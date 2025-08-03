Ekonomist'te bu hafta (03 - 16 Ağustos 2025)

İKİNCİ EL’İN ALTIN ÇAĞI

PANO

İŞ’TE İZ BIRAKANLAR

İş dünyasındaki son terfi ve atamalar...

FİNANS KORİDORU

”Kasko alanında liderlik hedefimiz devam ediyor”

Akbank’tan ING Almanya’ya transfer oldu

APY Ventures, 2025’i 20 milyon dolarlık yatırımla tamamlayacak

Ata Portföy Yönetimi’nde bayrak değişimi

KAPAK KONUSU

GÖSTERGE

Faiz indirim süreci başladı, bundan sonra ne olacak?

Tüketici güveni 5 ayın en düşüğünde

Zeytinlikler için gözler Anayasa Mahkemesi’nde

“Enflasyonla mücadele 2027 sonrasına kalabilir”

50 milyon dolarlık eğitim yatırımı yapacak

Sağlıkta 10 milyon dolarlık yatırımla ithalatı azaltacak

Tax free’de kan kaybı 2025’te de devam ediyor

Türkiye’de üretiyor 50 ülkeye kablo satıyor

“Altından kazandığımızı gayrimenkule yatırıyoruz”

PANORAMA

Yurtdışı seyahatte rekor kimde?

Vekalet dönemlerinde ne oldu?

Nöbetçi Yaver Defteri halen tutuluyor mu?

Anadilimiz en son 1960’ta soruldu

İŞ DÜNYASINDAN

Uludağ’da turizm 12 aya uzayacak

“Teknoloji ihraç eden bir şirket olacağız”

Türkiye’ye 400 milyon dolar yatırım planı

Herkes yazılım geliştirebilecek

Yerel üretime güç katacak

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

Moda sektörü yeni bir duruş kazanıyor

Türkiye’de başlayan global lezzet yolculuğu

GİRİŞİM

Alışveriş ihtiyacını azaltan girişim

20 milyon dolar yatırım yapacak

VERGİDE GÜNDEM

Arsa birim değerlerine itiraz edilebilir mi?

BANKNOT

Kadınların güçlenmesi için İstanbul’da buluştular

İş Bankası’ndan fona anında nakit

Portföy büyüklüğü 100 milyar TL’yi aştı

ON Dijital Bankacılık ile Dataroid’den önemli iş birliği

BORSA

45 şirkette 2. çeyrek net kâr beklentileri

Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...

Yatırımcıya Özel: Akbank ve Türkiye Sigorta’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri...

Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri...

Teknik Analiz Şirketlerin alım, satım aralıkları...

Neden düştü? Niçin yükseldi?

Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...

Sermaye & Temettü

Takas Analizi: Tofaş, Emlak GYO ve Tüpraş’tan son haberler