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Ekonomist'te bu hafta (21 Haziran - 4 Temmuz 2026)

Ekonomist'in bu haftaki (21 Haziran - 4 Temmuz 2026) konuları şöyle...

Ekonomist'te bu hafta (21 Haziran - 4 Temmuz 2026)

YAZ PORTFÖYÜ NASIL OLMALI?
PANO
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar...

ETKİNLİK
En Güçlü 50 Kadın CEO ödüllerini aldı
Allianz’ın 3 milyon Euro’ya varan desteğiyle kız öğrenci yurdu

KAPAK KONUSU
GÖSTERGE
Enflasyonda yüzde 30 direnci kırılamıyor
Bütçe açığı 5 ayda 1 trilyon TL’yi geçti
Sanayi üretiminde 8 ayın zirvesi
Satın alma rüzgarı ilk çeyrekte hızlı esti
“Aliağa’ya 30 milyon $’lık yatırım yapacağız”
Belçikalı fırıncılık devi Manisa’yı merkez üs yaptı
Büyüme atağında rotasını AB ve Kuzey ABD’ye kırdı
Aile şirketlerindeki ayrılıkların nedeni ne?
“ABD ve Avrupa pazarında güçleneceğiz”

PANORAMA
Futbolun gölgesinde parlayan golf ekonomisi

İŞ DÜNYASINDAN
“Vazo bir kere kırıldı, bir daha eskisi gibi olmaz”
Sanayiciden devreden KDV talebi
Kron Teknoloji globalleşerek büyüyecek
Eğitim programını 10 ile taşıyacak
Future of Mobility fonu kuruldu

PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Sorumlu üretim kalıcı rekabet avantajı sağlıyor
Kültür-sanatta sürdürülebilir etki

ÖZEL DOSYA: SİGORTA
Sektör hedefine 50 milyar dolar büyüme koydu

ÖZEL DOSYA: KOBİ
KOBİ’lerde rekabetin yeni anahtarı: Dijitalleşme ve erişilebilir finansman

VERGİDE GÜNDEM
Yapılandırma beklentisine tecil-taksitlendirme çözümü

BORSA
“Uzak Doğu’da ticaret ağımızı genişleteceğiz” 
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...
Yatırımcıya Özel: Yapı Kredi Bankası ve Mavi Giyim’den en son haberler ve analist tavsiyeleri...
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri...
Teknik Analiz Şirketlerin alım, satım aralıkları...
Neden düştü? Niçin yükseldi?
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...
Sermaye & Temettü
Bist-30: Aselsan, Pegasus ve Tekfen’den son haberler

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