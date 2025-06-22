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Ekonomist'te bu hafta (22 Haziran-5 Temmuz 2025)

Ekonomist'in bu haftaki (22 Haziran-5 Temmuz 2025) konuları şöyle

22 Haziran 2025 | 10:06
Ekonomist'te bu hafta (22 Haziran-5 Temmuz 2025)

GELECEK VAAT EDEN 30 SAĞLIK GİRİŞİMİ
PANO
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar...

ETKİNLİK
İş dünyası ‘Yeşil Dönüşüm’ü konuştu

FİNANS KORİDORU
“Yenilikçi ve kolay erişilebilir sigorta çözümleri sunuyoruz”
ForInvest, borsada ücretsiz canlı veri dönemini başlattı
“‘Mavi finans’ta 1 milyar TL’lik sürdürülebilir finans hacmi yakaladık”
“Wings müşterilerine bir yılda 1,5 milyar TL değerinde fayda sağladık”

KAPAK
GÖSTERGE
İsrail-İran savaşı ekonomiyi nasıl etkiler?
Petroldeki artış cari dengeyi tehdit ediyor
İmalat PMI 14 aydır negatif tarafta
Ortadoğu ile ticarette ‘savaş’ gerilimi başladı 
“Yeni dönemde verimlilik ön planda olacak” 
Üç yeni şirketle Körfez’e açıldı 
Kurumsalda büyüyerek ciroyu beşe katlayacak 
Globalde hem üretici hem marka olarak büyüyecek 
Perakende medya yeni rekabet alanı yarattı 
Paslanmaz çelik sektörüne yeni babayiğitler geliyor 
“İkinci el pazarına odaklanacağız” 
İstanbul’un en pahalı ve en ucuz 10 semti

İŞ DÜNYASINDAN
Türkiye’yi sushi’de ihracat üssü yapmayı hedefliyor
Kadın mühendis adaylarına mentorluk yapacak
“Nakit akışına ve istikrarlı büyümeye odaklanıyoruz”
OTC’de diyetisyenlerle büyüyecek
KKB kapasitesini beşe katlayacak

PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Doğanın zekası şirketlerin yeni pusulası oldu
Sağlıkta sürdürülebilir gelecek hamleleri artıyor

GİRİŞİM
Portföy yönetim şirketi olacak
Teknolojide kadın girişimcilere destek
Bezircioğlu ikinci kez başkanlık koltuğunda

ÖZEL DOSYA
Sigorta sektörü, dünya sigorta liginde ilk 10’u hedefliyor

VERGİDE GÜNDEM
Vergide kripto varlık düzenlemesi ne zaman?

BORSA
BES yatırımcıları hangi fonları tercih etmeli?
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...
Yatırımcıya Özel: TSKB ve Mavi Giyim’den en son haberler ve analist tavsiyeleri...
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri...
Teknik Analiz Şirketlerin alım, satım aralıkları...
Neden düştü? Niçin yükseldi?
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...
Sermaye & Temettü
Takas Analizi: BİM, Koç Holding ve Erdemir’den son haberler

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Bu hafta borsada en çok kazandıran 3 hisse
Bu hafta temettü dağıtacak 7 şirket
Borsada haziranda temettü vermesi kesinleşmiş 26 şirket
Astor Enerji'den bağlı ortaklık satışı hakkında açıklama
BİM, Tofaş, Migros, Coca Cola... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Bir şirkette daha temettü kararı kesinleşti
Bedelsiz kararını duyurdu: Yüzde 700
BIST 30, BIST 100... Endeks değişimleri açıklandı
Pazartesi günü temettü dağıtacak 2 şirket var
Air Europa iddiası vardı: Türk Hava Yolları'ndan açıklama geldi
Sabancı Holding'de organizasyonel değişiklik
Yabancıdan üç ayın en yüksek hisse alımı
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