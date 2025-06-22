Ekonomist'te bu hafta (22 Haziran-5 Temmuz 2025)

GELECEK VAAT EDEN 30 SAĞLIK GİRİŞİMİ
PANO
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar...
ETKİNLİK
İş dünyası ‘Yeşil Dönüşüm’ü konuştu
FİNANS KORİDORU
“Yenilikçi ve kolay erişilebilir sigorta çözümleri sunuyoruz”
ForInvest, borsada ücretsiz canlı veri dönemini başlattı
“‘Mavi finans’ta 1 milyar TL’lik sürdürülebilir finans hacmi yakaladık”
“Wings müşterilerine bir yılda 1,5 milyar TL değerinde fayda sağladık”
KAPAK
GÖSTERGE
İsrail-İran savaşı ekonomiyi nasıl etkiler?
Petroldeki artış cari dengeyi tehdit ediyor
İmalat PMI 14 aydır negatif tarafta
Ortadoğu ile ticarette ‘savaş’ gerilimi başladı
“Yeni dönemde verimlilik ön planda olacak”
Üç yeni şirketle Körfez’e açıldı
Kurumsalda büyüyerek ciroyu beşe katlayacak
Globalde hem üretici hem marka olarak büyüyecek
Perakende medya yeni rekabet alanı yarattı
Paslanmaz çelik sektörüne yeni babayiğitler geliyor
“İkinci el pazarına odaklanacağız”
İstanbul’un en pahalı ve en ucuz 10 semti
İŞ DÜNYASINDAN
Türkiye’yi sushi’de ihracat üssü yapmayı hedefliyor
Kadın mühendis adaylarına mentorluk yapacak
“Nakit akışına ve istikrarlı büyümeye odaklanıyoruz”
OTC’de diyetisyenlerle büyüyecek
KKB kapasitesini beşe katlayacak
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Doğanın zekası şirketlerin yeni pusulası oldu
Sağlıkta sürdürülebilir gelecek hamleleri artıyor
GİRİŞİM
Portföy yönetim şirketi olacak
Teknolojide kadın girişimcilere destek
Bezircioğlu ikinci kez başkanlık koltuğunda
ÖZEL DOSYA
Sigorta sektörü, dünya sigorta liginde ilk 10’u hedefliyor
VERGİDE GÜNDEM
Vergide kripto varlık düzenlemesi ne zaman?
BORSA
BES yatırımcıları hangi fonları tercih etmeli?
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...
Yatırımcıya Özel: TSKB ve Mavi Giyim’den en son haberler ve analist tavsiyeleri...
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri...
Teknik Analiz Şirketlerin alım, satım aralıkları...
Neden düştü? Niçin yükseldi?
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...
Sermaye & Temettü
Takas Analizi: BİM, Koç Holding ve Erdemir’den son haberler