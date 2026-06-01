Emlak vergisinde kritik gün: İlk taksit ödemeleri bugün sona eriyor, ödemeler nasıl yapılır?

2026 yılı emlak vergisinin ilk taksit ödemeleri için tanınan sürenin sonuna gelindi. Ev, arsa ve iş yeri sahiplerinin ödemelerini gün sonuna kadar gerçekleştirmesi gerekirken, ödeme yapmayan mükellefler için gecikme zammı uygulanacak. Bu süreçte en çok merak edilen konulardan biri ise emlak vergisi ödemesinin ne zaman yapılacağı oldu.
1 Ödeme yapmayana gecikme faizi uygulanacak
Ev, arsa ve iş yeri sahiplerinin her yıl ödemekle yükümlü olduğu emlak vergisinin 2026 yılı ilk taksit ödemelerinde son güne girildi. Gecikme zammı uygulanmaması için ödemelerin bugün tamamlanması gerekiyor.
Ödemelerini bugün yapmayan mükelleflere aylık yüzde 3,5 oranında gecikme faizi uygulanacak.
2 Emlak vergisi ödemesi nasıl yapılır?
Emlak vergisi borcu sorgulama işlemi e-Devlet, Gelir İdaresi Başkanlığının çevrim içi hizmetleri ve belediyelerin dijital işlem platformları üzerinden gerçekleştirilebiliyor.
Ödemeler ise belediye veznelerinden, belediyelerin resmi internet sitelerinden veya bankalar aracılığıyla EFT, havale ve kredi kartıyla yapılabiliyor.
3 Kimler emlak vergisinden muaf?
Brüt 200 metrekareyi aşmayan tek konutu bulunanlar ile herhangi bir geliri olmayan vatandaşlar, emekliler, dul ve yetimler, gaziler ve engelliler emlak vergisinden muaf tutuluyor.
Buna karşılık birden fazla gayrimenkulü bulunan ya da farklı konutlarda hissesi olan kişiler, toplam metrekareleri düşük olsa bile bu istisnadan yararlanamıyor.
4 Emlak vergisinin ikinci taksit ödemeleri ne zaman?
Emlak vergisinde ikinci taksit ödemeleri kasım ayında gerçekleştirilecek. Dileyen mükellefler ise verginin tamamını ilk taksit döneminde tek seferde ödeyebilecek.