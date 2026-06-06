40 YAŞ ALTI 40 GENÇ CEO
PANO
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar...
FİNANS KORİDORU
Garanti BBVA’nın kurumsal hafızasında 80 yıllık yolculuk
“Birikimlerin yüzde 65’e varan bölümü BES getirilerinden oluşabiliyor”
“Yatırım fonları artık ‘ana akım yatırım aracı’ haline geldi”
ING Türkiye’de üst düzey atama
KAPAK KONUSU
GÖSTERGE
Büyümenin motoru hane halkı tüketimi
Dış ticaret düşünce dış açık da geriledi
İmalat PMI 26 aydır eşiğin altında
Türkiye LNG ithalatında Avrupa’nın zirvesine çıktı
“150 milyon Euro yatırımla sağlık oteli yapacağız”
Oyun sektöründe satın almalarla büyüyecek
15 yeni klinikle dünyayı gözleyecek
Yerli girişimler gıdayı teknolojiyle birleştiriyor
Ev ve yaşam pazarı değişerek gelişecek
“Ticari sigortalar ve oto dışı branşlarda büyüyeceğiz"
Turizmcinin imdadına yerli turist yetişti
İŞ DÜNYASINDAN
Çikolatada dünya ligine oynuyor
Yatırımcı ve perakendeciyi aynı platformda buluşturdu
Yaş sebze ve meyvecilerden ihracat hamlesi
Data center’lar büyüme alanı olacak
TREDAŞ’dan dev yatırım hedefi
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Sanayide çevreci dönüşüm hız kazanıyor
Üniversite ile sanayi el ele
GİRİŞİM
Ekransız öğrenmeyle globale açılacak
3 milyon Euro hibe verilecek
THY’den girişim fonu
VERGİDE GÜNDEM
AYM kararı ışığında sporcu vergilendirmesi
BORSA
15 aracı kurumdan 50 hisse önerisi
“Kaynağımız var, yatırım iştahımız yüksek”
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...
Yatırımcıya Özel: Türkiye İş Bankası ve TAV Havalimanları’ndan en son haberler ve analist tavsiyeleri...
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri...
Teknik Analiz Şirketlerin alım, satım aralıkları...
Neden düştü? Niçin yükseldi?
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...
Sermaye & Temettü
Bist-30: MSCI’den Türkiye endeksinde güncellemeler