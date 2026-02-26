ARA
DOLAR
43,95
0,17%
DOLAR
EURO
51,91
0,05%
EURO
ALTIN
7349,28
0,00%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Eğitim
  • Erzurum'da yarın okullar tatil mi? 27 Şubat Erzurum kar tatili var mı?

Erzurum'da yarın okullar tatil mi? 27 Şubat Erzurum kar tatili var mı?

Erzurum'da etkili olan yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuklar nedeniyle Erzurum Valiliği'nden beklenen "tatil" haberi geldi. Peki Erzurum'da yarın okullar tatil mi? 27 Şubat Erzurum kar tatili var mı?

Ekonomist
Ekonomist
[email protected]

Erzurum'da yarın okullar tatil mi? 27 Şubat Erzurum kar tatili var mı?

Erzurum’da kar yağışı ve dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkilemeye devam ederken, beklenen resmi tatil haberi Valilik tarafından teyit edildi. Bugün, 26 Şubat 2026 Perşembe akşamı itibarıyla Erzurum genelinde alınan önlemler ve son durum şöyledir:

1 Erzurum'da Okullar Tatil mi? (27 Şubat Cuma)

Erzurum'da Okullar Tatil mi? (27 Şubat Cuma)

Erzurum Valiliği yoğun kar yağışı ve buzlanma riskine karşı eğitime ara verildiğini duyurdu.

Tatil Edilen İlçeler: Aziziye, Palandöken ve Yakutiye (Merkez ilçeler) genelindeki tüm resmi ve özel okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim-öğretime 27 Şubat 2026 Cuma günü bir gün süreyle ara verilmiştir.

İdari İzin: Aynı gün bu ilçelerdeki kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve anaokulu/kreş çocuğu olan kadın personel idari izinli sayılacaktır.

Diğer İlçeler: Aşkale, Tekman, Karayazı ve Hınıs gibi ilçelerde kararların yerel kaymakamlıklarca değerlendirildiği ve bazı bölgelerde taşımalı eğitime ara verildiği bildirilmiştir.

Şehirde Ulaşım ve Yol Durumu

Kar yağışının şiddetini artırmasıyla birlikte şehir merkezinde kritik önlemler alınmış durumda:

Fil Geçti Köprüsü: Buzlanma ve güvenlik riskleri nedeniyle Çaykara Caddesi yönünden araç trafiğine kapatıldı.

Trafik Akışı: Cumhuriyet Caddesi ve Havuzbaşı gibi merkezi noktalarda trafik oldukça yavaş ilerliyor. Belediye ekipleri tuzlama çalışmalarını sürdürse de gizli buzlanma riskine karşı sürücüler uyarılıyor.

Şehirlerarası Yollar: Bingöl-Erzurum karayolunun bazı kesimleri tır trafiğine kapatılmış durumda.

 

 

Meteorolojik Uyarılar

Cuma günü Erzurum'da dondurucu bir hava bekleniyor. Sıcaklıkların gece -12°C'ye kadar düşeceği, gündüz ise en yüksek -5°C civarında kalacağı tahmin ediliyor. Yüksek nem ve rüzgar, hissedilen soğuğu çok daha zorlayıcı hale getirecek.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL