Ekonomist'te bu hafta (19 Ocak - 1 Şubat 2025)

ŞAMPİYON FONCULARDAN YATIRIM STRATEJİLERİ
PANO
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar...
FİNANS KORİDORU
“Türkiye’nin en büyük beş finansal kuruluşundan biri olmayı hedefliyoruz”
“Bölgesel farklılıklara göre sigorta ürünleri geliştirilmeli"
“Güçlü bir sermaye piyasası, sürdürülebilir bir ekonomiyle mümkün”
Erkekler kriptoya, kadınlar hisse ve fonlara yoğunlaşıyor
KAPAK
GÖSTERGE
2025’te işsizliği daha sık konuşacağız
Sanayi üretiminde daralma serisi bitti
Bütçe aralıkta rekor açık verdi
Cari dengede tablo bozuluyor
Türkiye’ye yabancı ilgisi artar mı?
“Verimlilik odaklı yatırımlar öncelikli”
Legrand, beş yılda ikiye katlayacak
Japon ortak ile donmuş sushi işine soyundu
2025 girişimciler için ‘fırsat’ yılı olacak
İnşaatçılar farklı sektörleri keşfetti
“Varlık yönetimi işimizi büyütüyoruz”
Yapay zeka yeni üst düzey pozisyon yarattı
PANORAMA
2030’da 2 milyar kişi seyahat edecek
İŞ DÜNYASINDAN
İtalya birleşmesi global büyümeyi destekledi
50 milyon dolarlık yatırıma hazırlanıyor
Golf turizmi 1 milyar Euro gelire ulaşabilir
İki yılda 2 bin kadın girişimciye ulaşacak
Kota, mücevherde liderliği kaptırdı
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
DNA’sında sürdürülebilirlik olan markalar
Kendi mağazalarını açmayı hedefliyor
GİRİŞİM
Türkiye’nin ilk elektro gitar fabrikasını kurdu
Yapay zeka ajanı geliştirdi
DOSYA
Anahtar teslim projeli arsa satış trendi oldu
VERGİDE GÜNDEM
E-Defter uygulamasının kapsamı genişliyor
BANKNOT
BORSA
Yabancı yatırımcılar BİST’e geri dönecek mi?
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...
Yatırımcıya Özel: Sabancı Holding ve Vakıfbank’tan en son haberler ve analist tavsiyeleri...
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri...
Teknik Analiz Şirketlerin alım, satım aralıkları...
Neden düştü? Niçin yükseldi?
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...
Sermaye & Temettü
BİST-30