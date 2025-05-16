Ekonomist'te bu hafta (11-24 Mayıs 2025)

YAZ PORTFÖYÜ NASIL OLMALI?
PANO
MORTGAGE
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar...
FİNANS KORİDORU
RePie Portföy’ün yatırım rotasında enerji, maden ve konaklama var
Türk Ticaret Bankası ‘ihracatçının ana bankası’ olmayı hedefliyor
“‘Hiper kişiselleştirilmiş’ dijital bankacılık sunacağız”
KAPAK
GÖSTERGE
Enflasyon hedefi güncellenir mi?
Geniş tanımlı işsizlik rekora gidiyor
İmalat PMI’da tablo parlak değil
ETKİNLİK
En Güçlü 50 Kadın CEO ödüllerini aldı
İhracat ‘don’a kaldı içerde fiyatlar yükseliyor
“Avrupa ile yeni bir hikaye yazmalıyız”
“1,8 milyar Euro’ya ulaşacağız’’
Üç stratejik ilacı millileştiriyor
Turizm sektörü rekor tazelemeye hazırlanıyor
Küresel enerji devi yatırıma hız verecek
“Türkiye bizim için stratejik ülke oldu”
PANORAMA
Ankara’nın tarihe damga vuran üniversiteleri
SİGORTA
Sigortacılar bakış açılarını değiştirmeli ve strateji planlamalarında kötü alışkanlıklarını bırakmalı
İŞ DÜNYASINDAN
Turcas, ‘Turcas Holding’ oluyor
7 bine yakın çiftçiye ulaştı
İTO Başkanı Avdagiç, 2026’da yeniden aday
Yerel üretim hamlesinde yeni imzalar atıldı
Geri dönüşüm paydaşları İstanbul’da buluştu
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Yeşil devrimin öncüsü markalar
Yerel üreticileri destekliyor, geleneksel mutfakları modernleştiriyor
GİRİŞİM
“30 milyon dolarlık fon kuruyoruz”
BTM’den uluslararası büyüme hedefi
Start up’lara Almanya açılımı
VERGİDE GÜNDEM
20 Soruda Emlak Vergisi Muafiyeti
BORSA
25 aracı kurumdan 62 hisse önerisi
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...
Yatırımcıya Özel: Garanti BBVA ve Koç Holding’den en son haberler ve analist tavsiyeleri...
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri...
Teknik Analiz Şirketlerin alım, satım aralıkları...
Neden düştü? Niçin yükseldi?
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...
Sermaye & Temettü
Takas Analizi: Yabancı hissede satıcı, tahvilde alıcı