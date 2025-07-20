Ekonomist'te bu hafta (20 Temmuz - 2 Ağustos 2025)

EN GÜÇLÜ 50 SATIN ALMA VE TEDARİK YÖNETİCİSİ
PANO
MORTGAGE
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar...
FİNANS KORİDORU
Moka United, global pazara RUUT markasıyla yayılacak
Yapı Kredi’den yeni nakit yönetimi ürünü: BANKO
ING Türkiye’den Z kuşağına özel yatırım fonu
UrlaDam’a Ümit Leblebici desteği
Dünya Faktoring Birliği FCI’da Türkiye rüzgârı esti
Küresel sermaye piyasalarının kalbi İstanbul’da atacak
KAPAK KONUSU
“Yönümüzü dijitale ve yurt dışına çevirdik”
GÖSTERGE
Sanayi üretiminde yılın en yüksek artışı
Turizmde beklentiler negatife mi dönüyor?
“Elektrik altyapısına önleyici yatırımları artıracağız”
Otel ve konuta 3 yılda 900 milyon $ yatıracak
Dev markaların etiketçisi Stefanel’i geri getiriyor
Bankalardan KOBİ’lere destek yağmuru başladı
“Sessiz lüks ile yurt dışında büyüyeceğiz”
Mobilya ihracatında ‘eko tasarım’ dönemi
İŞ DÜNYASINDAN
Enflasyonla mücadelede gıda arzı desteklensin çağrısı
“Çiftçiyle rakip olarak değil, iş birliği yaparak büyüyoruz”
Fiba’yla Türkiye’ye gelen lululemon 10 mağaza hedefi koydu
1 milyar TL’lik kontrat imzaladı
“İstanbul, kompozit dünyasının buluşma noktası olacak”
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Tarımı onararak büyümek mümkün mü?
Bilim, tarım ve girişim güçlerini birleştirdi
GİRİŞİM
Turcorn etkisiyle globalde büyüyecek
Gıdanın geleceğini şekillendirecek girişimler
ÖZEL DOSYA
Lüks konut projelerine ilgi artıyor
VERGİDE GÜNDEM
ABD’nin küresel vergi muafiyetinin manası?
BORSA
21 kurum 61 hisse öneriyor
1 milyar dolar yatırım hedefi koydu
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...
Yatırımcıya Özel: Türk Telecom ve Türk Traktör’den en son haberler ve analist tavsiyeleri...
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri...
Teknik Analiz Şirketlerin alım, satım aralıkları...
Neden düştü? Niçin yükseldi?
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...
Sermaye & Temettü
Takas Analizi: BİST-30 Endeksi’ne hangi hisse dahil edildi?