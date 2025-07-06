Ekonomist'te bu hafta (6 - 19 Temmuz 2025)

KONUT FİYATLARI ENFLASYONU KATLADI

PANO

İŞ’TE İZ BIRAKANLAR

İş dünyasındaki son terfi ve atamalar...



FİNANS KORİDORU

“Yapay zekâ ve veri bilimi odaklı çalışmalara ağırlık veriyoruz”

HackZone by Allianz beş yaşında

İş Grubu’ndan Ateş Çelik’e 45 milyon Euro’luk yatırım

AB destekli kredi garanti fonu Türkiye’ye geliyor

KAPAK

GÖSTERGE

Haziranda hizmet enflasyonuna dikkat

Ekonomi yönetimi başarılı olabildi mi?

“Faiz düşüşü ihracatçı için güzel haber olur”

Tarıma 3 yılda 30 milyon dolar yatırım yapacak

Dört stratejik alana 150 milyon TL yatırım

Yurt dışı franchise ile büyüme atağı

Küllerinden doğan İdaş ABD pazarına giriyor

“Ürünlerimizi ihraç etmeye hazırlanıyoruz”



PANORAMA

Ankara’nın gizli cennetleri



İŞ DÜNYASINDAN

“Bakan TÜSİAD yapar dedi, biz de yaptık”

20’nci yılına özel dönüşüm programı başlattı

Kütahya dört sektöre odaklanacak

İkinci el ürün satışını yaygınlaştıracak

Yüzde 55 büyüme hedefliyor

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

Betondan yeşile modüler gelecek

Yüzde 100 geri dönüştürülmüş materyal kullanıyor

GİRİŞİM

Kurumsal seyahatte 5 bin şirket hedefliyor

Enerji girişimlerine ödül desteği

Yapay zekada dikkat çekici artış

VERGİDE GÜNDEM

Mali tatil gerçekten ‘tatil’ mi?

BORSA

Yaz döneminde nasıl bir portföy oluşturulmalı?

Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...

Yatırımcıya Özel: Turkcell ve Aksa Enerji’den en son haberler ve analist tavsiyeleri...

Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri...

Teknik Analiz Şirketlerin alım, satım aralıkları...

Neden düştü? Niçin yükseldi?

Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...

Sermaye & Temettü

Takas Analizi: BİST-30 Endeksi’ne hangi hisse dahil edildi?