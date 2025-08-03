Ekonomist'te bu hafta (03 - 16 Ağustos 2025)

İKİNCİ EL’İN ALTIN ÇAĞI
PANO
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar...
FİNANS KORİDORU
”Kasko alanında liderlik hedefimiz devam ediyor”
Akbank’tan ING Almanya’ya transfer oldu
APY Ventures, 2025’i 20 milyon dolarlık yatırımla tamamlayacak
Ata Portföy Yönetimi’nde bayrak değişimi
KAPAK KONUSU
GÖSTERGE
Faiz indirim süreci başladı, bundan sonra ne olacak?
Tüketici güveni 5 ayın en düşüğünde
Zeytinlikler için gözler Anayasa Mahkemesi’nde
“Enflasyonla mücadele 2027 sonrasına kalabilir”
50 milyon dolarlık eğitim yatırımı yapacak
Sağlıkta 10 milyon dolarlık yatırımla ithalatı azaltacak
Tax free’de kan kaybı 2025’te de devam ediyor
Türkiye’de üretiyor 50 ülkeye kablo satıyor
“Altından kazandığımızı gayrimenkule yatırıyoruz”
PANORAMA
Yurtdışı seyahatte rekor kimde?
Vekalet dönemlerinde ne oldu?
Nöbetçi Yaver Defteri halen tutuluyor mu?
Anadilimiz en son 1960’ta soruldu
İŞ DÜNYASINDAN
Uludağ’da turizm 12 aya uzayacak
“Teknoloji ihraç eden bir şirket olacağız”
Türkiye’ye 400 milyon dolar yatırım planı
Herkes yazılım geliştirebilecek
Yerel üretime güç katacak
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Moda sektörü yeni bir duruş kazanıyor
Türkiye’de başlayan global lezzet yolculuğu
GİRİŞİM
Alışveriş ihtiyacını azaltan girişim
20 milyon dolar yatırım yapacak
VERGİDE GÜNDEM
Arsa birim değerlerine itiraz edilebilir mi?
BANKNOT
Kadınların güçlenmesi için İstanbul’da buluştular
İş Bankası’ndan fona anında nakit
Portföy büyüklüğü 100 milyar TL’yi aştı
ON Dijital Bankacılık ile Dataroid’den önemli iş birliği
BORSA
45 şirkette 2. çeyrek net kâr beklentileri
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...
Yatırımcıya Özel: Akbank ve Türkiye Sigorta’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri...
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri...
Teknik Analiz Şirketlerin alım, satım aralıkları...
Neden düştü? Niçin yükseldi?
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...
Sermaye & Temettü
Takas Analizi: Tofaş, Emlak GYO ve Tüpraş’tan son haberler