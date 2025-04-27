Ekonomist'te bu hafta (27 Nisan - 10 Mayıs 2025)

KÜRESEL DEĞİŞİM ZAMANI

PANO

İŞ’TE İZ BIRAKANLAR

İş dünyasındaki son terfi ve atamalar...

FİNANS KORİDORU

Allianz Türkiye’den kız çocuklarının eğitimi için 2 milyon Euro’luk yatırım

“FigoSkor ile ticaret hacmini artırmayı hedefliyoruz”

KAPAK

GÖSTERGE

TCMB’den 19 Mart sonrası proaktif hamle

İhracat ve ithalat birim endeksi arttı

Son 1 yıllık cari açık 12,8 milyar dolar

"Türkiye AB üyeliği için gayretini sürdürmeli”

“2030’da dünyada ilk 30’a gireceğiz”

“5G için yatırım oranımızı artırdık”

SİGORTA

Sigorta şirketleri hangi yollarla büyüyebilir?

Küresel sigorta prim üretimi artacak n Yapay zeka, ESG ve siber, temel sigorta temaları olacak

Konjonktür değişiyor, yaratıcı ve dinamik şirketler öne çıkıyor

1 Soru 1 Yanıt

İŞ DÜNYASINDAN

Perakende medyada hedef büyüttü

İhracatın payını artıracak

‘Sürdürülebilir moda’ için 500 milyon TL’lik yatırım

Yerli güneş paneli kullanacak

Altında sahteciliğe karşı önlem arayışı

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

Geleceğe umut olan iletişim

Sürdürülebilirliğe demlenen yolculuk

GİRİŞİM

İK uygulamasını yurt dışına taşıyacak

Avrupa merkezli girişim programı

Hukukçulara özel yapay zeka asistanı

ÖZEL DOSYA

Türkiye lojistikte vites yükseltiyor

VERGİDE GÜNDEM

Kur riski yönetimine kambiyo serbestisi

BORSA

53 şirkette ilk çeyrek net kâr beklentileri

Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...

Yatırımcıya Özel: Coca Cola İçecek ve Aksa Enerji’den en son haberler ve analist tavsiyeleri...

Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri...

Teknik Analiz Şirketlerin alım, satım aralıkları...

Neden düştü? Niçin yükseldi?

Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...

Sermaye & Temettü

BİST-30

Beş hissede öneriler nasıl değişti?