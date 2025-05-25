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Ekonomist'te bu hafta (25 Mayıs - 7 Haziran 2025)

Ekonomist'in bu haftaki (25 Mayıs - 7 Haziran 2025) konuları şöyle

25 Mayıs 2025 | 10:02
Ekonomist'te bu hafta (25 Mayıs - 7 Haziran 2025)

FRANCHISE FIRSATLARI
PANO
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar...
FİNANS KORİDORU
HSBC Türkiye’de Burçin Ozan dönemi başlıyor
Burcu Küçükünal’ın yeni adresi Stablex oldu
ING’nin ‘dijital liderlik’hedefine katkı sağlayacak
Burgan Yatırım’dan Allbatross Yatırım’a önemli transfer

KAPAK KONUSU
“Redstone’u global pazarda da büyüteceğiz”

GÖSTERGE
Türkiye’nin büyük derdi:‘Evde oturan gençler’
Cari denge ve bütçe açığı ne anlatıyor?
Turizmde ‘Kurban Bayramı’ bereketi
“Yenilenebilir enerji ve liman yatırımı yapacağız”
Ağaoğlu enerjisini yurt dışına taşıyacak
Bodrum’a 120 gemiyle 158 bin turist gelecek
Kadın girişimcilere destek yağmuru
Atakent’te lüks konut yarışı hızlandı
Gig ekonomisi ile 10 milyon yeni iş
“Asya pazarında büyümeye odaklandık”

İŞ DÜNYASINDAN
Batik’i satın aldı, yurtdışına taşıyacak
Yaban mersininde liderlik hedefliyor
“Yazılımda Türkiye’nin AR- GE lideriyiz”
Farklı bölgelerde büyüyecek
Alkima’dan Kabtek’e yatırım

PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Sağlıklı bir gelecek için sosyal sorumluluk
İstanbul çıkışlı marka global niş parfüm liginde

VERGİDE GÜNDEM
Hangi mükellef grubunun vergi inceleme riski yüksek?

BORSA
Portföyde ‘çoklu varlık dağılımı’ önem kazanıyor

YATIRIMCIYA ÖZEL 
TAHMİN
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
Teknik Analiz Şirketlerin alım, satım aralıkları
Neden düştü? Niçin yükseldi?
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri
Sermaye & Temettü takvimi
BİST30
MSCI Türkiye endeksine hangi hisseler girdi?

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  • EURO/DOLAR 1,1365 0,7366%
  • EURO/TURK LIRASI 44,1914 0,639%
  • STERLIN/DOLAR 1,3541 0,91668%
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İLERİ
Borsada yarın temettü dağıtacak 4 şirket
Borsa soruşturmasında yeni gelişme
Bugün bir şirketten temettü açıklaması var (24 Mayıs)
23 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Aselsan, Astor, Enerjisa... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Borsadaki şirketlerin yarısı ilk çeyrekte zarar açıkladı: Pozitif ayrışan 3 sektör
Yeni haftada temettü dağıtması kesinleşmiş 13 şirket (Temettü takvimi)
Bu hafta en çok kazandıran 3 hisse
Erdemir ve İsdemir'in stratejik yatırımlarına ilişkin açıklama var
Alarko Holding'ten yeni şirket açıklaması
Borsa İstanbul'dan 2 hissede tedbir kararı (23 Mayıs)
Coca-Cola (CCOLA) temettü ödeme tarihi ve miktarı (2025)
Anadolu Isuzu (ASUZU) temettü tarihi ve miktarı (2025)
Borsada dün temettü açıklayan 2 şirket
Borsa şirketi, yeni fabrikanın temellerini attı
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