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Ekonomist'te bu hafta (19 Ocak - 1 Şubat 2025)

Ekonomist'in bu haftaki (19 Ocak - 1 Şubat 2025) konuları şöyle:

19 Ocak 2025 | 10:51
Ekonomist'te bu hafta (19 Ocak - 1 Şubat 2025)

ŞAMPİYON FONCULARDAN YATIRIM STRATEJİLERİ
PANO
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar...

FİNANS KORİDORU
“Türkiye’nin en büyük beş finansal kuruluşundan biri olmayı hedefliyoruz”
“Bölgesel farklılıklara göre sigorta ürünleri geliştirilmeli"
“Güçlü bir sermaye piyasası, sürdürülebilir bir ekonomiyle mümkün”
Erkekler kriptoya, kadınlar hisse ve fonlara yoğunlaşıyor

KAPAK
GÖSTERGE
2025’te işsizliği daha sık konuşacağız
Sanayi üretiminde daralma serisi bitti
Bütçe aralıkta rekor açık verdi
Cari dengede tablo bozuluyor
Türkiye’ye yabancı ilgisi artar mı?
“Verimlilik odaklı yatırımlar öncelikli”
Legrand, beş yılda ikiye katlayacak
Japon ortak ile donmuş sushi işine soyundu
2025 girişimciler için ‘fırsat’ yılı olacak
İnşaatçılar farklı sektörleri keşfetti
“Varlık yönetimi işimizi büyütüyoruz”
Yapay zeka yeni üst düzey pozisyon yarattı

PANORAMA
2030’da 2 milyar kişi seyahat edecek

İŞ DÜNYASINDAN
İtalya birleşmesi global büyümeyi destekledi
50 milyon dolarlık yatırıma hazırlanıyor
Golf turizmi 1 milyar Euro gelire ulaşabilir
İki yılda 2 bin kadın girişimciye ulaşacak
Kota, mücevherde liderliği kaptırdı

PAZARLAMA İLETİŞİMİ
DNA’sında sürdürülebilirlik olan markalar
Kendi mağazalarını açmayı hedefliyor

GİRİŞİM
Türkiye’nin ilk elektro gitar fabrikasını kurdu
Yapay zeka ajanı geliştirdi

DOSYA
Anahtar teslim projeli arsa satış trendi oldu

VERGİDE GÜNDEM
E-Defter uygulamasının kapsamı genişliyor

BANKNOT
BORSA
Yabancı yatırımcılar BİST’e geri dönecek mi?
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...
Yatırımcıya Özel: Sabancı Holding ve Vakıfbank’tan en son haberler ve analist tavsiyeleri...
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri...
Teknik Analiz Şirketlerin alım, satım aralıkları...
Neden düştü? Niçin yükseldi?
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...
Sermaye & Temettü
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BIST100'de bu hafta en çok prim yapan ve gerileyen 3 hisse
Pazartesi günü 1 hissede sermaye artırımı var
Halka arza hazırlanan holding savunma sanayi ve lojistikte atılım yapacak
17 Ocak borsada gün sonu rakamları: Yeni haftada gündem yoğun
BIST 100 hisselerinin teknik analizi
SPK'dan Şekerbank'ın fiyat hareketlerine ilişkin inceleme
Borsa İstanbul'dan 2 hissede tedbir kararı (17 Ocak)
Yatırım araçlarında bu hafta: En çok hangisi kazandırdı?
Borsa İstanbul'da gong Gülermak için çaldı
Bursa Çimento'dan (BUCIM) sermaye tavanı artırımı kararı
Beşiktaş'tan KAP'a Teknik Direktör açıklaması
Borsada dün sermaye artırımı kararı duyuran 2 şirket
Arçelik’ten (ARCLK) sermaye tavanı artırımı kararı
Borsada dün geri alım yapan 5 şirket
GERİ
İLERİ
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