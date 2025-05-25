Ekonomist'te bu hafta (25 Mayıs - 7 Haziran 2025)

FRANCHISE FIRSATLARI

PANO

İŞ’TE İZ BIRAKANLAR

İş dünyasındaki son terfi ve atamalar...

FİNANS KORİDORU

HSBC Türkiye’de Burçin Ozan dönemi başlıyor

Burcu Küçükünal’ın yeni adresi Stablex oldu

ING’nin ‘dijital liderlik’hedefine katkı sağlayacak

Burgan Yatırım’dan Allbatross Yatırım’a önemli transfer

KAPAK KONUSU

“Redstone’u global pazarda da büyüteceğiz”

GÖSTERGE

Türkiye’nin büyük derdi:‘Evde oturan gençler’

Cari denge ve bütçe açığı ne anlatıyor?

Turizmde ‘Kurban Bayramı’ bereketi

“Yenilenebilir enerji ve liman yatırımı yapacağız”

Ağaoğlu enerjisini yurt dışına taşıyacak

Bodrum’a 120 gemiyle 158 bin turist gelecek

Kadın girişimcilere destek yağmuru

Atakent’te lüks konut yarışı hızlandı

Gig ekonomisi ile 10 milyon yeni iş

“Asya pazarında büyümeye odaklandık”

İŞ DÜNYASINDAN

Batik’i satın aldı, yurtdışına taşıyacak

Yaban mersininde liderlik hedefliyor

“Yazılımda Türkiye’nin AR- GE lideriyiz”

Farklı bölgelerde büyüyecek

Alkima’dan Kabtek’e yatırım

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

Sağlıklı bir gelecek için sosyal sorumluluk

İstanbul çıkışlı marka global niş parfüm liginde

VERGİDE GÜNDEM

Hangi mükellef grubunun vergi inceleme riski yüksek?

BORSA

Portföyde ‘çoklu varlık dağılımı’ önem kazanıyor

YATIRIMCIYA ÖZEL

TAHMİN

Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri

Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri

Teknik Analiz Şirketlerin alım, satım aralıkları

Neden düştü? Niçin yükseldi?

Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri

Sermaye & Temettü takvimi

BİST30

MSCI Türkiye endeksine hangi hisseler girdi?