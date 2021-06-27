SAĞLIKTA START UP RÜZGARI
PANO
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
ETKİNLİK
İş dünyasının en beğenilen şirketleri ödüllerine kavuştu
FİNANS KORİDORU
“UPTION, ödeme sistemlerinde küreselleşecek”
Erdinç Yurtseven, TSEV Yönetim Kurulu’nda
Anadolu Hayat Emeklilik’ten ‘Çocuğum için BES’
Aklease, kömür yatırımlarını finanse etmeyecek
Bitay’ın rotasında yurtdışı var
GÖSTERGE
Tarım enflasyonu yüzde 22 oldu
Reel sektör güveni haziran ayında yükseldi
Türkiye’de satın alma gücü AB’nin yüzde 36 altında
Sektörel güven hizmet inşaat ve perakendede arttı
20 şirket yurtdışında 522 mağaza açacak
“Yurtdışında 1 milyar dolarlık ciroya ulaştık”
İzmir’i Avrupa’ya bağlayacak
Petgaz ile cirosunu artıracak
Müteahitler yurtdışında sınır tanımıyor
Konteyner krizine çözüm ‘yatırım’ oldu
Mardin’den dünya devlerine üretim yapıyor
“Hammadde ve ara mamulde yatırım şart”
Bankalar start up yatırımlarına hız verdi
İŞ DÜNYASINDAN
Sertrans’tan 15 milyon Euro’luk yeni depo
Beş yılda 40 franchise şube açacak
Nef, Bodrum Reserve’de yaşamı dört mevsime yaydı
Hedefe sürdürülebilir modayı aldı
Ruslar engel tanımadı
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
‘Sahaların en ‘melodik’ pazarı
320 sürdürülebilirlik projesi gerçekleştirdi
Dijital pazarlama trendleri
GİRİŞİM
Modada kiralama dönemi
Abonelikle çorap markası kurdu
BTM’den girişimcilere çağrı
VERGİDE GÜNDEM
Yüksek enflasyon döneminde yeniden değerleme
BANKNOT
BORSA
Portföyde banka hisselerine yer verilmeli mi?
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
İş Bankası ve Petkim’den en son haberler ve analist tavsiyeleri…
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
Teknik Analiz. Şirketlerin alım, satım aralıkları…
Neden düştü?
Niçin yükseldi?
BİST-30
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
Sermaye & Temettü takvimi…
Takas Analizi.
Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
Bir cevap yazın