Gayrimenkul piyasasındaki hareket gerçek mi?

Alıcı gibi davranan ancak süreci tamamlamayan bu kullanıcılar, piyasadaki hareketliliğin göründüğü kadar gerçek olup olmadığını sorgulatıyor. Yaşanan bu durum, konut piyasasındaki canlılık algısını bozarken, “fiyat hassasiyetini ölçme” temelli, gerçek alım niyeti taşımayan kitlenin piyasa üzerinde belirleyici rol oynadığını gösteriyor.

Gaboras'ın verilerine göre, satın alma niyeti olmadan sadece fiyat araştırması yapmak veya piyasa ölçmek amacıyla teklif veren kullanıcıların oranı yükselişte.

Aynı kullanıcının birden fazla ilana teklif verip süreci sonuçlandırmaması, konut alım satımlarında “ölçen ama almayan” yeni bir kullanıcı davranışını ortaya koyuyor Platform içi teklif verip geri çekme oranı yüzde 12 olarak ölçülürken, bazı bölgelerde bu oranın yüzde 15’e kadar çıktığı görülüyor.

2025 yılının ikinci yarısında da alım kararlarının enflasyon beklentisi ve faiz politikasıyla paralel seyredeceği öngörülüyor.