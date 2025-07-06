Ekonomist'te bu hafta (6 - 19 Temmuz 2025)

KONUT FİYATLARI ENFLASYONU KATLADI
PANO
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar...
FİNANS KORİDORU
“Yapay zekâ ve veri bilimi odaklı çalışmalara ağırlık veriyoruz”
HackZone by Allianz beş yaşında
İş Grubu’ndan Ateş Çelik’e 45 milyon Euro’luk yatırım
AB destekli kredi garanti fonu Türkiye’ye geliyor
KAPAK
GÖSTERGE
Haziranda hizmet enflasyonuna dikkat
Ekonomi yönetimi başarılı olabildi mi?
“Faiz düşüşü ihracatçı için güzel haber olur”
Tarıma 3 yılda 30 milyon dolar yatırım yapacak
Dört stratejik alana 150 milyon TL yatırım
Yurt dışı franchise ile büyüme atağı
Küllerinden doğan İdaş ABD pazarına giriyor
“Ürünlerimizi ihraç etmeye hazırlanıyoruz”
PANORAMA
Ankara’nın gizli cennetleri
İŞ DÜNYASINDAN
“Bakan TÜSİAD yapar dedi, biz de yaptık”
20’nci yılına özel dönüşüm programı başlattı
Kütahya dört sektöre odaklanacak
İkinci el ürün satışını yaygınlaştıracak
Yüzde 55 büyüme hedefliyor
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Betondan yeşile modüler gelecek
Yüzde 100 geri dönüştürülmüş materyal kullanıyor
GİRİŞİM
Kurumsal seyahatte 5 bin şirket hedefliyor
Enerji girişimlerine ödül desteği
Yapay zekada dikkat çekici artış
VERGİDE GÜNDEM
Mali tatil gerçekten ‘tatil’ mi?
BORSA
Yaz döneminde nasıl bir portföy oluşturulmalı?
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...
Yatırımcıya Özel: Turkcell ve Aksa Enerji’den en son haberler ve analist tavsiyeleri...
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri...
Teknik Analiz Şirketlerin alım, satım aralıkları...
Neden düştü? Niçin yükseldi?
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...
Sermaye & Temettü
Takas Analizi: BİST-30 Endeksi’ne hangi hisse dahil edildi?