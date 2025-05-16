Ekonomist'te bu hafta (11-24 Mayıs 2025)

YAZ PORTFÖYÜ NASIL OLMALI?

PANO

MORTGAGE

İŞ’TE İZ BIRAKANLAR

İş dünyasındaki son terfi ve atamalar...

FİNANS KORİDORU

RePie Portföy’ün yatırım rotasında enerji, maden ve konaklama var

Türk Ticaret Bankası ‘ihracatçının ana bankası’ olmayı hedefliyor

“‘Hiper kişiselleştirilmiş’ dijital bankacılık sunacağız”

KAPAK

GÖSTERGE

Enflasyon hedefi güncellenir mi?

Geniş tanımlı işsizlik rekora gidiyor

İmalat PMI’da tablo parlak değil

ETKİNLİK

En Güçlü 50 Kadın CEO ödüllerini aldı

İhracat ‘don’a kaldı içerde fiyatlar yükseliyor

“Avrupa ile yeni bir hikaye yazmalıyız”

“1,8 milyar Euro’ya ulaşacağız’’

Üç stratejik ilacı millileştiriyor

Turizm sektörü rekor tazelemeye hazırlanıyor

Küresel enerji devi yatırıma hız verecek

“Türkiye bizim için stratejik ülke oldu”

PANORAMA

Ankara’nın tarihe damga vuran üniversiteleri

SİGORTA

Sigortacılar bakış açılarını değiştirmeli ve strateji planlamalarında kötü alışkanlıklarını bırakmalı

İŞ DÜNYASINDAN

Turcas, ‘Turcas Holding’ oluyor

7 bine yakın çiftçiye ulaştı

İTO Başkanı Avdagiç, 2026’da yeniden aday

Yerel üretim hamlesinde yeni imzalar atıldı

Geri dönüşüm paydaşları İstanbul’da buluştu

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

Yeşil devrimin öncüsü markalar

Yerel üreticileri destekliyor, geleneksel mutfakları modernleştiriyor

GİRİŞİM

“30 milyon dolarlık fon kuruyoruz”

BTM’den uluslararası büyüme hedefi

Start up’lara Almanya açılımı

VERGİDE GÜNDEM

20 Soruda Emlak Vergisi Muafiyeti

BORSA

25 aracı kurumdan 62 hisse önerisi

Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...

Yatırımcıya Özel: Garanti BBVA ve Koç Holding’den en son haberler ve analist tavsiyeleri...

Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri...

Teknik Analiz Şirketlerin alım, satım aralıkları...

Neden düştü? Niçin yükseldi?

Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...

Sermaye & Temettü

Takas Analizi: Yabancı hissede satıcı, tahvilde alıcı