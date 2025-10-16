ELLE Residences Dubai Islands satışa çıktı

ARA
ELLE Residences Miami’nin ardından, ELLE markalı rezidansların Orta Doğu’daki ilk lansmanı olan ANAX Developments imzalı ELLE Residences Dubai Islands projesi, moda, tasarım ve kültürün kesiştiği ELLE yaşam tarzını mekanlara taşıyor.


Son Güncellenme:
Şehrin en iddialı sahil destinasyonu olan Dubai Islands’ta konumlanan proje, mahremiyet, ferahlık ve manzara dengesini mükemmel biçimde birleştiren 91 daire ve 7 muhteşem townhouse’tan oluşuyor ve 26 Eylül’de uluslararası alıcılar için satışa çıktı. 

Metrekare fiyatları AED 3.200 ila AED 3.600 arasında değişen bu konutlar, tek yatak odalı dairelerden 427 m2’ye kadar geniş dört yatak odalı townhouse’lara uzanıyor. Tüm evler, yerden tavana uzanan camlar ve sarmal teraslarla deniz ve gökyüzü manzarasını çerçeveliyor; açık plan yaşam alanlarıyla özel kaçış köşelerini aynı alanda buluşturuyor. Bu da Dubai’nin lüks konut piyasasında nadir görülen kapsamda bir mimari. 

Zamansız Fransız zarafetini Dubai’nin cesur enerjisiyle harmanlayan proje, ev sahiplerine yalnızca yaşanacak bir yer değil, wellness odaklı benzersiz ve ilham verici bir yaşam deneyimi sunan bütüncül bir konsept. 

 

