Ekonomist'te bu hafta (19 Ocak - 1 Şubat 2025)

ŞAMPİYON FONCULARDAN YATIRIM STRATEJİLERİ

PANO

İŞ’TE İZ BIRAKANLAR

İş dünyasındaki son terfi ve atamalar...

FİNANS KORİDORU

“Türkiye’nin en büyük beş finansal kuruluşundan biri olmayı hedefliyoruz”

“Bölgesel farklılıklara göre sigorta ürünleri geliştirilmeli"

“Güçlü bir sermaye piyasası, sürdürülebilir bir ekonomiyle mümkün”

Erkekler kriptoya, kadınlar hisse ve fonlara yoğunlaşıyor

KAPAK

GÖSTERGE

2025’te işsizliği daha sık konuşacağız

Sanayi üretiminde daralma serisi bitti

Bütçe aralıkta rekor açık verdi

Cari dengede tablo bozuluyor

Türkiye’ye yabancı ilgisi artar mı?

“Verimlilik odaklı yatırımlar öncelikli”

Legrand, beş yılda ikiye katlayacak

Japon ortak ile donmuş sushi işine soyundu

2025 girişimciler için ‘fırsat’ yılı olacak

İnşaatçılar farklı sektörleri keşfetti

“Varlık yönetimi işimizi büyütüyoruz”

Yapay zeka yeni üst düzey pozisyon yarattı

PANORAMA

2030’da 2 milyar kişi seyahat edecek

İŞ DÜNYASINDAN

İtalya birleşmesi global büyümeyi destekledi

50 milyon dolarlık yatırıma hazırlanıyor

Golf turizmi 1 milyar Euro gelire ulaşabilir

İki yılda 2 bin kadın girişimciye ulaşacak

Kota, mücevherde liderliği kaptırdı

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

DNA’sında sürdürülebilirlik olan markalar

Kendi mağazalarını açmayı hedefliyor

GİRİŞİM

Türkiye’nin ilk elektro gitar fabrikasını kurdu

Yapay zeka ajanı geliştirdi

DOSYA

Anahtar teslim projeli arsa satış trendi oldu

VERGİDE GÜNDEM

E-Defter uygulamasının kapsamı genişliyor

BANKNOT

BORSA

Yabancı yatırımcılar BİST’e geri dönecek mi?

Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...

Yatırımcıya Özel: Sabancı Holding ve Vakıfbank’tan en son haberler ve analist tavsiyeleri...

Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri...

Teknik Analiz Şirketlerin alım, satım aralıkları...

Neden düştü? Niçin yükseldi?

Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...

Sermaye & Temettü

BİST-30