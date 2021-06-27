SAĞLIKTA START UP RÜZGARI

PANO

İŞ’TE İZ BIRAKANLAR

İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…

ETKİNLİK

İş dünyasının en beğenilen şirketleri ödüllerine kavuştu

FİNANS KORİDORU

“UPTION, ödeme sistemlerinde küreselleşecek”

Erdinç Yurtseven, TSEV Yönetim Kurulu’nda

Anadolu Hayat Emeklilik’ten ‘Çocuğum için BES’

Aklease, kömür yatırımlarını finanse etmeyecek

Bitay’ın rotasında yurtdışı var

GÖSTERGE

Tarım enflasyonu yüzde 22 oldu

Reel sektör güveni haziran ayında yükseldi

Türkiye’de satın alma gücü AB’nin yüzde 36 altında

Sektörel güven hizmet inşaat ve perakendede arttı

20 şirket yurtdışında 522 mağaza açacak

“Yurtdışında 1 milyar dolarlık ciroya ulaştık”

İzmir’i Avrupa’ya bağlayacak

Petgaz ile cirosunu artıracak

Müteahitler yurtdışında sınır tanımıyor

Konteyner krizine çözüm ‘yatırım’ oldu

Mardin’den dünya devlerine üretim yapıyor

“Hammadde ve ara mamulde yatırım şart”

Bankalar start up yatırımlarına hız verdi

İŞ DÜNYASINDAN

Sertrans’tan 15 milyon Euro’luk yeni depo

Beş yılda 40 franchise şube açacak

Nef, Bodrum Reserve’de yaşamı dört mevsime yaydı

Hedefe sürdürülebilir modayı aldı

Ruslar engel tanımadı

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

‘Sahaların en ‘melodik’ pazarı

320 sürdürülebilirlik projesi gerçekleştirdi

Dijital pazarlama trendleri

GİRİŞİM

Modada kiralama dönemi

Abonelikle çorap markası kurdu

BTM’den girişimcilere çağrı

VERGİDE GÜNDEM

Yüksek enflasyon döneminde yeniden değerleme

BANKNOT

BORSA

Portföyde banka hisselerine yer verilmeli mi?

Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…

YATIRIMCIYA ÖZEL

İş Bankası ve Petkim’den en son haberler ve analist tavsiyeleri…

Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri

Teknik Analiz. Şirketlerin alım, satım aralıkları…

Neden düştü?

Niçin yükseldi?

BİST-30

Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…

Sermaye & Temettü takvimi…

Takas Analizi.

Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…