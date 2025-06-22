Ekonomist'te bu hafta (22 Haziran-5 Temmuz 2025)

GELECEK VAAT EDEN 30 SAĞLIK GİRİŞİMİ

PANO

İŞ’TE İZ BIRAKANLAR

İş dünyasındaki son terfi ve atamalar...

ETKİNLİK

İş dünyası ‘Yeşil Dönüşüm’ü konuştu

FİNANS KORİDORU

“Yenilikçi ve kolay erişilebilir sigorta çözümleri sunuyoruz”

ForInvest, borsada ücretsiz canlı veri dönemini başlattı

“‘Mavi finans’ta 1 milyar TL’lik sürdürülebilir finans hacmi yakaladık”

“Wings müşterilerine bir yılda 1,5 milyar TL değerinde fayda sağladık”

KAPAK

GÖSTERGE

İsrail-İran savaşı ekonomiyi nasıl etkiler?

Petroldeki artış cari dengeyi tehdit ediyor

İmalat PMI 14 aydır negatif tarafta

Ortadoğu ile ticarette ‘savaş’ gerilimi başladı

“Yeni dönemde verimlilik ön planda olacak”

Üç yeni şirketle Körfez’e açıldı

Kurumsalda büyüyerek ciroyu beşe katlayacak

Globalde hem üretici hem marka olarak büyüyecek

Perakende medya yeni rekabet alanı yarattı

Paslanmaz çelik sektörüne yeni babayiğitler geliyor

“İkinci el pazarına odaklanacağız”

İstanbul’un en pahalı ve en ucuz 10 semti

İŞ DÜNYASINDAN

Türkiye’yi sushi’de ihracat üssü yapmayı hedefliyor

Kadın mühendis adaylarına mentorluk yapacak

“Nakit akışına ve istikrarlı büyümeye odaklanıyoruz”

OTC’de diyetisyenlerle büyüyecek

KKB kapasitesini beşe katlayacak

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

Doğanın zekası şirketlerin yeni pusulası oldu

Sağlıkta sürdürülebilir gelecek hamleleri artıyor

GİRİŞİM

Portföy yönetim şirketi olacak

Teknolojide kadın girişimcilere destek

Bezircioğlu ikinci kez başkanlık koltuğunda

ÖZEL DOSYA

Sigorta sektörü, dünya sigorta liginde ilk 10’u hedefliyor

VERGİDE GÜNDEM

Vergide kripto varlık düzenlemesi ne zaman?

BORSA

BES yatırımcıları hangi fonları tercih etmeli?

Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...

Yatırımcıya Özel: TSKB ve Mavi Giyim’den en son haberler ve analist tavsiyeleri...

Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri...

Teknik Analiz Şirketlerin alım, satım aralıkları...

Neden düştü? Niçin yükseldi?

Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...

Sermaye & Temettü

Takas Analizi: BİM, Koç Holding ve Erdemir’den son haberler