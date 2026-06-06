40 YAŞ ALTI 40 GENÇ CEO

PANO

İŞ’TE İZ BIRAKANLAR

İş dünyasındaki son terfi ve atamalar...

FİNANS KORİDORU

Garanti BBVA’nın kurumsal hafızasında 80 yıllık yolculuk

“Birikimlerin yüzde 65’e varan bölümü BES getirilerinden oluşabiliyor”

“Yatırım fonları artık ‘ana akım yatırım aracı’ haline geldi”

ING Türkiye’de üst düzey atama

KAPAK KONUSU

GÖSTERGE

Büyümenin motoru hane halkı tüketimi

Dış ticaret düşünce dış açık da geriledi

İmalat PMI 26 aydır eşiğin altında

Türkiye LNG ithalatında Avrupa’nın zirvesine çıktı

“150 milyon Euro yatırımla sağlık oteli yapacağız”

Oyun sektöründe satın almalarla büyüyecek

15 yeni klinikle dünyayı gözleyecek

Yerli girişimler gıdayı teknolojiyle birleştiriyor

Ev ve yaşam pazarı değişerek gelişecek

“Ticari sigortalar ve oto dışı branşlarda büyüyeceğiz"

Turizmcinin imdadına yerli turist yetişti

İŞ DÜNYASINDAN

Çikolatada dünya ligine oynuyor

Yatırımcı ve perakendeciyi aynı platformda buluşturdu

Yaş sebze ve meyvecilerden ihracat hamlesi

Data center’lar büyüme alanı olacak

TREDAŞ’dan dev yatırım hedefi

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

Sanayide çevreci dönüşüm hız kazanıyor

Üniversite ile sanayi el ele

GİRİŞİM

Ekransız öğrenmeyle globale açılacak

3 milyon Euro hibe verilecek

THY’den girişim fonu

VERGİDE GÜNDEM

AYM kararı ışığında sporcu vergilendirmesi

BORSA

15 aracı kurumdan 50 hisse önerisi

“Kaynağımız var, yatırım iştahımız yüksek”

Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...

Yatırımcıya Özel: Türkiye İş Bankası ve TAV Havalimanları’ndan en son haberler ve analist tavsiyeleri...

Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri...

Teknik Analiz Şirketlerin alım, satım aralıkları...

Neden düştü? Niçin yükseldi?

Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...

Sermaye & Temettü

Bist-30: MSCI’den Türkiye endeksinde güncellemeler