Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) Başkanı Neşecan Çekici, AA muhabirine, yapılan düzenlemeye ilişkin değerlendirmede bulundu. Değişen demografik yapı, artan öğrenci ve genç profesyonel nüfus ve yavaşlayan konut arzı ile bekleyen talep gibi etkenlerin küçük metrekareli daireleri yeniden gündeme getirdiğini belirten Çekici, yayımlanan düzenlemeyle bu daire tipinin üretimine başlanacağını söyledi.

Çekici, bu tip dairelerin yalnızca gençler için değil, tek başına kalan aile büyükleri için de kritik bir ihtiyaç olduğunu bildirdi.