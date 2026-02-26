Erzurum'da yarın okullar tatil mi? 27 Şubat Erzurum kar tatili var mı?

Erzurum Valiliği yoğun kar yağışı ve buzlanma riskine karşı eğitime ara verildiğini duyurdu.

Tatil Edilen İlçeler: Aziziye, Palandöken ve Yakutiye (Merkez ilçeler) genelindeki tüm resmi ve özel okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim-öğretime 27 Şubat 2026 Cuma günü bir gün süreyle ara verilmiştir.

İdari İzin: Aynı gün bu ilçelerdeki kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve anaokulu/kreş çocuğu olan kadın personel idari izinli sayılacaktır.

Diğer İlçeler: Aşkale, Tekman, Karayazı ve Hınıs gibi ilçelerde kararların yerel kaymakamlıklarca değerlendirildiği ve bazı bölgelerde taşımalı eğitime ara verildiği bildirilmiştir.