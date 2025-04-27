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Ekonomist'te bu hafta (27 Nisan - 10 Mayıs 2025)

Ekonomist'in bu haftaki (27 Nisan-10 Mayıs 2025) konuları şöyle;

27 Nisan 2025 | 10:16
Ekonomist'te bu hafta (27 Nisan - 10 Mayıs 2025)

KÜRESEL DEĞİŞİM ZAMANI
PANO
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar...
FİNANS KORİDORU
Allianz Türkiye’den kız çocuklarının eğitimi için 2 milyon Euro’luk yatırım
“FigoSkor ile ticaret hacmini artırmayı hedefliyoruz”
KAPAK
GÖSTERGE
TCMB’den 19 Mart sonrası proaktif hamle
İhracat ve ithalat birim endeksi arttı
Son 1 yıllık cari açık 12,8 milyar dolar
"Türkiye AB üyeliği için gayretini sürdürmeli”
“2030’da dünyada ilk 30’a gireceğiz”
“5G için yatırım oranımızı artırdık”
SİGORTA
Sigorta şirketleri hangi yollarla büyüyebilir?
Küresel sigorta prim üretimi artacak n Yapay zeka, ESG ve siber, temel sigorta temaları olacak
Konjonktür değişiyor, yaratıcı ve dinamik şirketler öne çıkıyor
1 Soru 1 Yanıt
İŞ DÜNYASINDAN
Perakende medyada hedef büyüttü
İhracatın payını artıracak
‘Sürdürülebilir moda’ için 500 milyon TL’lik yatırım
Yerli güneş paneli kullanacak
Altında sahteciliğe karşı önlem arayışı
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Geleceğe umut olan iletişim
Sürdürülebilirliğe demlenen yolculuk
GİRİŞİM
İK uygulamasını yurt dışına taşıyacak
Avrupa merkezli girişim programı
Hukukçulara özel yapay zeka asistanı
ÖZEL DOSYA
Türkiye lojistikte vites yükseltiyor
VERGİDE GÜNDEM
Kur riski yönetimine kambiyo serbestisi
BORSA
53 şirkette ilk çeyrek net kâr beklentileri 
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...
Yatırımcıya Özel: Coca Cola İçecek ve Aksa Enerji’den en son haberler ve analist tavsiyeleri...
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri...
Teknik Analiz Şirketlerin alım, satım aralıkları...
Neden düştü? Niçin yükseldi?
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...
Sermaye & Temettü
BİST-30
Beş hissede öneriler nasıl değişti?

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Borsa Haberleri
THY, Akbank, Koç Holding... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
53 şirkette ilk çeyrek net kâr beklentileri
Bünyesinde halka açık 4 şirket var
Pazartesi günü temettü dağıtacak 2 hisse
Borsada dün bedelsiz açıklaması yapan 3 şirket (25 Nisan)
Borsada cuma günü temettü açıklayan 8 şirket
Borsada geçen hafta bedelsiz kararını duyuran 4 şirket
Borsada yeni haftada temettü dağıtacak 4 şirket
Doğuş Otomotiv (DOAS) 1. çeyrek bilanço tarihi belli oldu (2025)
Alfa Solar Enerji'den temettü teklifi (2025)
Çelebi Hava Servisi (CLEBI) temettü ödeme tarihi (2025)
Borusan Yatırım (BRYAT) temettü ödeme tarihi (2025)
Borsa, döviz, altın: Haftalık performans
Dün temettü açıklayan 2 şirket (24 Nisan)
Bugün temettü dağıtacak 2 hissenin fiyatında düzeltme olacak
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THY, Akbank, Koç Holding... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
53 şirkette ilk çeyrek net kâr beklentileri
Bünyesinde halka açık 4 şirket var
Pazartesi günü temettü dağıtacak 2 hisse
Borsada dün bedelsiz açıklaması yapan 3 şirket (25 Nisan)
Borsada cuma günü temettü açıklayan 8 şirket
Borsada geçen hafta bedelsiz kararını duyuran 4 şirket
Borsada yeni haftada temettü dağıtacak 4 şirket
Doğuş Otomotiv (DOAS) 1. çeyrek bilanço tarihi belli oldu (2025)
Alfa Solar Enerji'den temettü teklifi (2025)
Çelebi Hava Servisi (CLEBI) temettü ödeme tarihi (2025)
Borusan Yatırım (BRYAT) temettü ödeme tarihi (2025)
Borsa, döviz, altın: Haftalık performans
Dün temettü açıklayan 2 şirket (24 Nisan)
Bugün temettü dağıtacak 2 hissenin fiyatında düzeltme olacak
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