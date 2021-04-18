YILIN İŞ İNSANLARI

PANO

10 MORTGAGE

İŞ’TE İZ BIRAKANLAR

İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…

FİNANS KORİDORU

Yurtdışına açılan Birleşik Ödeme,‘unicorn’ olmayı hedefliyor

Türk kripto para borsası Ascoindex’te hedefler büyük!

Paya Dayalı Kitle Fonlaması lisansı aldı

Ak Portföy’den turizm ve seyahat fonu

GÖSTERGE

TCMB’nin işi giderek zorlaşıyor

Sanayi üretimi beklentiyi aştı

İşsizlikte yükseliş trendi

Yıllık cari açık 40 milyar dolara dayandı

Gıdada 15 milyar TL çöp olmaktan kurtulacak

Hem içeride hem ihracatta büyüyecek

Türkiye motosiklet satışlarında gaza bastı

“Restoran zinciri kurmayı planlıyorum”

Bilfen, 100 milyon TL yatırım planlıyor

Çinli devlerden Türkiye’de üretim atağı

Yeni markalarla güçlü büyümeye odaklandı

‘Küçük mobil ev’e talep yüzde 40 arttı

“ABD ve İngiltere pazarında büyüyeceğiz”

İŞ DÜNYASINDAN

Karaca, Kaşmir Halı’yı aldı

Çalışanlarını hissedar yapıyor

“Bu Ramazan’da stok yok”

n11, ikinci el oto pazarına girdi

Gayrimenkulde Çin ve İran etkisi

Crowia eğitimleri dijitale taşıdı

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

Reklam dünyasının yükselen yıldızı: Espor

İlk kez iletişimde futbolu kullandı

GİRİŞİM

Franchise sisteminde yeni model

Bağımsız marka elçilerine özel platform CHAMPS

KOBİ’ler mobil ve e-ticarete odaklanacak

VERGİDE GÜNDEM

Binek otomobillere negatif ayrımcılık

BORSA

“BİST’te yükselişi banka hisseleri sağlayacak”

Galata Wind global oyuncu olma yolunda

Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…

YATIRIMCIYA ÖZEL

TSKB ve Tekfen’den en son haberler ve analist tavsiyeleri…

Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri

Teknik Analiz. Şirketlerin alım, satım aralıkları…

Neden düştü?

Niçin yükseldi?

BİST-30

Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…

Sermaye & Temettü takvimi…

Takas Analizi.

Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…