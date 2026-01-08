ARA
DOLAR
43,04
0,00%
DOLAR
EURO
50,29
-0,03%
EURO
GRAM ALTIN
6171,47
0,18%
GRAM ALTIN
BIST 100
12087,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Emlak
  • Site aidat artışlarına sınırlama mı geliyor?

Site aidat artışlarına sınırlama mı geliyor?

Site aidatlarına yönelik fahiş artışların önüne geçilmesi amacıyla hazırlanan düzenlemede sona yaklaşıldı. Meclis’e sunulması beklenen teklife göre, aidat artışları yıllık yeniden değerleme oranı ile sınırlandırılacak.


Site aidat artışlarına sınırlama mı geliyor?

Site aidatlarına ilişkin fahiş fiyat artışlarında yeni düzenlemeye gidiliyor. Yapılacak yeni düzenlemeyle aidatlara sadece yeniden değerleme oranında zam yapılabileceği öğrenildi.

Tutarın kesinleşmesi için kat malikleri 3 ay içinde toplanması gerekecek

NTV'de yer alan habere göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan konuyla ilgili mevzuatta sona yaklaşıldı. 

Düzenlemenin teklif haline getirilmesinin ardından Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

Yeni düzenleme kapsamında site yöneticileri, yılbaşında aidatları yalnızca yeniden değerleme oranı kadar artırabilecek.

Yeni aidat tutarının kesinleşmesi için kat malikleri kurulunun üç ay içinde toplanması gerekecek.

Toplantıda yüzde 50+1 çoğunluk aranacak

Site sakinlerinin yaptığı toplantıda yüzde 50+1 çoğunluğunun aranacağı da öğrenildi. Katılım sağlanmaması durumunda ise ikinci toplantı yapılacak ve yine çoğunluğun kararına göre netlik kazanacak.

Mevcut uygulamada, sitelerde aidat toplama yetkisi yönetim kurulunda bulunmasına rağmen aidat tutarının belirlenmesine yönelik herhangi bir üst sınır yer almıyordu.

Kararlaştırılan aidat bedeli site sakinlerine tebliğ ediliyor ve 7 gün için yazılı itiraz yapılmaması halinde kesinleşmiş oluyordu.

Bakanlık yetkilileri denetleyecek

Yeni düzenlemeyle ayrıca, site yönetim şirketleri de sıkı denetime tabi tutulacak. İş süreçleri de yeniden tanımlanacak.

Şirketler kapasitelerine göre belgelendirileceği gibi kayıt altına da alınacak.

Temsilciler, tesis yöneticileri ve denetçiler periyodik eğitimlere zorunlu olarak katılacak.

Bakanlıkça yetkilendirilecek denetçiler, şirketler ile sundukları hizmetleri yılda en az bir kez denetleyecek.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL