YAZ PORTFÖYÜ NASIL OLMALI?

PANO

İŞ’TE İZ BIRAKANLAR

İş dünyasındaki son terfi ve atamalar...

ETKİNLİK

En Güçlü 50 Kadın CEO ödüllerini aldı

Allianz’ın 3 milyon Euro’ya varan desteğiyle kız öğrenci yurdu

KAPAK KONUSU

GÖSTERGE

Enflasyonda yüzde 30 direnci kırılamıyor

Bütçe açığı 5 ayda 1 trilyon TL’yi geçti

Sanayi üretiminde 8 ayın zirvesi

Satın alma rüzgarı ilk çeyrekte hızlı esti

“Aliağa’ya 30 milyon $’lık yatırım yapacağız”

Belçikalı fırıncılık devi Manisa’yı merkez üs yaptı

Büyüme atağında rotasını AB ve Kuzey ABD’ye kırdı

Aile şirketlerindeki ayrılıkların nedeni ne?

“ABD ve Avrupa pazarında güçleneceğiz”

PANORAMA

Futbolun gölgesinde parlayan golf ekonomisi

İŞ DÜNYASINDAN

“Vazo bir kere kırıldı, bir daha eskisi gibi olmaz”

Sanayiciden devreden KDV talebi

Kron Teknoloji globalleşerek büyüyecek

Eğitim programını 10 ile taşıyacak

Future of Mobility fonu kuruldu

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

Sorumlu üretim kalıcı rekabet avantajı sağlıyor

Kültür-sanatta sürdürülebilir etki

ÖZEL DOSYA: SİGORTA

Sektör hedefine 50 milyar dolar büyüme koydu

ÖZEL DOSYA: KOBİ

KOBİ’lerde rekabetin yeni anahtarı: Dijitalleşme ve erişilebilir finansman

VERGİDE GÜNDEM

Yapılandırma beklentisine tecil-taksitlendirme çözümü

BORSA

“Uzak Doğu’da ticaret ağımızı genişleteceğiz”

Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...

Yatırımcıya Özel: Yapı Kredi Bankası ve Mavi Giyim’den en son haberler ve analist tavsiyeleri...

Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri...

Teknik Analiz Şirketlerin alım, satım aralıkları...

Neden düştü? Niçin yükseldi?

Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...

Sermaye & Temettü

Bist-30: Aselsan, Pegasus ve Tekfen’den son haberler