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Ekonomist'te bu hafta (11-24 Mayıs 2025)

Ekonomist'in bu haftaki (11-24 Mayıs 2025) konuları şöyle

15 Mayıs 2025 | 04:41
Ekonomist'te bu hafta (11-24 Mayıs 2025)

YAZ PORTFÖYÜ NASIL OLMALI?
PANO
MORTGAGE
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar...

FİNANS KORİDORU
RePie Portföy’ün yatırım rotasında enerji, maden ve konaklama var
Türk Ticaret Bankası ‘ihracatçının ana bankası’ olmayı hedefliyor
“‘Hiper kişiselleştirilmiş’ dijital bankacılık sunacağız”

KAPAK
GÖSTERGE
Enflasyon hedefi güncellenir mi?
Geniş tanımlı işsizlik rekora gidiyor
İmalat PMI’da tablo parlak değil

ETKİNLİK
En Güçlü 50 Kadın CEO ödüllerini aldı
İhracat ‘don’a kaldı içerde fiyatlar yükseliyor
“Avrupa ile yeni bir hikaye yazmalıyız”
“1,8 milyar Euro’ya ulaşacağız’’
Üç stratejik ilacı millileştiriyor
Turizm sektörü rekor tazelemeye hazırlanıyor
Küresel enerji devi yatırıma hız verecek
“Türkiye bizim için stratejik ülke oldu”

PANORAMA
Ankara’nın tarihe damga vuran üniversiteleri

SİGORTA
Sigortacılar bakış açılarını değiştirmeli ve strateji planlamalarında kötü alışkanlıklarını bırakmalı

İŞ DÜNYASINDAN
Turcas, ‘Turcas Holding’ oluyor
7 bine yakın çiftçiye ulaştı
İTO Başkanı Avdagiç, 2026’da yeniden aday
Yerel üretim hamlesinde yeni imzalar atıldı
Geri dönüşüm paydaşları İstanbul’da buluştu

PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Yeşil devrimin öncüsü markalar
Yerel üreticileri destekliyor, geleneksel mutfakları modernleştiriyor

GİRİŞİM
“30 milyon dolarlık fon kuruyoruz”
BTM’den uluslararası büyüme hedefi
Start up’lara Almanya açılımı

VERGİDE GÜNDEM
20 Soruda Emlak Vergisi Muafiyeti

BORSA
25 aracı kurumdan 62 hisse önerisi
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...
Yatırımcıya Özel: Garanti BBVA ve Koç Holding’den en son haberler ve analist tavsiyeleri...
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri...
Teknik Analiz Şirketlerin alım, satım aralıkları...
Neden düştü? Niçin yükseldi?
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...
Sermaye & Temettü
Takas Analizi: Yabancı hissede satıcı, tahvilde alıcı

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Borsa İstanbul'dan 3 hissede tedbir kararı
Bedelsiz ve temettü kararını revize etti
Borsa şirketinden ABD'de üretim tesisi adımı
Selva Gıda bedelli kararını duyurdu
Bir şirkette daha temettü kararı onaylandı
SPK'dan yeni bülten: 1 bedelli, 1 bedelsiz onayı
Turkcell, temettü miktarı ve tarihini duyurdu (15 Mayıs)
Çelebi'den Hindistan açıklaması: Hukuki yollara başvurulacak
15 Mayıs borsada gün sonu rakamları
14 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (15 Mayıs)
Emlak Konut GYO temettü miktarı ve ödeme tarihini duyurdu (2025)
Kuzey Boru temettü kararını duyurdu
Borsada dün temettü duyuran 4 şirket
Aksa Akrilik temettü ödeme tarihini duyurdu (2025)
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