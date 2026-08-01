EN GÜÇLÜ 50 İK LİDERİ

PANO

İŞ’TE İZ BIRAKANLAR

İş dünyasındaki son terfi ve atamalar...

FİNANS KORİDORU

“Hedefimiz, yüksek potansiyelli girişimleri Avrupa, MENA ve ABD pazarlarına taşımak”

Ortadoğu’da kapasite daralırken risk seçimi daha da sıkılaştı

KAPAK KONUSU

GÖSTERGE

Ne olacak bu faizin hali?

10 sanayiciden 9’u finansman krizinde

Rekolte artışı var, refah artışı yok

“Süper teşviki aldık, yatırıma hazırız”

Avrupa ve ABD açılımı ile yüzde 100 büyüyecek

Altın yatırımcısı sonbaharı bekleyecek

Yerli iklim girişimleri küresel pazara çıkıyor

Pet ekonomisi yeni markalar ile büyüyor

“Üç yılda 3 bin dönüm fındık bahçesi kuracağız”

İŞ DÜNYASINDAN

Casper’dan yapay zekâ odaklı büyüme

Kruvaziyer’e Türklerin ilgisi artıyor

3 boyutlu yazıcıyla kişiye özel mobilya üretecek

“İnorganik büyüyebiliriz”

Hedef milyar dolarlık yatırım ekosistemi

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

Ambalajın geleceğini Z kuşağı yazıyor

Influencer pazarlamasında yeni dönem

GİRİŞİM

Wefood rotasını Avrupa’ya çeviriyor

“Küresel rekabet patentle başlıyor”

BORSA

70 şirkette ikinci çeyrek net kâr beklentileri

Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...

Yatırımcıya Özel: Türkiye Sigorta ve TAV Havalimanları’ndan en son haberler ve analist tavsiyeleri...

Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri...

Teknik Analiz Şirketlerin alım, satım aralıkları...

Neden düştü? Niçin yükseldi?

Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...

Sermaye & Temettü

Bist-30: Hangi iki hissede öneriler güncellendi?