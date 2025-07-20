Ekonomist'te bu hafta (20 Temmuz - 2 Ağustos 2025)

EN GÜÇLÜ 50 SATIN ALMA VE TEDARİK YÖNETİCİSİ

PANO

MORTGAGE

İŞ’TE İZ BIRAKANLAR

İş dünyasındaki son terfi ve atamalar...

FİNANS KORİDORU

Moka United, global pazara RUUT markasıyla yayılacak

Yapı Kredi’den yeni nakit yönetimi ürünü: BANKO

ING Türkiye’den Z kuşağına özel yatırım fonu

UrlaDam’a Ümit Leblebici desteği

Dünya Faktoring Birliği FCI’da Türkiye rüzgârı esti

Küresel sermaye piyasalarının kalbi İstanbul’da atacak

KAPAK KONUSU

“Yönümüzü dijitale ve yurt dışına çevirdik”

GÖSTERGE

Sanayi üretiminde yılın en yüksek artışı

Turizmde beklentiler negatife mi dönüyor?

“Elektrik altyapısına önleyici yatırımları artıracağız”

Otel ve konuta 3 yılda 900 milyon $ yatıracak

Dev markaların etiketçisi Stefanel’i geri getiriyor

Bankalardan KOBİ’lere destek yağmuru başladı

“Sessiz lüks ile yurt dışında büyüyeceğiz”

Mobilya ihracatında ‘eko tasarım’ dönemi

İŞ DÜNYASINDAN

Enflasyonla mücadelede gıda arzı desteklensin çağrısı

“Çiftçiyle rakip olarak değil, iş birliği yaparak büyüyoruz”

Fiba’yla Türkiye’ye gelen lululemon 10 mağaza hedefi koydu

1 milyar TL’lik kontrat imzaladı

“İstanbul, kompozit dünyasının buluşma noktası olacak”

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

Tarımı onararak büyümek mümkün mü?

Bilim, tarım ve girişim güçlerini birleştirdi

GİRİŞİM

Turcorn etkisiyle globalde büyüyecek

Gıdanın geleceğini şekillendirecek girişimler

ÖZEL DOSYA

Lüks konut projelerine ilgi artıyor

VERGİDE GÜNDEM

ABD’nin küresel vergi muafiyetinin manası?

BORSA

21 kurum 61 hisse öneriyor

1 milyar dolar yatırım hedefi koydu

Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...

Yatırımcıya Özel: Türk Telecom ve Türk Traktör’den en son haberler ve analist tavsiyeleri...

Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri...

Teknik Analiz Şirketlerin alım, satım aralıkları...

Neden düştü? Niçin yükseldi?

Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...

Sermaye & Temettü

Takas Analizi: BİST-30 Endeksi’ne hangi hisse dahil edildi?