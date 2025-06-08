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Ekonomist'te bu hafta (8 - 21 Haziran 2025)

Ekonomist'in bu haftaki (8 - 21 Haziran 2025) konuları şöyle

08 Haziran 2025 | 10:07
Ekonomist'te bu hafta (8 - 21 Haziran 2025)

40 YAŞ ALTI 40 CEO
PANO
MORTGAGE MARKET
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar...

ETKİNLİK
Capital500 Ödül Töreni iş dünyasını buluşturdu

FİNANS KORİDORU
“Hedefimiz, fonun büyüklüğünü beş yılda 500 milyon dolara taşımak”
Borsa İstanbul Grubu, (+1) takas döngüsüne geçişi değerlendiriyor
“Bankacılık sektörünün piyasa değerlemesi neredeyse ikiye katlandı”

KAPAK
GÖSTERGE
Sanayici üç yıldır kan kaybediyor
Yatırım teşviklerinde ortaya çıkan tablo ne?
Meyve üretimine ‘don’ darbesi
Emisyon pazarı mı? İklim adaleti mi?
“Üç sektörde 500 milyon dolarlık yatırım yolda”
‘Bölgesel üs’ olmak için 30 milyon Euro’luk yatırım
Anadolu’nun gelişen kentlerinde büyüyecek
İngiltere ile ticarette ‘yeni STA’ dönemi
Eski kıyafetler yeni ekonomi yaratıyor
“Üç kıtada satış yapmayı hedefliyoruz”

PANORAMA
Turizme özel mimari nasıl oluşturulur?
Uçak üretimindeki sıkıntı büyümeyi engelliyor

İŞ DÜNYASINDAN
Kongre turizmi umudunu ‘uzay’a bağladı
Wellbees’i Asya Pasifik’e taşıyacak
Anahtar teslim projelere odaklanacak
Depreme önlem olarak uzaktan çalışma modeli
Dünya çay günü Eminönü’nde kutlandı

PAZARLAMA
İLETİŞİMİ
Moda dünyasının çevre faturası ağır
Çocuk atıştırmalık pazarı büyüyor

GİRİŞİM
Beş yılda 15 start up’a yatırım yapacak
Girişimcileri küresel pazarlara taşıyacak
Döngüsel geleceğe odaklandı

VERGİDE GÜNDEM
‘Melek yatırımcı’nın vergi avantajı var mı?

BORSA
İlk çeyrekte bilançosuyla öne çıkan 28 şirket
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...
Yatırımcıya Özel: Akbank ve T. Şişecam’den en son haberler ve analist tavsiyeleri...
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri...
Teknik Analiz Şirketlerin alım, satım aralıkları...
Neden düştü? Niçin yükseldi?
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...
Sermaye & Temettü
Takas Analizi: Erdemir, TAV ve THY’den son haberler

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Yeni haftada kesinleşmiş 1 bedelli, 2 temettü var
Her açıklama olumsuz etkiliyor: Gerilim tırmandıkça hisseler düştü
Dün iki şirket temettü miktarını güncelledi
Bayram sonrası genel kurulu olan 15 şirket
Kuzey Boru (KBORU) temettü miktarını güncelledi (2025)
Türkiye Sigorta (TURSG) temettü miktarını güncelledi
Borsa İstanbul'dan 2 hissede tedbir kararı
Borsa tatil öncesi nasıl kapandı? 5 Haziran gün sonu
Anadolu Efes, Ford, Sabancı... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Geçen ay 4 otomotiv hissesi kazandırdı, 4'ü geriledi
Dün 3 hisseden yatırımcısına temettü haberi geldi
Borsada dün bedelsiz başvurusu yapan 2 şirket
Portföyde ‘çoklu varlık dağılımı’ önem kazanıyor
Kron Teknoloji (KRONT) bedelli tarihleri belli oldu
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