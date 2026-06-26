Ev ve arsa alacaklar dikkat: Tapudaki yeni uygulama için tarih değişti

Taşınmaz alım satımlarında uygulanacak Güvenli Ödeme Sistemi için takvim değişti. Ticaret Bakanlığı, sistemin zorunlu uygulama tarihini teknik entegrasyon çalışmalarının tamamlanması amacıyla 1 Temmuz 2026 yerine 1 Ekim 2026 olarak güncelledi.
2 Güvenli ödeme sistemi neden devreye alınacak?
Güvenli Ödeme Sistemi, taşınmaz satışlarında alıcı ve satıcıların dolandırıcılık, hırsızlık ve sahtecilik riskine maruz kalmaması, kayıt dışılığın azaltılması ve para transferlerinin güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi amacıyla, Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklikle uygulamaya alınacağı duyurulmuştu.
3 Ticaret Bakanlığı zorunlu hale getirildiğini duyurmuştu
Ticaret Bakanlığı, 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren taşınmaz satışlarında ödemenin bir kısmının veya tamamının nakit, havale veya elektronik fon transferi ile yapılması halinde satış bedelinin, taşınmaz mülkiyeti ile bedelin eş zamanlı el değiştirmesini sağlayan Güvenli Ödeme Sistemi üzerinden gerçekleştirilmesi zorunlu hale getirildiğini duyurmuştu.
4 Güvenli Ödeme Sistemi ne zaman yürürlüğe girecek?
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Güvenli Ödeme Sistemi'nin eksiksiz şekilde hayata geçirilebilmesi amacıyla Ticaret Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile diğer paydaşların iş birliği içinde teknik çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.
Açıklamada, Güvenli Ödeme Sistemi'ne ilişkin tüm teknik süreçlerin ve entegrasyonların tamamlanabilmesi amacıyla, Yönetmeliğin Bakanlığa verdiği yetki doğrultusunda sistemin devreye alınma tarihinin üç ay ertelenerek 1 Ekim 2026 olarak belirlendiği ifade edildi.