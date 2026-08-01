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Ekonomist'te bu hafta (02 - 15 Ağustos 2026)

Ekonomist'in bu haftaki (02 - 15 Ağustos 2026) konuları şöyle

Ekonomist'te bu hafta (02 - 15 Ağustos 2026)

EN GÜÇLÜ 50 İK LİDERİ
PANO
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar...

FİNANS KORİDORU
“Hedefimiz, yüksek potansiyelli girişimleri Avrupa, MENA ve ABD pazarlarına taşımak”
Ortadoğu’da kapasite daralırken risk seçimi daha da sıkılaştı

KAPAK KONUSU
GÖSTERGE
Ne olacak bu faizin hali?
10 sanayiciden 9’u finansman krizinde
Rekolte artışı var, refah artışı yok
“Süper teşviki aldık, yatırıma hazırız”
Avrupa ve ABD açılımı ile yüzde 100 büyüyecek
Altın yatırımcısı sonbaharı bekleyecek
Yerli iklim girişimleri küresel pazara çıkıyor
Pet ekonomisi yeni markalar ile büyüyor
“Üç yılda 3 bin dönüm fındık bahçesi kuracağız”

İŞ DÜNYASINDAN
Casper’dan yapay zekâ odaklı büyüme
Kruvaziyer’e Türklerin ilgisi artıyor
3 boyutlu yazıcıyla kişiye özel mobilya üretecek
“İnorganik büyüyebiliriz”
Hedef milyar dolarlık yatırım ekosistemi

PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Ambalajın geleceğini Z kuşağı yazıyor
Influencer pazarlamasında yeni dönem

GİRİŞİM
Wefood rotasını Avrupa’ya çeviriyor
“Küresel rekabet patentle başlıyor”

BORSA
70 şirkette ikinci çeyrek net kâr beklentileri
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...
Yatırımcıya Özel: Türkiye Sigorta ve TAV Havalimanları’ndan en son haberler ve analist tavsiyeleri...
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri...
Teknik Analiz Şirketlerin alım, satım aralıkları...
Neden düştü? Niçin yükseldi?
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri... 
Sermaye & Temettü
Bist-30: Hangi iki hissede öneriler güncellendi?

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