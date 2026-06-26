Ev ve arsa alacaklar dikkat: Tapudaki yeni uygulama için tarih değişti

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Güvenli Ödeme Sistemi'nin eksiksiz şekilde hayata geçirilebilmesi amacıyla Ticaret Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile diğer paydaşların iş birliği içinde teknik çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, Güvenli Ödeme Sistemi'ne ilişkin tüm teknik süreçlerin ve entegrasyonların tamamlanabilmesi amacıyla, Yönetmeliğin Bakanlığa verdiği yetki doğrultusunda sistemin devreye alınma tarihinin üç ay ertelenerek 1 Ekim 2026 olarak belirlendiği ifade edildi.