2024)
Batısöke Çimento'dan (BSOKE) bedelli açıklaması
Merit Turizm (MERIT) bedelsiz açıklaması
Borsadaki otomotiv hisselerinin performansı
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL