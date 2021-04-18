YILIN İŞ İNSANLARI
PANO
10 MORTGAGE
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
FİNANS KORİDORU
Yurtdışına açılan Birleşik Ödeme,‘unicorn’ olmayı hedefliyor
Türk kripto para borsası Ascoindex’te hedefler büyük!
Paya Dayalı Kitle Fonlaması lisansı aldı
Ak Portföy’den turizm ve seyahat fonu
GÖSTERGE
TCMB’nin işi giderek zorlaşıyor
Sanayi üretimi beklentiyi aştı
İşsizlikte yükseliş trendi
Yıllık cari açık 40 milyar dolara dayandı
Gıdada 15 milyar TL çöp olmaktan kurtulacak
Hem içeride hem ihracatta büyüyecek
Türkiye motosiklet satışlarında gaza bastı
“Restoran zinciri kurmayı planlıyorum”
Bilfen, 100 milyon TL yatırım planlıyor
Çinli devlerden Türkiye’de üretim atağı
Yeni markalarla güçlü büyümeye odaklandı
‘Küçük mobil ev’e talep yüzde 40 arttı
“ABD ve İngiltere pazarında büyüyeceğiz”
İŞ DÜNYASINDAN
Karaca, Kaşmir Halı’yı aldı
Çalışanlarını hissedar yapıyor
“Bu Ramazan’da stok yok”
n11, ikinci el oto pazarına girdi
Gayrimenkulde Çin ve İran etkisi
Crowia eğitimleri dijitale taşıdı
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Reklam dünyasının yükselen yıldızı: Espor
İlk kez iletişimde futbolu kullandı
GİRİŞİM
Franchise sisteminde yeni model
Bağımsız marka elçilerine özel platform CHAMPS
KOBİ’ler mobil ve e-ticarete odaklanacak
VERGİDE GÜNDEM
Binek otomobillere negatif ayrımcılık
BORSA
“BİST’te yükselişi banka hisseleri sağlayacak”
Galata Wind global oyuncu olma yolunda
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
TSKB ve Tekfen’den en son haberler ve analist tavsiyeleri…
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
Teknik Analiz. Şirketlerin alım, satım aralıkları…
Neden düştü?
Niçin yükseldi?
BİST-30
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
Sermaye & Temettü takvimi…
Takas Analizi.
Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
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