Ekonomist'te bu hafta (8 - 21 Haziran 2025)

40 YAŞ ALTI 40 CEO

PANO

MORTGAGE MARKET

İŞ’TE İZ BIRAKANLAR

İş dünyasındaki son terfi ve atamalar...

ETKİNLİK

Capital500 Ödül Töreni iş dünyasını buluşturdu

FİNANS KORİDORU

“Hedefimiz, fonun büyüklüğünü beş yılda 500 milyon dolara taşımak”

Borsa İstanbul Grubu, (+1) takas döngüsüne geçişi değerlendiriyor

“Bankacılık sektörünün piyasa değerlemesi neredeyse ikiye katlandı”

KAPAK

GÖSTERGE

Sanayici üç yıldır kan kaybediyor

Yatırım teşviklerinde ortaya çıkan tablo ne?

Meyve üretimine ‘don’ darbesi

Emisyon pazarı mı? İklim adaleti mi?

“Üç sektörde 500 milyon dolarlık yatırım yolda”

‘Bölgesel üs’ olmak için 30 milyon Euro’luk yatırım

Anadolu’nun gelişen kentlerinde büyüyecek

İngiltere ile ticarette ‘yeni STA’ dönemi

Eski kıyafetler yeni ekonomi yaratıyor

“Üç kıtada satış yapmayı hedefliyoruz”

PANORAMA

Turizme özel mimari nasıl oluşturulur?

Uçak üretimindeki sıkıntı büyümeyi engelliyor

İŞ DÜNYASINDAN

Kongre turizmi umudunu ‘uzay’a bağladı

Wellbees’i Asya Pasifik’e taşıyacak

Anahtar teslim projelere odaklanacak

Depreme önlem olarak uzaktan çalışma modeli

Dünya çay günü Eminönü’nde kutlandı

PAZARLAMA

İLETİŞİMİ

Moda dünyasının çevre faturası ağır

Çocuk atıştırmalık pazarı büyüyor

GİRİŞİM

Beş yılda 15 start up’a yatırım yapacak

Girişimcileri küresel pazarlara taşıyacak

Döngüsel geleceğe odaklandı

VERGİDE GÜNDEM

‘Melek yatırımcı’nın vergi avantajı var mı?

BORSA

İlk çeyrekte bilançosuyla öne çıkan 28 şirket

Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...

Yatırımcıya Özel: Akbank ve T. Şişecam’den en son haberler ve analist tavsiyeleri...

Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri...

Teknik Analiz Şirketlerin alım, satım aralıkları...

Neden düştü? Niçin yükseldi?

Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...

Sermaye & Temettü

Takas Analizi: Erdemir, TAV ve THY’den son haberler