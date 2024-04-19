ARA
Bist 100
9530,47
0%
Bist 100
Dolar/TL
32,5259
0,4394%
Dolar/TL
Euro/TL
34,7507
0,5416%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0683
0,0932%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2489,45
1,07%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Emlak
  • 5 soruda kira beyannamesinde pişmanlık uygulaması

5 soruda kira beyannamesinde pişmanlık uygulaması

Kira geliri elde eden mülk sahiplerinin beyanname verme süresi 5 Nisan'da dolarken, bu mükelleflerin "pişmanlık" hükmünden yaralanarak vergilerini ödeme imkanı bulunuyor.

19 Nisan 2024 | 11:50
Son Güncellenme: 19 Nisan 2024 | 12:17
5 soruda kira beyannamesinde pişmanlık uygulaması

Kira, ücret ve menkul sermaye iradı gibi gelirleri elde eden ancak beyanname vermeyen mükellefler için son bir imkan daha bulunuyor. Mükellefler, ilgili vergi dairesi tarafından kendilerine yazı gönderilmeden önce "pişmanlık" hükmünden faydalanarak vergilerini ödeyebilecek.

AA muhabirinin Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, geçen yıl elde edilen gelirlere yönelik 1 Mart'ta başlayan gelir vergisi beyan dönemi 5 Nisan'da sona erdi.

Geçen yıl kira, ücret, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlardan gelir elde eden 1 milyon 811 bin mükellef beyanname verdi.

GİB, beyanname verme süresinin sona ermesinin ardından yaptığı incelemede, gelir elde ettiği halde beyanname vermeyen 400 binden fazla mükellefi tespit etti. Bu mükelleflerin vergi dairelerine bildirilmesine ilişkin çalışmalar başlarken, kısa süre içinde bildirimlerin yapılması bekleniyor.

Beyanname vermeyen mükellefler için son bir olanak daha bulunuyor. Elde ettikleri bu gelirlere ilişkin beyanname vermeyen mükellefler, pişmanlık imkanından faydalanabiliyor.

Kira gelirlerine ilişkin beyannamelerin verilmesine yönelik merak edilen 5 soru ve cevapları şöyle:

 

1 Soru 1 : Hangi mükellefler pişmanlık hükmünden yararlanabiliyor?

Soru 1 : Hangi mükellefler pişmanlık hükmünden yararlanabiliyor? Sahip oldukları konuttan geçen sene yıllık 21 bin lira, iş yerinden ise 150 bin liranın üzerinde kira geliri elde eden gayrimenkul sahiplerinin gelir vergisi ödemesi gerekiyor. Gelir elde etmesine rağmen beyanname vermeyen mükellefler, ilgili vergi dairesi tarafından kendilerine yazı gönderilmeden önce pişmanlık imkanından yararlanarak beyanname verebiliyor. Pişmanlık hükmüyle beyanname verildiğinde, ceza uygulanmadan vergilerin ödenmesi imkanı bulunuyor.

2 Soru 2 : Bu hükümden faydalanmak isteyen mükellefler nasıl başvuru yapabilecek?

Soru 2 : Bu hükümden faydalanmak isteyen mükellefler nasıl başvuru yapabilecek? Mükellefler vergi dairesine giderek "pişmanlıkla beyanname vermek istediklerini" belirtecek ve dilekçeyle başvuru yapacak. İsteyen mülk sahipleri, Gelir İdaresi Başkanlığının "gib.gov.tr" internet adresindeki "Hazır Beyan Sistemi" üzerinden de beyannamelerini "pişmanlık" seçeneğini işaretleyerek doldurabilecek.

3 Soru 3 : Zamanında beyanname dolduran ancak vergisinin ilk taksitini ödemeyen mükellef vergisini ne zaman ödemeli?

Soru 3 : Zamanında beyanname dolduran ancak vergisinin ilk taksitini ödemeyen mükellef vergisini ne zaman ödemeli? Gelir vergisi, her yıl martta beyan ediliyor, mart ve temmuz aylarında 2 taksit halinde ödeniyor. Beyannamesini zamanında verdiği halde ilk taksitini ödeyememiş mükellefler, ödemede geciktikleri her ay için aylık yüzde 3,5 gecikme zammı ödeyecek. Vergi dairesinin icra işlemlerine muhatap olmamak için borcun bir an önce ödenmesi önem taşıyor. Mükellefler, verginin taksitle ödenmesi talebinde de bulunabilir. Gerekli şartları taşımaları kaydıyla bu borçlar tecil faiziyle birlikte taksitler halinde ödenebiliyor.

