Pop yıldızının yapay zeka ile mücadelesi: Sesini ve görüntüsünü tescilleyecek

Şirketi TAS Rights Management aracılığıyla ABD Patent ve Ticaret Markası Ofisi'ne başvuran Taylor Swift, özellikle "ses markası" kategorisinde yaptığı başvurularla dikkat çekiyor. Marka avukatı Josh Gerben'e göre, bir ünlünün konuşma sesini tescil ettirmeye çalışması yargı sürecinde henüz test edilmemiş öncü bir adım niteliği taşıyor.

CNN'de yer alan haber göre; Taylor Swift, yapay zeka tarafından üretilen içeriklerin eğlence sektöründe yarattığı tehditlere karşı sesini ve görüntüsünü korumak amacıyla Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Ticaret Markası Ofisi'ne yeni marka tescil başvurularında bulundu. Sanatçının şirketi TAS Rights Management aracılığıyla yapılan bu başvurular, özellikle yapay zekanın ünlülerin seslerini ve dış görünüşlerini gerçeğe yakın şekilde taklit ederek dijital platformları doldurmasına karşı yasal bir kalkan oluşturmayı hedefliyor.

Matthew McConaughey de benzer adımlar atmıştı

Marka avukatı Josh Gerben'e göre bu süreci özel kılan durum, Swift’in "ses markası" kategorisindeki başvuruları. Bir ünlünün konuşma sesini tescil ettirme girişimi hukuk dünyasında yeni bir teori olarak kabul edilirken; başvuru dosyalarında sanatçının yeni albümü "The Life of a Showgirl" için Spotify ve Amazon Music platformlarına yönelik yaptığı seslendirmeler ile Eras turnesindeki ikonik pembe gitarlı sahne görüntüsü yer alıyor.

Geleneksel telif hakkı yasalarının yapay zekanın sıfırdan ürettiği taklit içeriklere karşı yetersiz kalması, sanatçıları marka hukukuna yönlendiriyor. Matthew McConaughey gibi isimlerin de benzer adımlar attığı bu dönemde Swift, tescil gerçekleştiği takdirde sesine veya görüntüsüne benzeyen yapay zeka içerikleri için marka ihlali davası açma hakkına sahip olacak. Dünya çapında yüzlerce tescili bulunan Swift’in bu hamlesi, yapay zeka çağında sanatçı haklarının korunması adına stratejik bir dönüm noktası olarak görülüyor.