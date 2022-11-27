Ekonomist’te Bu Hafta

PARADA YIL SONU HESAPLARI
PANO
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar...
FİNANS KORİDORU
Rota Portföy, GYF ile yabancı yatırımcıları hedefliyor
İş Bankası ve Arya’dan yeni fon
GÖSTERGE
Faiz indiriminde son hamle geldi
Tüketici güveni bir yılın zirvesinde
İşsizlik yine çift hanede
Tarım ÜFE’de rekor artış: Yüzde 163
Dev markalar enerji tasarrufuna yöneliyor
“Deprem bir gerçek, dönüşüm hızlanmalı”
2023 sonuna kadar 10 ülkeye girecek
İstanbul’da aidatlar kiralar ile yarışıyor
Kuluçka girişimlere destek yağacak
“2 milyar TL’lik enerji açığı kapatılabilir”
İhracatçı yeni yıla tedirgin giriyor
2023’te 50 yeni şube açacak
Satın alma gündeminde maliyet düşürme var
İŞ DÜNYASINDAN
Galataport’ta ofis kiralamaları başlıyor
Boya sandıklarını Türkiye’den dünyaya taşıyor
Ulu RES devrede
“Dönüşüm için 100 milyar dolar gerekiyor”
Hedef sürdürülebilir turizmde liderlik
Yıl sonunda 35 mağazaya ulaşacak
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Sürdürülebilir bir dünya için kurumsal destekler
Yeni markalarla farklı kitlelere ulaşacak
GİRİŞİM
CarrefourSA üç yılda bin bayiye ulaşacak
VERGİDE GÜNDEM
Günlük yemek istisnası 110 TL oluyor
BORSA
Borsada bilançosuyla parlayan 34 şirket
“Şirket satın alma fırsatlarına açığız”
Şirketlerden gelen
açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...
YATIRIMCIYA ÖZEL
Koç Holding ve Logo Yazılım’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri...
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
Teknik Analiz
Şirketlerin alım, satım aralıkları...
BİST-30 80 Neden düştü?
Niçin yükseldi?
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...
Sermaye & Temettü takvimi...
Takas Analizi
Yabancıların aldığı ve çıktığı şirketler...