Emlak Konut Hoş Geldin Evim Kampanyası'nı başlattı: 3 farklı ödeme modeliyle faizsiz konut satışı başlıyor

Emlak Konut, Hoş Geldin Evim Kampanyası’nın başladığını duyurdu. Kişiye özel sunulan üç farklı ödeme modeliyle, özellikle faizsiz konut sahibi olma seçeneğinin ön plana çıktığı kampanyada; modellerin detayları ve başvuru sürecine dair bilgiler belli oldu.

Emlak Konut Hoş Geldin Evim Kampanyası’nı başlattı: 3 farklı ödeme modeliyle faizsiz konut satışı başlıyor

Emlak Konut GYO, "Hoş Geldin Evim Kampanyası"nın detaylarını paylaştı. Kampanya kapsamında üç farklı ödeme seçeneğiyle faizsiz konut sahibi olma seçeneği sunuluyor. Peki, kampanyanın detayları neler?

Kampanya hangi tarihler arasında geçerli olacak?

Kampanya hangi tarihler arasında geçerli olacak?

Emlak Konut GYO'nun “Hoş Geldin Evim Kampanyası" 19 Şubat-18 Mart 2026 tarihleri arasında geçerli olacak. Kampanya kapsamında ev sahibi olmak isteyenlere üç farklı ödeme seçeneği sunuluyor.

Peşin ödeme seçeneğine yüzde 26 indirim

Peşin ödeme seçeneğine yüzde 26 indirim

Peşin ödeme seçeneğinde 2026 yılına özel yüzde 26 indirim sağlanıyor. Bunun yanında, aynı ödeme seçeneğinde 6 ay taksit seçeneği de bulunuyor. 

Yeni Yuvam Modeli kampanyası kapsamında yüzde 12 indirim

Yeni Yuvam Modeli kampanyası kapsamında yüzde 12 indirim

Emlak Konut'un Yeni Yuvam Modeli kampanyası kapsamında ise yüzde 12 indirimle ev sahibi olunabiliyor. 

Ödemelere üç yıl sonra başlama seçeneği

Ödemelere üç yıl sonra başlama seçeneği

Bir diğer ödeme modelinde ise taksitler üçüncü yılda ödenmeye başlanabiliyor. Söz konusu modelde konut alıcıları taksit ödemelerini üçüncü yıldan itibaren yapıyor.

 

Kampanya hangi illerdeki konutlar için geçerli olacak?

Kampanya hangi illerdeki konutlar için geçerli olacak?

Hoş Geldin Evim Kampanyası, İstanbul-Anadolu Yakası, İstanbul-Anadolu Yakası, Balıkesir, Denizli, Antalya, İzmir illerindeki konutlar için geçerli olacak.

Hoş Geldin Evim Kampanyası İstanbul'da hangi ilçeleri kapsıyor?

Hoş Geldin Evim Kampanyası İstanbul’da hangi ilçeleri kapsıyor?

Kampanya, İstanbul'un Arnavutköy, Kadıköy, Başakşehir, Beykoz, Kartal, Sancaktepe, Avcılar, Çekmeköy, Etiler, Küçükçekmece, Sarıyer, Esenler, Eyüpsultan, Ataşehir, Sarıyer ilçelerindeki bazı konutlar için geçerli olacak.
