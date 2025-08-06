ARA
DOLAR
40,67
0,15%
DOLAR
EURO
47,37
0,01%
EURO
GRAM ALTIN
4442,71
0,20%
GRAM ALTIN
BIST 100
10972,63
0,15%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Gayrimenkul piyasasındaki hareket gerçek mi?

Teklif verip geri çeken ya da aynı anda birden fazla ilana teklif verip hiçbirini satın almayan kullanıcı oranının bazı bölgelerde yüzde 15’e kadar çıktığını görülüyor.

06 Ağustos 2025 | 12:11
Son Güncellenme: 06 Ağustos 2025 | 12:16
Gayrimenkul piyasasındaki hareket gerçek mi?

Alıcı gibi davranan ancak süreci tamamlamayan bu kullanıcılar, piyasadaki hareketliliğin göründüğü kadar gerçek olup olmadığını sorgulatıyor. Yaşanan bu durum, konut piyasasındaki canlılık algısını bozarken, “fiyat hassasiyetini ölçme” temelli,  gerçek alım niyeti taşımayan kitlenin piyasa üzerinde belirleyici rol oynadığını gösteriyor.

Gaboras'ın verilerine göre, satın alma niyeti olmadan sadece fiyat araştırması yapmak veya piyasa ölçmek amacıyla teklif veren kullanıcıların oranı yükselişte. 

Alıcı gibi davranan ancak süreci tamamlamayan bu kullanıcılar, piyasadaki hareketliliğin göründüğü kadar gerçek olup olmadığını sorgulatıyor. 

Aynı kullanıcının birden fazla ilana teklif verip süreci sonuçlandırmaması, konut alım satımlarında “ölçen ama almayan” yeni bir kullanıcı davranışını ortaya koyuyor Platform içi teklif verip geri çekme oranı yüzde 12 olarak ölçülürken, bazı bölgelerde bu oranın yüzde 15’e kadar çıktığı görülüyor.

2025 yılının ikinci yarısında da alım kararlarının enflasyon beklentisi ve faiz politikasıyla paralel seyredeceği öngörülüyor.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL