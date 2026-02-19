Emlak Konut GYO, "Hoş Geldin Evim Kampanyası"nın detaylarını paylaştı. Kampanya kapsamında üç farklı ödeme seçeneğiyle faizsiz konut sahibi olma seçeneği sunuluyor. Peki, kampanyanın detayları neler?
1 Kampanya hangi tarihler arasında geçerli olacak?
Emlak Konut GYO'nun “Hoş Geldin Evim Kampanyası" 19 Şubat-18 Mart 2026 tarihleri arasında geçerli olacak. Kampanya kapsamında ev sahibi olmak isteyenlere üç farklı ödeme seçeneği sunuluyor.
2 Peşin ödeme seçeneğine yüzde 26 indirim
Peşin ödeme seçeneğinde 2026 yılına özel yüzde 26 indirim sağlanıyor. Bunun yanında, aynı ödeme seçeneğinde 6 ay taksit seçeneği de bulunuyor.
3 Yeni Yuvam Modeli kampanyası kapsamında yüzde 12 indirim
Emlak Konut'un Yeni Yuvam Modeli kampanyası kapsamında ise yüzde 12 indirimle ev sahibi olunabiliyor.
4 Ödemelere üç yıl sonra başlama seçeneği
Bir diğer ödeme modelinde ise taksitler üçüncü yılda ödenmeye başlanabiliyor. Söz konusu modelde konut alıcıları taksit ödemelerini üçüncü yıldan itibaren yapıyor.
5 Kampanya hangi illerdeki konutlar için geçerli olacak?
Hoş Geldin Evim Kampanyası, İstanbul-Anadolu Yakası, İstanbul-Anadolu Yakası, Balıkesir, Denizli, Antalya, İzmir illerindeki konutlar için geçerli olacak.