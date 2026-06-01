Emlak vergisinde kritik gün: İlk taksit ödemeleri bugün sona eriyor, ödemeler nasıl yapılır?

Brüt 200 metrekareyi aşmayan tek konutu bulunanlar ile herhangi bir geliri olmayan vatandaşlar, emekliler, dul ve yetimler, gaziler ve engelliler emlak vergisinden muaf tutuluyor.

Buna karşılık birden fazla gayrimenkulü bulunan ya da farklı konutlarda hissesi olan kişiler, toplam metrekareleri düşük olsa bile bu istisnadan yararlanamıyor.