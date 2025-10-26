Ekonomist'in bu haftaki (26 Ekim - 08 Kasım 2025) konuları şöyle:

DEEPTECH DALGASI
PANO
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar...
FİNANS KORİDORU
“2026’da yatırım fonlarında 700 milyon dolar büyüklüğe ulaşmayı amaçlıyoruz”
“Teknoloji yatırımlarımızı ‘müşteri odaklı’ bir anlayışla sürdüreceğiz”
KAPAK KONUSU
GÖSTERGE
Yıl sonunda faiz ibresi nerede duracak?
Sanayi üretimi artışa geçti
Cari dengede rekor fazla
Satın alma stratejileri yeniden şekilleniyor
“Dijitalleşmeyi iş modelimizin merkezine koyduk”
“2027’de beş proje teslim edeceğiz”
Enerjiye 150 milyon dolar yatırım bütçesi ayırdı
10 kolej için 1 milyar TL’lik yatırım planlıyor
Liman ve marinalarda el değiştirme rüzgarı
Türk seramik sektörüne Rusya kapısı aralandı
“Kadın girişimcilere 5 yılda 225 milyar TL kredi sağladık”
PANORAMA
Hurda ve jilete dönüşen tarihi gemilerimiz
İŞ DÜNYASINDAN
5G ihalesi sonrası operatör rekabeti hızlandı
Konutta yükselecek talebe 2500 konutla hazırlanıyor
“Türk Çam Balı’nda devlet tarafından fonlanmalıyız”
“Türk mobilya sektörünü büyütmenin yolu ihracattan geçiyor”
İtalyan kristali ile Türk çay kültürünü birleştirdi
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Zanaattan global markaya dönüşüm
Dünya başkentlerinden sonra İstanbul’da mağaza açtı
GİRİŞİM
Tarlada çalışan robot üretecek
Yerel girişimciler ile yatırımcılar buluştu
Yapay zekanın geleceği konuşuldu
ÖZEL DOSYA
Lüks konut projelerine ilgi yükseliyor
VERGİDE GÜNDEM
‘Yasa teklifi’nde olanlar, olmayanlar
BORSA
56 şirkette 3. çeyrek net kâr beklentileri
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...
Yatırımcıya Özel: Aksa Enerji ve Mavi Giyim’den en son haberler ve analist tavsiyeleri...
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri...
Teknik Analiz Şirketlerin alım, satım aralıkları...
Neden düştü? Niçin yükseldi?
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...
Sermaye & Temettü
Bist-30: Tofaş, Pegasus ve Kardemir’den son haberler