4 ​​​​​​​Soru 4 : Kira geliri nedeniyle tahakkuk eden vergi nasıl ödenecek?

​​​​​​​Soru 4 : Kira geliri nedeniyle tahakkuk eden vergi nasıl ödenecek? Vergiler, Dijital Vergi Dairesi'nden (dijital.gib.gov.tr), mobil uygulamadan anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yoluyla, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar, vergi tahsiline yetkili bankalar, vergi dairesi vezneleri aracılığıyla veya PTT şubelerinden ödenebiliyor.

5 Soru 5 : Kira gelirleri beyan edilirken hangi giderler düşülebiliyor?

Soru 5 : Kira gelirleri beyan edilirken hangi giderler düşülebiliyor? Elde edilen kira gelirinden "götürü" ve "gerçek" olmak üzere iki farklı yöntemle giderler düşülebiliyor. Götürü gider yöntemini seçen mükellefler, kira gelirlerinden istisna tutarını düştükten sonra kalan tutarın yüzde 15'ini gerçek giderlere karşılık olmak üzere indirebiliyor. Gerçek gider yönteminin seçilmesi durumunda ise kiraya verilen gayrimenkul için ödenen aydınlatma, ısıtma, su, asansör, idare, sigorta, faiz,​​​​​​​ ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu, onarım giderleri ile oturulan konut veya lojmanların kira bedeli gayrisafi hasılattan düşülebilir.
İlgili Haberler
Altının ateşi düşmüyor, yükselişler sürecek mi?
Altının ateşi düşmüyor, yükselişler sürecek mi?
Dilan ve Engin Polat'a bir davadan 'tahliye' kararı
Dilan ve Engin Polat'a bir davadan 'tahliye' kararı
2. elde en hızlı satılan 26 otomobil: Hangi model, kaç günde satılıyor?
2. elde en hızlı satılan 26 otomobil: Hangi model, kaç günde satılıyor?
18 yaşına dönmeye çalışan CEO son halini paylaştı
18 yaşına dönmeye çalışan CEO son halini paylaştı
0
  • ALTIN GRAM - TL 2489,45 1,07%
  • ALTIN ONS 2380,44 0,81%
  • BIST 100 9530,47 0%
  • DOLAR/JAPON YENI 154,276 -0,066%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,37513 -0,14958%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 94,26 0,1011%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,5259 0,4394%
  • EURO/DOLAR 1,0683 0,0932%
  • EURO/TURK LIRASI 34,7507 0,5416%
  • STERLIN/DOLAR 1,24671 0,108%
Günün En Çok Okunanları
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Bakan Şimşek'ten, ABD'de ekonomi mesajları
Bakan Şimşek'ten, ABD'de ekonomi mesajları
Fed'in Bej Kitabı, ekonomik faaliyetin "hafif" arttığını ortaya koydu
Fed'in Bej Kitabı, ekonomik faaliyetin "hafif" arttığını ortaya koydu
Google, işten çıkarmalara devam ediyor
Google, işten çıkarmalara devam ediyor
TCMB Başkanı Karahan'dan enflasyon açıklaması
TCMB Başkanı Karahan'dan enflasyon açıklaması
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Ziraat Bankası'ndan 1,7 milyar dolarlık sendikasyon kredisi
Ziraat Bankası'ndan 1,7 milyar dolarlık sendikasyon kredisi
TOGG CEO'su yeni SUV modeli T8X için tarih verdi
GERİ
İLERİ
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Bakan Şimşek'ten, ABD'de ekonomi mesajları
Fed'in Bej Kitabı, ekonomik faaliyetin "hafif" arttığını ortaya koydu
Google, işten çıkarmalara devam ediyor
TCMB Başkanı Karahan'dan enflasyon açıklaması
Bakan Şimşek'ten, ABD'de ekonomi mesajları
Fed'in Bej Kitabı, ekonomik faaliyetin "hafif" arttığını ortaya koydu
Google, işten çıkarmalara devam ediyor
TCMB Başkanı Karahan'dan enflasyon açıklaması
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Fed'in Bej Kitabı, ekonomik faaliyetin "hafif" arttığını ortaya koydu
Google, işten çıkarmalara devam ediyor
TCMB Başkanı Karahan'dan enflasyon açıklaması
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Ziraat Bankası'ndan 1,7 milyar dolarlık sendikasyon kredisi
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL