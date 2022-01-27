Ankara’nın Sincan ve Gölbaşı ilçelerinde konut alanı imarlı 5 adet arsa 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile satışa çıkarıldı.

İlan.gov.tr’de yer alan ilanda “Satış ihaleleri, 8 ve 14 Şubat 2022 tarihlerinde Ankara Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı İhale Salonunda, Kale ve Anıt Emlak Müdürlüklerince oluşturulacak komisyonca yapılacak.

İhale şartnameleri mesai saatleri içerisinde Kale ve Anıt Emlak Müdürlüklerinde görülebilir.” denildi. İlanın detayları için tıklayın

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